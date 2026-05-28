Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    EA Sports FC 26 Türk Milli Takımı ile güncelleniyor

    EA Sports FC 26 oyununda Türk Milli Takımını bekleyenlere büyük müjde geldi. Bayramdan sonra oyuncular Dünya Kupası heyecanını oyunda yaşayabilecekler.          

    EA Sports FC 26 Tam Boyutta Gör
    2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kala EA Sports FC 26 oyunu da beklenen güncellemeyi yapıyor. The World’s Game adındaki güncelleme turnuvaya katılan 48 takım da dahil toplamda 53 ülkenin milli takımı oyunda yer alacak.

    EA Sports FC 26 beklenen güncellemeyi duyurdu

    EA Sports bilindiği üzere FIFA ile herhangi bir lisans anlaşmasına sahip değil. Bu nedenle World Cup ismi kullanılmıyor ve Dünya Kupası figürü de farklı bir tasarımla oyunda olacak. Ayrıca 48 milli takımdan 41 tanesine lisans alınabilmiş.

    Mısır ve Japonya sahte logoyla ancak gerçek oyuncu isimleriyle oynanacak. Cezayir, Curaçao, İran, Irak ve Ürdün ise sahte logo ve sahte isimlerle oyunda olacak. Diğer taraftan turnuvanın düzenleneceği Gillette Stadium, BMO Field ve Central Maw gibi stadyumlar da yeni güncellemede yer alıyor.

    Güncellemenin en anlamlı tarafı Türk Milli Takımının eklenmesi oldu. 4 Haziran tarihinde gelecek güncelleme ile daha turnuva başlamadan oyuncular Dünya Kupası merdivenlerini tırmanmaya çalışacak. Ayrıca güncellemeyi ilk günlerinde oynayanlar için Pele Ultimate Team ikonunun da hediye edileceği belirtiliyor. Güncelleme FC Mobile oyununa da gelecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    goodyear mı hankook mu dizel aracım yolda giderken stop ediyor life is strange remastered türkçe yama 2 üst ne demek şarj dinamosu bozulursa ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 17
    Apple iPhone 17
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Raider FLUX GR16
    Game Raider FLUX GR16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum