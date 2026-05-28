EA Sports FC 26 Türk Milli Takımı ile güncelleniyor

Tam Boyutta Gör 2026 Dünya Kupası’na sayılı günler kala EA Sports FC 26 oyunu da beklenen güncellemeyi yapıyor. The World’s Game adındaki güncelleme turnuvaya katılan 48 takım da dahil toplamda 53 ülkenin milli takımı oyunda yer alacak.

EA Sports bilindiği üzere FIFA ile herhangi bir lisans anlaşmasına sahip değil. Bu nedenle World Cup ismi kullanılmıyor ve Dünya Kupası figürü de farklı bir tasarımla oyunda olacak. Ayrıca 48 milli takımdan 41 tanesine lisans alınabilmiş.

Mısır ve Japonya sahte logoyla ancak gerçek oyuncu isimleriyle oynanacak. Cezayir, Curaçao, İran, Irak ve Ürdün ise sahte logo ve sahte isimlerle oyunda olacak. Diğer taraftan turnuvanın düzenleneceği Gillette Stadium, BMO Field ve Central Maw gibi stadyumlar da yeni güncellemede yer alıyor.

Güncellemenin en anlamlı tarafı Türk Milli Takımının eklenmesi oldu. 4 Haziran tarihinde gelecek güncelleme ile daha turnuva başlamadan oyuncular Dünya Kupası merdivenlerini tırmanmaya çalışacak. Ayrıca güncellemeyi ilk günlerinde oynayanlar için Pele Ultimate Team ikonunun da hediye edileceği belirtiliyor. Güncelleme FC Mobile oyununa da gelecek.

