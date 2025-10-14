Giriş
    EA Sports FC 26 ilk kez indirime girdi!

    EA Sports FC 26 oyunu PC'de ve PlayStation Store'de yüzde 20 indirime girdi. FC 25'i sahipleri FC 26'daki bu indirimden yararlanabiliyor. FC 26 indirimli fiyatı haberimizde.

    EA Sports FC 26 ilk kez indirime girdi! Tam Boyutta Gör
    Eski adıyla Fifa serisinin yeni oyunu EA Sports FC 26 çıkışının ardından ilk kez indirime girdi. PC’de indirim bekleyen kullanıcılar yüzde 20 indirimle oyunu satın alabiliyor.

    FC 26 PC'de indirimde

    Steam’de EA Sports FC 25 ve FC 26’nın birlikte satıldığı bir paket satışa sunuldu. Steam kütüphanesinde FC 25 oyunu bulunanlar bu paketi sayesinde FC 26’nın Standart Sürümünü 70 dolar yerine 55,99 dolara satın alabiliyor.

    Benzer indirim EA App'te de yapılıyor. FC 25 sahipleri için FC 26'nın yüzde 20 indirimli Loyalty Edition versiyonu 55,99 dolara satılıyor. Bu versiyon Standart Sürüm ile aynı özelliklere sahip.

    FC 26, PlayStation'da 2.319 TL'ye düştü

    EA Sports FC 26 ilk kez indirime girdi! Tam Boyutta Gör
    PlayStation’da ise daha önce FC 25’i satın alan kullanıcılar FC 26’nın Standart Sürümünü yüzde 20 indirimle 2.899 TL yerine 2.319,99 TL’ye alabiliyor. Bu indirim 30 Ekim’e kadar devam edecek.

    Seriyi ilk kez satın alacak kullanıcılar bu indirimlerden yararlanamıyor. Geçen sene FC 25’i  satın alıp bu sene indirim bekleyen kullanıcılara yüzde 20’lik bir indirim sunuluyor. Kasım ayında daha yüksek oranda indirimler yapılacaktır.

