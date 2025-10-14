EA Sports FC 26 ilk kez indirime girdi!

FC 26 PC'de indirimde
Steam’de EA Sports FC 25 ve FC 26’nın birlikte satıldığı bir paket satışa sunuldu. Steam kütüphanesinde FC 25 oyunu bulunanlar bu paketi sayesinde FC 26’nın Standart Sürümünü 70 dolar yerine 55,99 dolara satın alabiliyor.
Benzer indirim EA App'te de yapılıyor. FC 25 sahipleri için FC 26'nın yüzde 20 indirimli Loyalty Edition versiyonu 55,99 dolara satılıyor. Bu versiyon Standart Sürüm ile aynı özelliklere sahip.
FC 26, PlayStation'da 2.319 TL'ye düştü
Seriyi ilk kez satın alacak kullanıcılar bu indirimlerden yararlanamıyor. Geçen sene FC 25'i satın alıp bu sene indirim bekleyen kullanıcılara yüzde 20'lik bir indirim sunuluyor. Kasım ayında daha yüksek oranda indirimler yapılacaktır.