EA Sports FC 26'ya Türkiye sunucusu geldi: Ping çilesi bitti!

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Tam Boyutta Gör Türkiye’deki EA Sports FC 26 oyuncularının yıllardır beklediği gelişme sonunda gerçekleşti. EA Sports FC 26’da Türkiye sunucusu devreye alındı. Bugün itibarıyla FC 26’nın online oyun modlarında bağlantılar İstanbul’daki sunucu üzerinden kuruluyor. Kullanıcıların yıllardır dert yakındığı “yüksek gecikme” sorunu ortadan kalktı.

Ping değerleri 10 ms'in altına indi

Daha önce Avrupa’daki veri merkezlerine bağlanan Türk oyuncular 60-70 ms Ping değerleri alırken İstanbul sunucusunun devreye girmesiyle birlikte bu değerler 5-10 ms seviyesine indi.

Gecikme süresinin düşmesiyle birlikte FC 26’da pas ve şut komutlarının geç algılanması, oyuncuların ağır hissettirmesi ve bağlantı problemleri önemli ölçüde azaldı. Böylece Türk oyuncular, Avrupalı rakipleriyle çok daha eşit şartlarda mücadele etme fırsatı yakalıyor.

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Sunucu nerede?

Tam Boyutta Gör EA Sports, Türkiye'deki hizmeti İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Amazon Web Services (AWS) İstanbul Local Zone altyapısı üzerinden sunuyor. AWS Local Zone; hesaplama (compute), depolama (storage) ve ağ (network) kaynaklarını kullanıcıya fiziksel olarak daha yakın bir noktada çalıştırarak gecikmeyi azaltıyor. Daha önce Almanya, Hollanda veya Fransa'daki veri merkezlerine yönlendirilen veri trafiği artık İstanbul'da işlendiği için bağlantının kat ettiği fiziksel mesafe binlerce kilometre kısalmış oldu.

Superonline kullanıcılarının Ping sorunu devam ediyor

Oyuncular tarafından yapılan paylaşımlara göre Türk Telekom, TurkNet ve VodafoneNet kullanıcıları 10 ms’in altında ping değerleri görürken Turkcell Superonline kullanıcılarının 40 ms’in üzerinde gecikme değeri elde ettiği görülüyor.

Bu durum, Superonline’ın ağ yönlendirme (routing) politikalarından kaynaklanıyor. Bağlantının doğrudan İstanbul'daki AWS ağına ulaştırılmak yerine farklı omurgalar üzerinden dolaştırılması, veri paketlerinin daha uzun bir yol izlemesine ve gecikmenin artmasına neden oluyor. Superonline'ın AWS ile doğrudan peering bağlantısı kurması veya BGP yönlendirme politikalarını optimize etmesi halinde bu gecikmenin önemli ölçüde düşecek. Superonline konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Türk oyuncular için düşük gecikme dönemi başlıyor

Türkiye, Avrupa'nın en büyük online oyuncu topluluklarından birine sahip olmasına rağmen popüler oyunlarda yerel oyun sunucuları bulunmaması nedeniyle Türk oyuncular Avrupalı rakiplerine daha yüksek Ping değerleriyle bağlanıyor ve dezavantaj yaşıyor. AWS İstanbul Local Zone üzerinden hizmet vermeye başlayan yeni altyapı sayesinde ise Türkiye'deki oyuncular ilk kez Avrupa'daki rakipleriyle benzer gecikme sürelerine ulaşabiliyor.

EA Sports FC 26'nın AWS iş birliğiyle hayata geçirdiği bu sunucu hamlesi yalnızca FC 26 için değil, Türkiye pazarını hedefleyen online oyun şirketleri açısından da önemli bir örnek niteliği taşıyor. AWS İstanbul Local Zone'un tercih edilmesi halinde birçok oyunda Türk oyuncuların yıllardır yaşadığı yüksek ping sorunu tarihe karışacak.

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EA Sports FC 26'ya Türkiye sunucusu geldi: Ping çilesi bitti!

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