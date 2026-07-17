Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    EA Sports FC 26'ya Türkiye sunucusu geldi: Ping çilesi bitti!

    EA Sports FC 26'nın Türkiye sunucusu bugün itibarıyla hizmete girdi. Türk oyuncuların gecikme (Ping) sorunları ortadan kalktı ve oyun çok daha akıcı hale geldi. 

    EA Sports FC 26'ya Türkiye sunucusu geldi: Ping çilesi bitti! Tam Boyutta Gör
    Türkiye’deki EA Sports FC 26 oyuncularının yıllardır beklediği gelişme sonunda gerçekleşti. EA Sports FC 26’da Türkiye sunucusu devreye alındı. Bugün itibarıyla FC 26’nın online oyun modlarında bağlantılar İstanbul’daki sunucu üzerinden kuruluyor. Kullanıcıların yıllardır dert yakındığı “yüksek gecikme” sorunu ortadan kalktı.

    Ping değerleri 10 ms'in altına indi

    Daha önce Avrupa’daki veri merkezlerine bağlanan Türk oyuncular 60-70 ms Ping değerleri alırken İstanbul sunucusunun devreye girmesiyle birlikte bu değerler 5-10 ms seviyesine indi.

    Gecikme süresinin düşmesiyle birlikte FC 26’da pas ve şut komutlarının geç algılanması, oyuncuların ağır hissettirmesi ve bağlantı problemleri önemli ölçüde azaldı. Böylece Türk oyuncular, Avrupalı rakipleriyle çok daha eşit şartlarda mücadele etme fırsatı yakalıyor.

    Sunucu nerede?

    EA Sports FC 26'ya Türkiye sunucusu geldi: Ping çilesi bitti! Tam Boyutta Gör
    EA Sports, Türkiye'deki hizmeti İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Amazon Web Services (AWS) İstanbul Local Zone altyapısı üzerinden sunuyor. AWS Local Zone; hesaplama (compute), depolama (storage) ve ağ (network) kaynaklarını kullanıcıya fiziksel olarak daha yakın bir noktada çalıştırarak gecikmeyi azaltıyor. Daha önce Almanya, Hollanda veya Fransa'daki veri merkezlerine yönlendirilen veri trafiği artık İstanbul'da işlendiği için bağlantının kat ettiği fiziksel mesafe binlerce kilometre kısalmış oldu.

    Superonline kullanıcılarının Ping sorunu devam ediyor

    Oyuncular tarafından yapılan paylaşımlara göre Türk Telekom, TurkNet ve VodafoneNet kullanıcıları 10 ms’in altında ping değerleri görürken Turkcell Superonline kullanıcılarının 40 ms’in üzerinde gecikme değeri elde ettiği görülüyor.

    Bu durum, Superonline’ın ağ yönlendirme (routing) politikalarından kaynaklanıyor. Bağlantının doğrudan İstanbul'daki AWS ağına ulaştırılmak yerine farklı omurgalar üzerinden dolaştırılması, veri paketlerinin daha uzun bir yol izlemesine ve gecikmenin artmasına neden oluyor. Superonline'ın AWS ile doğrudan peering bağlantısı kurması veya BGP yönlendirme politikalarını optimize etmesi halinde bu gecikmenin önemli ölçüde düşecek. Superonline konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı.

    Türk oyuncular için düşük gecikme dönemi başlıyor

    Türkiye, Avrupa'nın en büyük online oyuncu topluluklarından birine sahip olmasına rağmen popüler oyunlarda yerel oyun sunucuları bulunmaması nedeniyle Türk oyuncular Avrupalı rakiplerine daha yüksek Ping değerleriyle bağlanıyor ve dezavantaj yaşıyor. AWS İstanbul Local Zone üzerinden hizmet vermeye başlayan yeni altyapı sayesinde ise Türkiye'deki oyuncular ilk kez Avrupa'daki rakipleriyle benzer gecikme sürelerine ulaşabiliyor.

    EA Sports FC 26'nın AWS iş birliğiyle hayata geçirdiği bu sunucu hamlesi yalnızca FC 26 için değil, Türkiye pazarını hedefleyen online oyun şirketleri açısından da önemli bir örnek niteliği taşıyor. AWS İstanbul Local Zone'un tercih edilmesi halinde birçok oyunda Türk oyuncuların yıllardır yaşadığı yüksek ping sorunu tarihe karışacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

    Profil resmi
    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    CWaRRioR +107 serdarcenk +64 kickboxer_18 +54 xperince +45 cerrjahn +39 tarlabasi +35 emrekaradag +31 ThepianisT +28 Crauls +27 cihat52.5 +25
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    69 Kişi Okuyor (12 Üye, 57 Misafir) 12 Masaüstü 57 Mobil
    Chris2772, VaporWave, azizsilin ve 9 üye daha okuyor
    C
    A
    GENEL İSTATİSTİKLER
    1595 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    FC 26, ea sports fc 26 ve
    6 etiket daha ea sports aws amazon Türkiye Haberleri Teknoloji Haberleri Yazılım
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,6b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hat neden kapanır mutlu akü çalışan yorumları kia xceed neden tutulmuyor ayak bileği kırılanlar yorumları vodafone çekmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad Slim 3
    Lenovo IdeaPad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum