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    EA Sports FC 27 ilk fragmanı yayınlandı: 8 bin TL'ye satılacak!

    EA Sports FC 27'nin fragmanı ve ön sipariş fiyatı resmen açıklandı. 8 bin TL'lik fiyatıyla serinin en pahalı versiyonu olan FC 27 Ultimate Plus Edition duyuruldu. FC 27 ne zaman çıkacak?

    EA Sports FC 27 ilk fragmanı yayınlandı: Fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    EA Sports FC 27 için ilk fragman resmen yayınlandı. Yeni fragmanda oyunun en büyük yeniliği olan The Grounds isimli yeni sosyal oyun modunu görüyoruz. Fragmanda ayrıca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan ufak kesitlere yer veriliyor.

    💰 FC 27 fiyatı ne kadar?

    EA Sports FC 27 ilk fragmanı yayınlandı: Fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör

    PS5 ve XBOX FC 27 Fiyatı

    • FC 27 Standart Edition: 3.999 TL
    • FC 27 Ultimate Edition: 5.499 TL
    • FC 27 Ultimate Plus Edition: 7.999 TL

    PC Steam FC 27 Fiyatı

    • FC 27 Standart Edition: $69.99 USD
    • FC 27 Ultimate Edition: $99.99 USD
    • FC 27 Ultimate Plus Edition: $149.99 USD

    Serinin en pahalı oyunu: FC 27 Ultimate Plus Edition

    EA Sports FC 27 ilk fragmanı yayınlandı: Fiyatı ve çıkış tarihi Tam Boyutta Gör

    Bu yıl seriye ilk kez eklenen Ultimate Plus sürümü, 7.999 TL fiyat etiketiyle şimdiye kadarki en pahalı EA Sports FC sürümü oldu. Bu pakette 5 sezon boyunca Premium Pass ve 10.000 FC Points hediyesi sunuluyor.

    Oyunun diğer versiyonları da geçen seneye göre daha yüksek fiyattan satışa sunuldu. Standart sürümün fiyatı 2.899 TL'den 3.999 TL'ye yükselirken, Ultimate sürümü 3.899 TL'den 5.499 TL'ye yükseldi.

    🔔 EA Sports FC 27 ne zaman çıkacak?

    Şirketten yapılan duyuruya göre FC 27'nin Ultimate ve Ultimate Plus sürümü 18 Eylül 2026’da, Standart versiyonu ise 25 Eylül 2026’da çıkacak.

    💡 FC 27 için üç büyük yenilik duyuruldu

    • The Grounds: Yeni bir sosyal futbol alanı olan The Grounds, futbolun bugüne kadar EA SPORTS FC’de hiç yer almamış bir yönünü temsil ediyor. Clubs deneyimini rahat ve yüksek tempolu maçlardan en üst düzey rekabete kadar genişleten bu modda, futbol kültüründen ilham alan üç farklı bölgeyi keşfedin. Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala ve Alex Hunter gibi tanınmış mentorların rehberliğinde oyununuzu saha içinde ve dışında geliştirirken oyuncunuzu ilerletin ve kişiselleştirin.
    • Baştan aşağı yenilenen Kariyer Transfer Pazarı: Teknik Direktör Kariyeri’nde sıradaki yıldızınızı her zamankinden daha hızlı, akıllı ve dinamik bir Transfer Pazarı üzerinden kadronuza katın. TransferRoom ile geliştirilen sistemde oyuncu değerleri; kulüplerin satın alma gücü, oyuncuların potansiyeli, reytingleri ve formundan etkilenerek daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. Rakip kulüpler daha stratejik transferler yaparken yeni pazarlık taktiklerinde ustalaşın, dinamik teklif savaşlarına katılın ve sadeleştirilmiş transfer süreçlerinde ilerleyin.
    • Yepyeni Football Ultimate Team Galerisi: FUT Galerisi’nde hayalinizdeki kulübü oluşturun ve Galeri'de sergileyin. Kulüpler, ligler, ülkeler ve FUT kampanyalarındaki geçmiş ve güncel Oyuncu Ögelerinden oluşan tamamlanmış Setleri derecelendirerek Galeri Seviyenizi yükseltin, ödüller kazanın ve yeni futbol sezonu boyunca Kulübünüzün kimliğini oluşturun.

    💻 EA Sports FC 27 PC Sistem Gereksinimleri

    FC 27 Minimum Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 veya Intel Core i5 6600k
    • RAM: 8 GB DDR4 Dual Channel RAM
    • Ekran Kartı: AMD RX 570 veya Nvidia GTX 1050 Ti
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

    FC 27 Önerilen Sistem Gereksinimleri

    • İşletim Sistemi: Windows 10/11 - 64-Bit
    • İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel Core i7 6700
    • RAM: 12 GB Dual Channel RAM
    • Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT veya Nvidia GTX 1660
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 100 GB SSD
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