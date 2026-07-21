EA Sports FC 27'nin kapak yıldızı açıklandı: İlk fragman için geri sayım başladı

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Tam Boyutta Gör EA Sports FC serisinin yeni oyunu FC 27’den ilk bilgiler paylaşıldı. EA Sports’tan yapılan açıklamaya göre FC 27’nin kapak yıldızı Kylian Mbappe olacak. Mbappe en son dört sene önce oyunun kapağında yer almıştı.

Kylian Mbappe, 2026 Dünya Kupası’nda 10 gol atarak gol kralı olarak tamamladı. Bu sezon La Liga’da 25 golle, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 15 golle gol kralı unvanını elde etti.

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EA SPORTS FC Franchise Stratejisi ve Pazarlamasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeff Sharma şunları söyledi:

“Kylian’ı EA SPORTS FC 27’nin kapak yıldızı olarak yeniden serimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kylian’ın hem kulüp hem de milli takım düzeyinde elde ettiği başarılar, onu kendi jenerasyonunun en belirleyici oyuncularından biri haline getirdi. EA SPORTS FC’yi bugün tanımlayan hırsı, yaratıcılığı ve küresel çekiciliği temsil ediyor. Seriye liderlik etmek üzere EA SPORTS FC 27 ile geri dönerken kendisiyle olan iş birliğimizi sürdürmekten gurur duyuyoruz.”

23 Temmuz'da ilk fragman paylaşılacak

Kapak yıldızının açıklanmasıyla birlikte EA Sports FC 27 duyurularıyla dolu bir haftanın başlangıcı için start verildi. 23 Temmuz Perşembe günü saat 20.00’de FC 27’nin ilk fragmanı yayınlanacak.

FC 27, üç farklı sürüm geliyor

Sızdırılan bilgilere göre önceki senelerde Standart ve Ultimate Edition olarak iki farklı sürümle karşımıza çıkan oyunda bu sene üç farklı versiyonun olması bekleniyor. Yeni sürümün adı Ultimate+ Edition olarak adlandırılacak. Bu sürümün öne çıkan farkı 5 sezon boyunca Premium Pass içermesi ve 10.000 FC Points ödülü olacak.

EA Sports FC 27 ne zaman çıkacak?

FC 27 çıkış tarihi resmi olarak açıklanmadı fakat sızıntılara göre oyunun Ultimate ve Ultimate+ sürümü 18 Eylül’de, Standart sürümü ise 25 Eylül’de çıkacak.

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EA Sports FC 27'nin kapak yıldızı açıklandı: Fragman geliyor

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