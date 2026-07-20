EA, üst üste 5’inci kez Dünya Kupası şampiyonunu doğru bildi

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Tam Boyutta Gör Electronic Arts, FIFA lisansını yıllar önce kaybetmiş olsa da Dünya Kupası şampiyonunu tahmin etme konusundaki başarılı serisini sürdürdü. Şirket, turnuva başlamadan önce yaptığı simülasyonlarda İspanya'nın kupaya uzanacağını öngörmüştü. Dün oynanan İspanya - Arjantin finalinin ardından bu tahmin de bir kez daha gerçeğe dönüştü.

16 yıldır devam eden dikkat çekici seri

EA, geçen ay turnuva başlamadan kısa süre önce resmi EA Sports FC X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İspanya'nın tarihindeki ikinci Dünya Kupası şampiyonluğunu kazanacağını duyurmuştu.

Şirket önce grup aşamasındaki tüm karşılaşmaları simüle etti. Ardından bu sonuçları temel alarak eleme turu eşleşmelerini ve finale kadar uzanan süreci hesapladı. Oluşturulan simülasyonların sonunda kupayı kaldıracak takım olarak İspanya öne çıktı. Finalde İspanya, uzatma dakikalarında Ferran Torres'in attığı golle Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Dünya Kupası sırasında birçok şirket çeşitli doğru tahminlerde bulunsa da EA, kazananı uzunca bir süredir tahmin ediyor. Şirket 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in, 2018'de Fransa'nın, 2014'te Almanya'nın ve 2010'da ise İspanya'nın şampiyon olacağını doğru tahmin etmişti. Bu yılki sonuçla birlikte EA, Dünya Kupası kazananını üst üste beşinci kez doğru öngörmüş oldu.

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EA artık resmi FIFA ve Dünya Kupası lisansına sahip olmasa da turnuva döneminde EA Sports FC 26 için "The World's Game" adlı bir güncelleme yayımladı. Güncelleme, gerçek turnuvadaki grup düzenini temel alan Uluslararası Turnuva modu ile birlikte yeni lisanslanan milli takımları oyuna ekledi.

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