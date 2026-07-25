Johnny Depp geri döndü: Ebenezer filmi duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Amber Heard ile yaşadığı hukuk mücadelesinin ardından bir süre Hollywood şirketleri ile bağlarını koparan ve bağımsız yapımlara yönelen Johnny Depp geri dönüyor. İlk büyük bütçeli yapımı Ebenezer’in fragmanı yayınlandı.

Ebenezer kimdir?

Charles Dickens tarafından 1843 yılında yayınlanan A Christmas Carol romanını temel alan Ebenezer, paraya tapan ve Noel’den nefret eden Ebenezer Scrooge adlı karakterin yaşadığı büyük değişimi ve sonunda Noel ruhunu en iyi yaşatan insana dönüşmesini anlatıyor.

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Nathaniel Halpern tarafından senaryosu yazılan filmde Johnny Depp Ebenezer Scrooge olarak karşımıza çıkıyor. Rupert Grint Ebenezer’in yardımcısı rolünde iken Daisy Ridley, Tramell Tillman ve Andrea Riseborough da ziyarete gelen hayaletleri canlandırıyor. Film 13 Kasım tarihinde vizyona girecek.

San Diego Comic Con etkinliğinde canlı bir replik de canlandıran Johnny Depp için Hollywood’a geri dönüş adımı olarak görülen Ebenezer bir block buster tarzında değil daha yumuşatılmış bir Noel filmi olarak düşünülmüş.

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