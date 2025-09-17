Giriş
    Ebeveyn kontrollü ChatGPT sürümü duyuruldu

    OpenAI, 18 yaş altı için ebeveyn kontrollü ChatGPT sürümü duyurdu. Yeni sistem müstehcen içerikleri engelleyecek, kullanım saatlerini sınırlayacak ve acil durumlarda uyarı verecek.

    Ebeveyn kontrollü ChatGPT sürümü duyuruldu Tam Boyutta Gör
    OpenAI, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT için 18 yaş altı kullanıcıları hedefleyen özel bir sürüm duyurdu. Yeni sistem, ebeveyn kontrolleriyle desteklenecek ve gençlerin çevrimiçi güvenliğini artırmayı amaçlayacak. OpenAI CEO’su Sam Altman, konu hakkında yaptığı açıklamada gençler için güvenliği, gizlilik ve özgürlükten daha öncelikli gördüklerini aktardı.

    Ailelere kontrol imkanı verilecek

    OpenAI, bir kullanıcının reşit olmadığını tespit ettiğinde onu otomatik olarak yaşa uygun ChatGPT deneyimine yönlendirecek. Bu sürümde müstehcen ve şiddet içerikli veriler engellenecek. Hatta nadir ancak ciddi tehlike anlarında kolluk kuvvetleri devreye girebilecek.

    Yeni ebeveyn kontrolleri sayesinde anne babalar, kendi hesaplarını çocuklarının ChatGPT profiline bağlayabilecek, kullanım saatlerini sınırlayabilecek, belirli özellikleri devre dışı bırakabilecek ve acil durumlarda bildirim alabilecek. Kontrollerin bu ay sonunda kullanıma sunulması bekleniyor. ChatGPT’nin kullanım yaşı alt sınırı 13 olarak belirlenmiş durumda.

    OpenAI ayrıca, kullanıcıların yaşını daha doğru tahmin edebilecek teknolojiler geliştirdiğini, şüpheli ya da eksik bilgilerde ise varsayılan olarak 18 yaş altı deneyiminin kullanılacağını açıkladı.

    Güvenlik güncellemeleri, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) teknoloji şirketlerine yönelik başlattığı soruşturmaların ardından geldi. FTC, yapay zeka sohbet robotlarının özellikle çocuklar ve gençler üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri incelemek istiyor. Bununla birlikte geçen ay bir ailenin açtığı dava sonrasında OpenAI, “hassas durumlarla” nasıl başa çıkılacağına dair detaylar paylaşmıştı. Söz konusu davada, bir genç kullanıcının intiharıyla ChatGPT arasında bağlantı kurulmuş ve şirketin sorumluluğu tartışmaya açılmıştı.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2025/09/16/openai-chatgpt-teens-parent.html https://openai.com/index/building-towards-age-prediction/
