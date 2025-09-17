Ebeveyn kontrollü ChatGPT sürümü duyuruldu

Ailelere kontrol imkanı verilecek
OpenAI, bir kullanıcının reşit olmadığını tespit ettiğinde onu otomatik olarak yaşa uygun ChatGPT deneyimine yönlendirecek. Bu sürümde müstehcen ve şiddet içerikli veriler engellenecek. Hatta nadir ancak ciddi tehlike anlarında kolluk kuvvetleri devreye girebilecek.
Yeni ebeveyn kontrolleri sayesinde anne babalar, kendi hesaplarını çocuklarının ChatGPT profiline bağlayabilecek, kullanım saatlerini sınırlayabilecek, belirli özellikleri devre dışı bırakabilecek ve acil durumlarda bildirim alabilecek. Kontrollerin bu ay sonunda kullanıma sunulması bekleniyor. ChatGPT’nin kullanım yaşı alt sınırı 13 olarak belirlenmiş durumda.
OpenAI ayrıca, kullanıcıların yaşını daha doğru tahmin edebilecek teknolojiler geliştirdiğini, şüpheli ya da eksik bilgilerde ise varsayılan olarak 18 yaş altı deneyiminin kullanılacağını açıkladı.
Güvenlik güncellemeleri, ABD Federal Ticaret Komisyonu’nun (FTC) teknoloji şirketlerine yönelik başlattığı soruşturmaların ardından geldi. FTC, yapay zeka sohbet robotlarının özellikle çocuklar ve gençler üzerinde yaratabileceği olumsuz etkileri incelemek istiyor. Bununla birlikte geçen ay bir ailenin açtığı dava sonrasında OpenAI, “hassas durumlarla” nasıl başa çıkılacağına dair detaylar paylaşmıştı. Söz konusu davada, bir genç kullanıcının intiharıyla ChatGPT arasında bağlantı kurulmuş ve şirketin sorumluluğu tartışmaya açılmıştı.Kaynakça https://www.cnbc.com/2025/09/16/openai-chatgpt-teens-parent.html https://openai.com/index/building-towards-age-prediction/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hayret vagbotlar çamur atmamış...