Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Uçuş simülasyon oyunları için özel kontrolcü: Echo Aviation Controller satışta

    Profesyonel uçuş simülasyon donanımında lider isim olan Honeycomb Aeronautical, PC'de uçuş simülasyonu için özel olarak tasarlanmış benzersiz kontrol cihazı Echo Aviation Controller'ı satışa sundu.

    Echo Aviation Controller Tam Boyutta Gör
    Honeycomb, uçuş simülatörü hayranlarına özel Echo Aviation kontrolcüsünü satışa sundu. Oyun kumandası, tüm kokpit kontrollerini bir arada sunuyor.

    Echo Aviation Controller, tüm temel uçuş kontrollerini sunuyor

    uçuş simülatörü kontrolcü Echo Aviation Controller Tam Boyutta Gör
    Echo Aviation Controller, normal oyun kumandasına benzese de, boyutuna göre şaşırtıcı derecede incelikli kontroller sunarak, gökyüzüne çıkmayı seçtiğiniz her yerde hızlı ve zahmetsiz uçuş imkanı sağlıyor. Ayrıca PC'deki Microsoft Flight Simulator ve diğer uçuş simülasyon oyunlarıyla da tamamen uyumlu.

    Echo Aviation Controller ayrı bir donanım gerektirmiyor ve eğim, yuvarlanma, sapma, gaz, trim ve temel uçak sistemlerini tek bir ünitede birleştirerek, uçmayı seçtiğiniz herhangi bir uçak üzerinde tam kontrol sağlıyor. Bu kumanda, eğim ve yuvarlanma için Hall Effect sensörlerine sahip hassas analog başparmak çubuğuna sahip ve tam elevator ve aileron girişi sağlayarak yumuşak ve duyarlı hareket sunuyor. Yerleşik dört gaz kolu ve trim tekerleği, hem tek hem de çok motorlu uçaklara uyum sağlayacak şekilde bağımsız olarak atanabiliyor. Kumandanın arkasında, dümen girişini doğru bir şekilde simüle etmek için zıt yönlerde hareket eden kollara sahip özel dümen kolu sistemi (Hall Effect Rudder Paddle System) bulunuyor; bu da harici pedallara ihtiyaç duymadan son derece gerçekçi bir kontrol sağlıyor.

    Echo Aviation Controller, Microsoft Flight Simulator (2020 - 2024), Laminar Research'ün X-Plane 11-12 oyunu ve Lockheed Martin'in Prepar3D simülasyonu ile uyumlu. Ek olarak, Honeycomb halihazırda altı indirilebilir profil sunuyor ancak bunlar yalnızca Flight Simulator oyunu için tasarlanmış. Microsoft’un uçuş simülatöründe ayarlamalar oldukça zaman alıyor; tek, çift ve dört motorlu uçaklar için profillerin yanı sıra genel bir profil ve Boeing 737 Max ve Airbus A320 Neo için ayrı ayrı birer profil, bunu kolaylaştırıyor.

    Echo Aviation Controller fiyatı ne kadar?

    Echo Aviation Controller, şu anda PC ve Mac'lerde kullanılabiliyor ancak konsollar için de geleceği duyuruldu. Kontrolcü, 150 dolara satışa sunuldu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yasa dışı bahis cezası için aradılar peugeot rcz alınır mı topluluk önünde konuşma fobisi ilaç sergen yalçın hangi takımlı bilgisayar bios ekranından çıkmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS TUF GAMING F16
    ASUS TUF GAMING F16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum