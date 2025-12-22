Uçuş simülasyon oyunları için özel kontrolcü: Echo Aviation Controller satışta

Tam Boyutta Gör Honeycomb, uçuş simülatörü hayranlarına özel Echo Aviation kontrolcüsünü satışa sundu. Oyun kumandası, tüm kokpit kontrollerini bir arada sunuyor.

Resmen duyuruldu: Xbox'a özel efsane oyun PlayStation'a geliyor 2 ay önce eklendi

Echo Aviation Controller, tüm temel uçuş kontrollerini sunuyor

Tam Boyutta Gör Echo Aviation Controller, normal oyun kumandasına benzese de, boyutuna göre şaşırtıcı derecede incelikli kontroller sunarak, gökyüzüne çıkmayı seçtiğiniz her yerde hızlı ve zahmetsiz uçuş imkanı sağlıyor. Ayrıca PC'deki Microsoft Flight Simulator ve diğer uçuş simülasyon oyunlarıyla da tamamen uyumlu.

Echo Aviation Controller ayrı bir donanım gerektirmiyor ve eğim, yuvarlanma, sapma, gaz, trim ve temel uçak sistemlerini tek bir ünitede birleştirerek, uçmayı seçtiğiniz herhangi bir uçak üzerinde tam kontrol sağlıyor. Bu kumanda, eğim ve yuvarlanma için Hall Effect sensörlerine sahip hassas analog başparmak çubuğuna sahip ve tam elevator ve aileron girişi sağlayarak yumuşak ve duyarlı hareket sunuyor. Yerleşik dört gaz kolu ve trim tekerleği, hem tek hem de çok motorlu uçaklara uyum sağlayacak şekilde bağımsız olarak atanabiliyor. Kumandanın arkasında, dümen girişini doğru bir şekilde simüle etmek için zıt yönlerde hareket eden kollara sahip özel dümen kolu sistemi (Hall Effect Rudder Paddle System) bulunuyor; bu da harici pedallara ihtiyaç duymadan son derece gerçekçi bir kontrol sağlıyor.

Echo Aviation Controller, Microsoft Flight Simulator (2020 - 2024), Laminar Research'ün X-Plane 11-12 oyunu ve Lockheed Martin'in Prepar3D simülasyonu ile uyumlu. Ek olarak, Honeycomb halihazırda altı indirilebilir profil sunuyor ancak bunlar yalnızca Flight Simulator oyunu için tasarlanmış. Microsoft’un uçuş simülatöründe ayarlamalar oldukça zaman alıyor; tek, çift ve dört motorlu uçaklar için profillerin yanı sıra genel bir profil ve Boeing 737 Max ve Airbus A320 Neo için ayrı ayrı birer profil, bunu kolaylaştırıyor.

Echo Aviation Controller fiyatı ne kadar?

Echo Aviation Controller, şu anda PC ve Mac'lerde kullanılabiliyor ancak konsollar için de geleceği duyuruldu. Kontrolcü, 150 dolara satışa sunuldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: