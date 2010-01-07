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ECS'den yeni nesil Intel işlemciler için H55/H57 çipsetli 5 yeni anakart

9 yıl
4,1b
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3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ECS'den yeni nesil Intel işlemciler için H55/H57 çipsetli 5 yeni anakart
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Önde gelen anakart üreticilerinden ECS, Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Clarkdale kod adlı yeni nesil işlemciler için H55 ve H57 çipsetli anakartlarını duyurdu. 5 yeni model lanse eden firma, farklı ihtiyaçlar için Micro-ATX modellerle birlikte bir adet Mini-ITX çözüm de sağlayıyor. Hazırlanan yeni anakartların dördü Intel'in LGA1156 formundaki işlemclerinin tamamıyla kullanılabilirken, medya bilgisayarlar için hazırlanan Mini-ITX çözüm ise sadece entegre grafik özellikli 32nm işlemcilerle çalışabiliyor. Çift kanal DDR3 bellek desteği sunan anakartların tamamında Gigabit Ethernet ve yüksek tanımlı ses gibi özelliklere yer verilirken, modeline göre en az dört adet SATA-II konnektörünün ve yine modeline göre DSub + DVI, DSub + HDMI ya da DSub+DVI+HDMI çıkışları da diğer detaylar arasında yr alıyor.

ECS'nin yeni nesil Intel işlemciler için hazırladığı anakartların en iddialısı Black serisi altında hazırlanan H57H-M modeli olacak. Diğer çözümlerden farklı olarak Siyah renkli baskılı devre ve yüksek kaliteli komponentlere yer verildiği belirtilen anakartın ayrıca daha iyi soğutma için çift ısı borulu Qooltech III soğutucu teknolojisine, ve daha yüksek stabilite için 15µ Altın kontakt noktalarına sahip olduğu belirtildi. H55 ve H57 çipsetli yeni anakartlarını önümüzdeki günlerde satışa sunmayı planlayan ECS, son kullanıcı satış fiyatları hakkında henü bir açıklama yapmadı ancak genel beklenti rekabetçi bir fiyatla gelecekleri yönünde.

ECS'nin H55 ve H57 çipsetli anakartlarına ait teknik detaylar;

ECS'den yeni nesil Intel işlemciler için H55/H57 çipsetli 5 yeni anakart
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Tolgá 9 yıl
görünüm aynı intel anakartlara benzemiş
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ÇVK 9 yıl
Tasarımda kullanılan renkler bu kadar kötü olabilirdi.
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showstopper41 9 yıl
H57 nin tek farkı entegre HDMI konnektörü içermesi mi? Engetre GPU kullanımında extra performans falan sunmuyordur herhalde.
Bu ara inter en düşük sistemlerde bile artık DDR3 kullanıyor. DDR2 nin cenaze namazını kıldırmaya hazırlanıyor.
Oyunlarda DDR3 hala DDR2 ye göre açık bir üstünlük sergileyemedi.
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