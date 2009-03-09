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ECS'nin 880G yonga setli anakartı ve yeni yonga setinin detayları

AMD'nin entegre grafik işlemci performansı ve video yetenekleriyle öne çıkması beklenen 880G yonga seti, ECS'nin Black serisi yeni anakartıng göründü!
10 yıl
5,6b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yeni yıla hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken AMD, önce 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcilerini duyurmuş hemen ardından da Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini pazara sunmaya başlamıştı. Yeni işlemcilerini Dragon platformunun bir parçası olarak lanse eden AMD, Soket AM2+ ve AM3 formundaki işlemcilerinin ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarının kullanıldığı Dragon platformunda, Spider platformundan miras kalan 7 serisi yonga setlerini yer vermeye devam ediyor. Ancak kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam eden firma, önümüzdeki aylarda Dragon platformuna özel yeni yonga setlerini pazara sunarak bu konuda bir süredir merakla beklenen yenilikleri de kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. AMD'nin Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcileri için hazırladığı 8 serisi yonga setlerinin pazara girmesi beklenen ilk temsilcisi RS880 kod adlı 880G olaca gibi görünüyor. Yeni yonga setini temel alan ilk anakart, Soket AM3 işlemciler için DDR3 destekli anakartını ilk duyuran isim olarak ECS'den geldi.

ECS'nin 880G yonga setli anakartı ve yeni yonga setinin detayları
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Anakart üretiminde son dönemin öne çıkan isimlerinden biri olarak dikkat çeken ECS, AMD'nin 880G yonga setini kullanan ilk çözümünü gösterdi. Black serisi anakart modelleriyle sık sık gündeme gelen ve özellikle 780G yonga setinden güç alan Black modeliyle ülkemizde de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran ECS'nin 880G yonga setli yeni anakartı A880GM-M kod adını taşıyor. Renkli tasarımı, komponent yerleşimi ve Micro-ATX formundaki kompakt yapısı ile merak uyandırmayı başaran anakart 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 880G yonga setini kullanıyor. Anakartın detaylarına geçmeden önce yonga setinin özeliklerini masaya yatırmakta fayda var. Güney köprüsü olarak SB710 yongasının eşlik edeceği belirtilen 880G, yerini alacağı 780G yonga setine kıyasla önemli bazı farklı sahip olacak. Düşük güç tüketimi ve enerji verimliliği hedef alınarak hazırlanan 880G yonga setinde kullanılacak entegre grafik işlem biriminin DirectX 10.1 desteği sunacağı belirtiliyor. Henüz ilgili grafik birimine yönelik gün ışığına çıkan detaylı özellikler olmasa da 780G'den farklı olarak DirectX 10.0 yerine 10.1 destekli entegre grafik birimine sahip olacak.

ECS'nin 880G yonga setli anakartı ve yeni yonga setinin detayları
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Phenom işlemcileri için geliştirilen 780G yonga setinden farklı olarak Phenom II işlemcileri için optimize edilen 880G yonga setinin sahip olacağı entegre grafik işlem birimi sayesinde çipset, yüksek tanımlı video oynatımı noktasında da yerini alacağ 780G'nin önünde yer alacak. Zira yine AMD cephesinden yapılan açıklamalara bakılırsa, donanımsal video hızlandırma teknolojisi için Unified Video Decoder teknolojisiyle desteklendiği entegre grafik işlem birimiyle gelen 780G'den farklı olarak 880G yonga setindeki grafik birimi ise video hızlandırma için Unified Video Decoder 2 iismli daha gelişmiş bir video motorunu kullanacak. DDR2 versiyonu için henüz net bir bilgi olmasa da DDR3 belleklerle kullanılmak üzere hazırlandığı belirtilen 880G, OverDrive yazılımını destekleyecek ve bu sayede kullanıcılar tek bir uygulama arabirimi üzerinden yonga seti ve dolayısıyla anakarta ilişkin detayları takip edebilecek, gözleyebilecekler. 880G yonga setinin hemen her anakartta standart olması beklenen özellikler arasındaysa, 12x USB, 6x SATA, yüksek tanımlı ses, HDMI ve DisplayPort gbi detayların yer alması bekleniyor.

ECS'nin 880G yonga setli anakartı ve yeni yonga setinin detayları
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ECS'nin A880GM-M kod adını taşıyan Black serisi yeni anakartı 880G'nin karekteristik özelliklerini taşıyor ve mATX formundaki yapısıyla özellikle HTPC sistemlerde kullanılması bekleniyor. Katı kapasitörleriyle de dikkat çeken 880G yonga setli anakart, dört adet DIMM slotu üzerinde 16GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunuyor. Soket AM3 formundaki işlemcilere destek veren anakartın kuzey ve güney köprülerine ek olarak güç modülleri de pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Yukarıda belirttiğimiz 880G yonga setine yönelik detayların neredeyse tamamına sahip olan anakart üzerinde, hem harici ekran kartı kullanımı hem de Hybrid Crossfire teknolojisinin gerçekleştiriebilmesi için konumlandırılan PCIe x16 slotuna ek olarak iki PCIe x1 ve bir adet te PCI slotu yer alıyor. DirectX 10.1 destekli entegre grafik işlemcisiyle ile Full HDTV'ler veya monitörler ile görüntü transferi sağlayabilmek adına HDMI, DVI ve VGA konnektörleriyle desteklenen anakart, profesyonel kullanıcılara yönelik olarak kart üstü ve güç/reset butonlarına da sahip. ECS'nin 880G yonga setli yeni anakartının üçüncü çeyrekte çıkması bekleniyor.

ECS'nin 880G yonga setli anakartı ve yeni yonga setinin detayları
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yugams 10 yıl
pci slot yetersiz bence
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Cold1 10 yıl
ecs görüntü satan bi marka gibi anlatılmış yorumlarda biraz haksızlık yapıldığı kanısındayım.a780gm-a kullanıyorum bana göre tek kötü yanı ses biriminin realtek deilde İDT olması umarım bu yeni modelde realtek kullanılır.onun dışında bi sıkıntısı yok hem OC performansıda fena deil.canavar deil ama little monster denilebilir:)orta gelirliler için biçilmiş kaftan. bilinmiyor olabilir belki ama ecs black serisiyle o ucuz kart satan fasoncu yapısından kurtulmaya çalışıyo ve bence bunuda performansı ucuz satarakta başarıyo.
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alpabi 10 yıl
Kart gerçekten güzel. Makinesini güncelleyecekler için iyi bir secenek. Ancak ;
-DDR 3 1333 yerine neden 1600 desteği sunmuyorlar hala
-Klavye mouse girişi neden yok ki? Arka panelde 6 adet usb port var. Belki bazı kullanıcılar 6 portu birden kullanıyor benim gibi
-Neden AMD 3 kanal ram kullanmıyor hala
-Anakartın wifi desteği yok. Kendi kablosuz ağınızı kuramıyorsunuz ki HTCPler için bu gerekli bence.
Bu istediklerim eleştiriden çok temenniler gibi oldu. Ancak güzel bir kart alınabilir bence...
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ECS ağzsında kuş tutsa almam anakartlarını OC ve bios olayında çok başarısızlar başın arımasını istiosan git ecs marka anakart al derim yni
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fatihcanery 10 yıl
düşünün bir kere,simdi düşük kapasiteli ekran kartlarının bile fiyatlarına bu anakart alınır.hem anakartınız şahane olur,hemde o ekran kartından belki daha iyi bir performans verecek onboard ekran kartınız olur :) bence çok mantıklı bunu almak
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Maşallah


Güzel anakart çıkmış.
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19ugur05 10 yıl
yine hd3000 serisiyle hybrid cf oluyor, hd4000 serisiyle hybrid crossfire olmalıydı..
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yenerbalcı 10 yıl
soğutucuları mükemmel
soğutucudaki kanatçık yüzeyi fazla olmasından dolayı mükemmel diyorum
böyle bir soğutmaya sahip olmak isterdim tam benlik olmuş

ECS


şimdeye kadar gördüğüm en güzel soğutma bu karta mevcut

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max975 10 yıl
şık bir görünüm ve gerçekten iş yapacak bordlar..
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yonex78 10 yıl
güzel kart ama ben 890gx+sb750 ikilisini bekleme taraftarıyım.
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01Mrt 10 yıl
kart güzelmiş, bunların mini-itx lerinide bekliyoruz... :))
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XivA 10 yıl
oh bea PS/2 port gitmiş. hiç bir işe yaramıyor zaten! kart çok güzel. acaba grafik performansı nasıl?
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showstopper41 10 yıl
Anakart üzerindeki soğutucuların büyük olması güzel olmuş. kaç watt TDP li işlemcileri destekliyor bu anakart. 140W ve yukarısını destekliyordur diye tahmin ediyorum.
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