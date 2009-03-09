ECS'nin 880G yonga setli anakartı ve yeni yonga setinin detayları

Yeni yıla hızlı bir giriş yaparak dikkatleri üzerine çeken AMD, önce 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Deneb kod adlı Phenom II X4 işlemcilerini duyurmuş hemen ardından da Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcilerini pazara sunmaya başlamıştı. Yeni işlemcilerini Dragon platformunun bir parçası olarak lanse eden AMD, Soket AM2+ ve AM3 formundaki işlemcilerinin ve Radeon HD 4000 serisi ekran kartlarının kullanıldığı Dragon platformunda, Spider platformundan miras kalan 7 serisi yonga setlerini yer vermeye devam ediyor. Ancak kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam eden firma, önümüzdeki aylarda Dragon platformuna özel yeni yonga setlerini pazara sunarak bu konuda bir süredir merakla beklenen yenilikleri de kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. AMD'nin Soket AM3 formundaki DDR3 destekli işlemcileri için hazırladığı 8 serisi yonga setlerinin pazara girmesi beklenen ilk temsilcisi RS880 kod adlı 880G olaca gibi görünüyor. Yeni yonga setini temel alan ilk anakart, Soket AM3 işlemciler için DDR3 destekli anakartını ilk duyuran isim olarak ECS'den geldi.

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Anakart üretiminde son dönemin öne çıkan isimlerinden biri olarak dikkat çeken ECS, AMD'nin 880G yonga setini kullanan ilk çözümünü gösterdi. Black serisi anakart modelleriyle sık sık gündeme gelen ve özellikle 780G yonga setinden güç alan Black modeliyle ülkemizde de hatırı sayılır bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaran ECS'nin 880G yonga setli yeni anakartı A880GM-M kod adını taşıyor. Renkli tasarımı, komponent yerleşimi ve Micro-ATX formundaki kompakt yapısı ile merak uyandırmayı başaran anakart 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan 880G yonga setini kullanıyor. Anakartın detaylarına geçmeden önce yonga setinin özeliklerini masaya yatırmakta fayda var. Güney köprüsü olarak SB710 yongasının eşlik edeceği belirtilen 880G, yerini alacağı 780G yonga setine kıyasla önemli bazı farklı sahip olacak. Düşük güç tüketimi ve enerji verimliliği hedef alınarak hazırlanan 880G yonga setinde kullanılacak entegre grafik işlem biriminin DirectX 10.1 desteği sunacağı belirtiliyor. Henüz ilgili grafik birimine yönelik gün ışığına çıkan detaylı özellikler olmasa da 780G'den farklı olarak DirectX 10.0 yerine 10.1 destekli entegre grafik birimine sahip olacak.

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Phenom işlemcileri için geliştirilen 780G yonga setinden farklı olarak Phenom II işlemcileri için optimize edilen 880G yonga setinin sahip olacağı entegre grafik işlem birimi sayesinde çipset, yüksek tanımlı video oynatımı noktasında da yerini alacağ 780G'nin önünde yer alacak. Zira yine AMD cephesinden yapılan açıklamalara bakılırsa, donanımsal video hızlandırma teknolojisi için Unified Video Decoder teknolojisiyle desteklendiği entegre grafik işlem birimiyle gelen 780G'den farklı olarak 880G yonga setindeki grafik birimi ise video hızlandırma için Unified Video Decoder 2 iismli daha gelişmiş bir video motorunu kullanacak. DDR2 versiyonu için henüz net bir bilgi olmasa da DDR3 belleklerle kullanılmak üzere hazırlandığı belirtilen 880G, OverDrive yazılımını destekleyecek ve bu sayede kullanıcılar tek bir uygulama arabirimi üzerinden yonga seti ve dolayısıyla anakarta ilişkin detayları takip edebilecek, gözleyebilecekler. 880G yonga setinin hemen her anakartta standart olması beklenen özellikler arasındaysa, 12x USB, 6x SATA, yüksek tanımlı ses, HDMI ve DisplayPort gbi detayların yer alması bekleniyor.

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ECS'nin A880GM-M kod adını taşıyan Black serisi yeni anakartı 880G'nin karekteristik özelliklerini taşıyor ve mATX formundaki yapısıyla özellikle HTPC sistemlerde kullanılması bekleniyor. Katı kapasitörleriyle de dikkat çeken 880G yonga setli anakart, dört adet DIMM slotu üzerinde 16GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği sunuyor. Soket AM3 formundaki işlemcilere destek veren anakartın kuzey ve güney köprülerine ek olarak güç modülleri de pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. Yukarıda belirttiğimiz 880G yonga setine yönelik detayların neredeyse tamamına sahip olan anakart üzerinde, hem harici ekran kartı kullanımı hem de Hybrid Crossfire teknolojisinin gerçekleştiriebilmesi için konumlandırılan PCIe x16 slotuna ek olarak iki PCIe x1 ve bir adet te PCI slotu yer alıyor. DirectX 10.1 destekli entegre grafik işlemcisiyle ile Full HDTV'ler veya monitörler ile görüntü transferi sağlayabilmek adına HDMI, DVI ve VGA konnektörleriyle desteklenen anakart, profesyonel kullanıcılara yönelik olarak kart üstü ve güç/reset butonlarına da sahip. ECS'nin 880G yonga setli yeni anakartının üçüncü çeyrekte çıkması bekleniyor.

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