Eczanelerde Kesintisiz Hizmet İçin Kesintisiz İnternet

2 Mart 2021 – Eczane, zincir mağaza gibi yerler hasta ya da müşterilerine hizmet verebilmek için sürekli ağ bağlantısına ihtiyaç duyuyorlar. Bir merkezden bilgilere erişmek, bilgi girmek, onay almak gibi işlemler olmadan hizmetleri aksayan bu tür işletmeler için kesintisiz internet bağlantısı çok önemli. Sabit internet bağlantısında bir sorun olduğunda ya da yavaşladığında örneğin eczaneler reçete işlemlerini yapamıyor; zincir mağazalar müşteri kart bilgisine, kampanya ya da puan durumuna erişemiyor. Bu nedenle bu tür işletmeler için hem sabit hem mobil bağlantı desteği sunan ağ ürünleri ideal çözümler.

Kablosuz ağ pazarında uzun yıllardır üst üste dünya lideri olan TP-LİNK ®, üzerinde SIM kart yuvası yer alan 4G destekli yönlendiricilerle (router) bu tür sorun yaşayan işletmelere çözüm sunuyor. Şu anda altı farklı model ile kullanıcılara seçenek sağlanıyor. Bu ürünler hem sabit internet bağlantısında standart bir yönlendirici olarak işlev görüyor, hem de data hatlı bir SIM kart takılarak mobil internet ağı oluşturuyor. Model tipine göre mobil internete bağlanan cihaz sayısı değişiyor; en az 32 en çok 64 cihaza kadar destek veren mobil ağlar kurulabiliyor.

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TP-Link’in 4G destekli yönlendiricilerinin çoğu 4G LTE destekli (4G+ Cat6 destekli modeller de bulunuyor) ve mobil bağlantıda da yüksek hız sunuyor. Eczane gibi işletmelerde sabit internet bağlantısı kesildiğinde ya da yavaşladığında mobil internet devreye alınabiliyor ve kesintisiz, sorunsuz hizmet sağlanıyor. Özellikle Covid salgını nedeniyle iş yükü daha artan eczaneler için ağ bağlantısının aksamaması çok daha önemli hale geldi. TP-Link yetkilileri, bu tür sorunu sık yaşayan eczane ve benzeri işletmelere, modem yenilemek yerine bu tür yönlendiricilere yatırım yapmalarını öneriyorlar.

Kolay kurulum, kolay kullanım

Bu cihazların kurulumu ve kullanımı hiç karmaşık değil. Standart internet bağlantısı için modeme bir Ethernet kablosu ile bağlamak ve TP-Link’in iOS ve Android destekli Tether uygulamasından kurulumu adım adım yapmak yeterli oluyor. Mobil bağlantı için ise data hatlı bir SIM kartı cihazların arkasında yer alan SIM kart yuvasına yerleştirmek gerekiyor. Her iki bağlantının her tür ayarı, denetimi yine Tether uygulaması üzerinden kolayca yapılıyor.

TP-Link 4G yönlendiricilere ilişkin ayrıntılı bilgi için: https://www.tp-link.com/tr/home-networking/3g-4g-router/

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