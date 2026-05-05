Yıllardır beklenen Edge of Tomorrow 2 nihayet bu yıl çekilebilir

Tam Boyutta Gör Son yılların en sevilen bilim-kurgu filmleri arasında yer alan Edge of Tomorrow'a (Yarının Sınırında) bir devam filmi çekilmesi yıllardır gündemde. Gerek Tom Cruise, gerekse filmin yönetmeni Doug Liman, bir devam filmi çekmek istediklerini daha önce defalarca dile getirdiler. Ancak aradan 12 yıl geçmesine rağmen bu yönde somut bir adım atılmadı. Ne var ki bu durum çok yakında değişebilir.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yılın sonunda gelen haberler, Edge of Tomorrow 2'nin 2026'da çekilebileceğini ortaya çıkarmıştı. Bu hafta gelen yeni bir haberle birlikte bu ihtimal daha da kuvvetlendi. Hollywood içinden aldığı duyumları paylaşan DanielRPK'nın aktardığına göre, Edge of Tomorrow 2'nin çekimlerine bu sonbaharda başlanması planlanıyor. Tom Cruise'un önce yeni Edge of Tomorrow filmini çekip, sonra Top Gun 3'e geçeceği söyleniyor.

Yine Doug Liman'ın yöneteceği filmde Tom Cruise ve Emily Blunt ilk filmdeki rolleriyle geri dönecek. En azından şu ana kadar yapılan tüm açıklamalar buna işaret ediyor. Her üç isim de devam filmi için geri döneceklerini söylüyor.

Edge of Tomorrow, Dünya'nın uzaylı bir ırk tarafından istila edildiği yakın bir gelecekte geçiyor. Dünya ülkeleri tüm güçlerini bir araya toplayıp direnişe geçmiş olsa bu kurnaz düşmanı bir türlü alt edememektir. Bu umutsuz savaşta cepheye sürülen bir asker, zorla götürüldüğü cephede daha ilk günden ölür. Ama ölürken o uzaylı ırkının kanıyla temas etmesi, ona zamanda geri gitme kabiliyeti kazandırır. Gönülsüz kahramanımızın eline kazara geçen bu güç, tüm savaşın dengesini değiştirme potansiyeline sahiptir.

