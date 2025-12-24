Edge of Tomorrow'un anime versiyonundan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör 2026'nın ilk aylarında izleyici ile buluşacak dikkat çekici filmlerden biri de All You Need is Kill olacak. Anime türündeki film, Edge of Tomorrow filmine kaynaklık eden All You Need is Kill adlı manganın orijinaline daha sadık bir uyarlaması olacak.

All You Need is Kill, Hikâyeye Farklı Bir Yorum Getiriyor

Edge of Tomorrow gibi All You Need is Kill de Dünya'nın uzaylılar tarafından işgal edildiği bir felaket senaryosunu ilgi çekici bir zaman yolculuğu hikâyesiyle harmanlıyor. Ancak anime, hikâyeye Edge of Tomorrow'dan biraz daha farklı bir yorum getiriyor. Bu kez hikâyenin merkezinde Rita adlı kadın bir kahraman bulunuyor. Aynı günü tekrar tekrar yaşamak zorunda olduğu bir zaman döngüsüne sıkışan Rita, bu sayede ölümcül bir savaşçıya dönüşüyor. Ancak içine girdiği bu ölüm döngüsü onu yıpratmaya başlıyor. Tam bu sırada karşısına kendisi gibi bir döngüye sıkışmış olan Keiji çıkıyor. İkisinin karşılaşması, uzaylılara karşı verilen savaşta bir dönüm noktası oluyor.

Warner Bros. Japan çatısı altında hayata geçirilen All You Need is Kill, daha çok görsel efekt tarafındaki işleriyle tanınan Ken'ichirô Akimoto tarafından yönetildi.

Önümüzdeki ay hem Japonya'da hem de ABD'de gösterime girecek olan filmin Türkiye'de vizyona girmesi beklenmiyor. Ne var ki filmin vizyona girdikten kısa süre sonra öde-izle servislerine geleceği tahmin ediliyor.

