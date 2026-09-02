Edifier W800NB tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Tam Boyutta Gör Kablosuz kulaklıklar da kullanım süresini uzatarak şarj ihtiyacını azaltmak önemli bir kriter haline geldi. Kullanıcılar artık en son ne zaman şarj ettiğini unutturacak kulaklıklar daha fazla ilgi gösteriyor. Edifier de bunun farkında.

Edifier W800NB özellikleri ve fiyatı

Edifier W800NB kablosuz kulaklık modeli 40mm gümüş kaplama diyaframlı dinamik sürücüler ile geliyor. Kablosuz Hi-Res ses ve LDAC desteği yanında uzamsal ses desteği de mevcut. Kulak kapakları hafızalı protein deri ve daha yavaş geri gelen köpükten imal edilmiş. 4 ekseni yapı kapakların kulağa daha doğal bir şekilde oturmasını sağlıyor.

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3 mikrofonlu yapı 50 desibele kadar gürültü engelleme sunarken rüzgar engelleme de dahil ortama göre 5 farklı kontrol moduna sahip. Görüşmelerde ise yapay zekâ ile arka plan gürültüsü azaltılıyor. Ayrıca gerçek zamanlı tercüme de mevcut.

Bluetooth 6.0 ile aynı anda iki cihaza birden bağlanabilen kulaklık oyunlar için düşük gecikme modu da sunuyor. Tek şarjla 118 saate kadar idare edebilirken 15 dakikalık şarj ile de 18 saate yakın kullanım süresi elde edilebiliyor. Tuş programlama, çocuk modu, kulaklık bul modu gibi özellikleri olan Edifier W800NB modeli 43$ fiyat etiketine sahip.

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Edifier 118 saat kullanılabilen kulaklığını duyurdu

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