Edifier uygun fiyatlı yeni kulaklığını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Uzun zamandır bütçe dostu kablosuz kulaklıklar piyasaya süren Edifier markası yeni bir model ile karşımızda. Edifier FitBuds Turbo modeli uygun fiyata tatmin edici bir gürültü engelleme seviyesi sunuyor.

Edifier FitBuds Turbo özellikleri ve fiyatı

Edifier FitBuds Turbo tam kablosuz kulaklık modeli PU (Poliüretan) ve PEEK (Polieter eter keton) diyafram ile desteklenmiş 10mm sürücüler barındırıyor. Sürücüler Hi-Res Audio Wireless sertifikasına sahip ve LDAC kodekleri ile destekleniyor. Her parçada yer alan 3 mikrofon 49 desibele kadar ortam gürültüsünü engelleyebilirken görüşmeler esnasında da yapay zekâ kullanarak berrak bir ses sağlıyor.

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Kulaklık 4.4 gram ağırlığında ve kısa saplı. IP54 ile su sıçramalarına karşı dayanıklı. Bluetooth 6.0 teknolojisi sayesinde aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor ve oyuncular için 45ms gecikme süresi sunuyor.

Tek şarj ile 9 saate kadar kullanılabilen kulaklık kutusu ile birlikte bu süreyi 40 saate çıkarıyor. 15 dakikalık hızlı şarj ile 2 saate kadar süre elde etmek mümkün. Edifier FitBuds Turbo tam kablosuz kulaklık modeli 38$ fiyat etiketi ile satılacak.

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Edifier FitBuds Turbo tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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