    Edifier Hecate CP2 açık tasarım oyuncu kulaklığı tanıtıldı

    Edifier Hecate CP2 açık tasarım kulaklık modelinde plastik üzerine titanyum kaplama sürücü, Bluetooth 6.0, RGB aydınlatma, yapay zekâ algoritması gibi özellikler yer alıyor.

    Son dönemde sıkça gördüğümüz açık tasarımlı kulaklık konsepti oyuncu ekipmanları sektörüne de giriş yaptı. Edifier markası oyuncuların dış dünyayı da iyi bir şekilde duyacağı yeni açık tasarımlı oyuncu kulaklığını tanıttı.

    Edifier Hecate CP2 özellikleri ve fiyatı

    Edifier Hecate CP2 tam kablosuz kulaklık modeli 11mm PEN (Polietilen Naftalat plastik) titanyum kaplama diyafram sürücüler ile geliyor. Özel bir algoritma sayesinde yüksek frekans ses berraklığı ve iyileştirilmiş düşük frekans derinliği elde ediliyor. Koaksiyel çember akustik yapı ise sızıntıların önüne geçerek daha hassas bir ses çıkışı sağlıyor.

    4.8 gram ağırlığa sahip olan kulaklık açık tasarımı sayesinde kulağınızı rahatsız etmiyor ve dış sesleri de engellemiyor. Yüksek hassasiyete sahip mikrofon yapay zekâ desteği ile görüşmelerde ve oyunlarda arka plan gürültüsünü azaltıyor.

    Bluetooth 6.0 ile ses gecikmelerini de en aza indiren kulaklık tek şarj ile 6.5 saat, kutusu ile de 26 saate kadar kullanım sürelerine imza atıyor. RGB aydınlatma özelliği de bulunan Edifier Hecate CP2 kulaklık modeli 40$ fiyat etiketi ile satılacak.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

