Edifier’den oyuncular için soundbar

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Tam Boyutta Gör Ses ürünleri konusunda yavaş yavaş kitlesini genişleten Edifier markası oyuncu tarafını da es geçmiyor. Edifier Hecate G2000 Bar oyuncu ses sistemi çıkarılabilir mikrofon ve yüksek ses çıkışı gibi detaylarla geliyor.

Edifier Hecate G2000 Bar özellikleri ve fiyatı

Edifier Hecate G2000 Bar ses sistemi iki adet 56mm tam mesafe sürücü ve iki adet 60mm pasif radyatör ile toplamda 4 sürücüden oluşuyor. Bakır giydirilmiş alüminyum kablolu ses bobini desteğiyle düşük frekanslar da en iyi şekilde işlenebiliyor. İki kanaldan 3W olmak üzere 6W toplam çıkış verilebilirken pik çıkış ise 12W seviyesine ulaşabiliyor.

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5 derece yukarı eğimli dahili stand sayesinde ses doğrudan kullanıcıya iletiliyor. 12 adet RGB aydınlatma efekti uygulama üzerinden kontrol edilebilirken ön panelde 5 adet değiştirilebilir etiket yer alıyor.

67Hz-20kHz arasında frekans tepkisi olan soundbar THX 7.1.4 uzamsal ses desteği sunarken 6 farklı ön ayar da oyuncuların isteklerine göre şekillenmiş. Ayrılabilir mikrofon ise AEC 2.0 akustik yankı engelleme teknolojisi ve DSP yongasını yapay zekâ ile birleştirerek arka plan gürültüsünü azaltıyor. Ayrıca ses iletimini hoparlör kısmından koruyarak oyuncuların net bir şekilde iletişim kurmasını sağlıyor.

Bluetooth 6.0 bağlantısını kullanan sistem USB ses kartı girişini de destekliyor. 9V DC adaptör ile gerekli gücü elde ederken kontrol tuşları da üst metal panelde bulunuyor. Edifier Hecate G2000 Bar ses sistemi 58$ fiyat etiketine sahip.

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Edifier Hecate G2000 Bar tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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