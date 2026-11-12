Edifier uzun kullanım süresi sunan açık tasarım kulaklığını tanıttı

Yapay Zeka Özeti:
- Edifier, yeni açık tasarım kulaklığı Hecate Sona Clip’i duyurdu. Dayanıklı yapısıyla dikkat çeken model, yön fark etmeksizin takılabiliyor. Çift manyetik sürücüleri ve ses sızıntısını önleyen mimarisiyle öne çıkan kulaklık, Dolby Audio ile LDAC desteği sunuyor. Ayrıca yapay zekâ asistanı sayesinde anlık çeviri ve özetleme yapabilen cihaz, Bluetooth 6.1 teknolojisine sahip. Tek şarjla 11 saat, kutusuyla 44 saat kullanım vadeden kulaklığın fiyatı 70 dolar.
Bu habere ait diğer ses dosyaları:
Seslendirme ve özetler yapay zeka ile oluşturulmuştur.
Edifier Hecate Sona Clip özellikleri ve fiyatı
Edifier Hecate Sona Clip açık tasarım kulaklık dayanıklılık odaklı geliştirilmiş. C köprüsünün içerisinde 0.5mm nikel titanyum alaşımlı esnek kablo yer alırken 10 bin bükmeye karşı dayanıklı. 12 derecelik açı da kulaklığın düşmesini engelliyor.
Sağ veya sol işaretinin bulunmadığı kulaklığı istediğiniz tarafa takabilirsiniz. Ses kanalları otomatik olarak kulağa göre uyum sağlıyor. Çift manyetik sürücüler özel bir bass dengeleme algoritması ve bağımsız arka akustik odası sayesinde dışarıya ses sızıntılarını engelliyor.
Sesi doğrudan kulağa ileten kulaklık Dolby Audio ve 24-bit/96kHz seviyesine kadar LDAC kodeğini destekliyor. Uygulamada yer alan yapay zekâ asistan doğrudan Doubao ve DeepSeek dil modellerine bağlanabiliyor, 21 dilde anlık çeviri yapabiliyor, toplantıları özetliyor ve kodlama yapabiliyor.
Bluetooth 6.1 standardı ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık 4 mikrofonu sayesinde görüşmeler esnasında da gürültüyü azaltabiliyor. 11 saate varan kullanım süresi kutusu ile birlikte 44 saate uzuyor. Dokunmatik kontrol yüzeyine sahip olan Edifier Hecate Sona Clip kulaklık modeli 70$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış