Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Edifier uzun kullanım süresi sunan açık tasarım kulaklığını tanıttı

    Edifier Hecate Sona Clip açık tasarım kulaklık modeli 10 bin bükmeye karşı dayanıklı iken kutusu ile birlikte 44 saate yakın bir kullanım süresi sunuyor.        

    Edifier Hecate Sona Clip Tam Boyutta Gör
    Açık tasarım kulaklık trendi giderek yükseliyor. Edifier markası hem orijinal ismi altında hem de alt markası Hecate altında açık tasarım kulaklıklar geliştirmeye devam ediyor. Bu kez uzun kullanım süreleri önde.

    Edifier Hecate Sona Clip özellikleri ve fiyatı

    Edifier Hecate Sona Clip açık tasarım kulaklık dayanıklılık odaklı geliştirilmiş. C köprüsünün içerisinde 0.5mm nikel titanyum alaşımlı esnek kablo yer alırken 10 bin bükmeye karşı dayanıklı. 12 derecelik açı da kulaklığın düşmesini engelliyor.

    Sağ veya sol işaretinin bulunmadığı kulaklığı istediğiniz tarafa takabilirsiniz. Ses kanalları otomatik olarak kulağa göre uyum sağlıyor. Çift manyetik sürücüler özel bir bass dengeleme algoritması ve bağımsız arka akustik odası sayesinde dışarıya ses sızıntılarını engelliyor.

    Sesi doğrudan kulağa ileten kulaklık Dolby Audio ve 24-bit/96kHz seviyesine kadar LDAC kodeğini destekliyor. Uygulamada yer alan yapay zekâ asistan doğrudan Doubao ve DeepSeek dil modellerine bağlanabiliyor, 21 dilde anlık çeviri yapabiliyor, toplantıları özetliyor ve kodlama yapabiliyor.

    Bluetooth 6.1 standardı ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık 4 mikrofonu sayesinde görüşmeler esnasında da gürültüyü azaltabiliyor. 11 saate varan kullanım süresi kutusu ile birlikte 44 saate uzuyor. Dokunmatik kontrol yüzeyine sahip olan Edifier Hecate Sona Clip kulaklık modeli 70$ fiyat etiketine sahip.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ekranlı ve mikrofonlu akıllı yüzük

    K
    kadirozgur87 4 saat önce

    merhabalar, reklama karışmak istemem ama L40 Ultra Complete Edition (CE) L40 Ultra serisinin devamı değilmiş, aslında L10s Plus'ın emiş gücü artırılmış ve mop yıkalamalı versiyonuymuş. Burada Dreame markası kötü niyetli bir isimlendirme yapmış

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi robot süpürge kadınlar kulübü 2026 fliphtml5 kitap indirme p0304 arıza kodu aion 2 türkçe dil desteği var mı lego marvel super heroes türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 SE
    Reeder S23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    MSI CYBORG 15
    MSI CYBORG 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum