Edifier retro görünümlü yeni kablosuz hoparlörünü tanıttı

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde de ses ürünleri konusunda önemli bir kitle kazanan Edifier markası yeni ürünler piyasaya sürmeye devam ediyor. Son dönemde popüler olan retro tasarım çizgisine yeni kablosuz hoparlörü ile katkı yapıyor.

Edifier M230 II özellikleri ve fiyatı

Edifier M230 II kablosuz hoparlör retro bir görüşüme sahip. Gövde MDF malzemeden imal edilirken istenmeyen akustik rezonansın azaltılması hedeflenmiş. Ön tarafta kumaş ızgara yer alırken kontroller de piyano tuşu benzeri tuşlar ile sağlanıyor.

22mm ipek diyafram tweeter, 45 x 80mm pişt şekilli orta bass sürücü ve 113 x 49mm pasif radyatörden oluşan sistem 26W RMS çıkış gücü ve 52W pik çıkış gücü sunuyor. Tepki frekansı ise 58Hz ve 20kHz arasında değişiyor.

Bluetooth 6.0 ile aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen hoparlör TWS özelliği sayesinde iki tane hoparlör ile gerçek stereo ses üretebiliyor. USB ses kartı modu ile bilgisayara bağlanabilirken hafıza kartı yuvası ile yerel olarak da müzik çalabiliyor.

5200mAh batarya ile 27 saate kadar kullanılabilen hoparlör LoogSound tasarruf modu sayesinde 30 saate kadar bu süreyi uzatabiliyor. Edifier M230 II kablosuz hoparlör modeli 60$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.

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Edifier M230 II tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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