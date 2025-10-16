Edifier, retro tasarımlı taşınabilir hoparlörünü satışa sundu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Edifier, M130 isimli retro tarzı mini Bluetooth hoparlörünü Çin'de piyasaya sürdü. Cihaz, nostaljik tasarımla modern ses özelliklerini bir arada isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

Edifier M130 özellikleri

Edifier M130, avuç içine sığan kompakt bir gövdeye sahip. Cihaz,120 x 77 x 76 mm boyutlarında ve 440 gr ağırlığında. Quiet Moss Green ve ahşap desenli kaplama dahil olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunuyor. Ön kısımda retro dokulu örgü ızgara ve kırmızı-bakır tonlu metalik piyano tarzı fiziksel düğmeler dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Hoparlörde, Edifier tarafından geliştirilen 48 mm tam aralıklı sürücü ve 80 x 40 mm pasif radyatör bulunuyor. 8 W RMS çıkışa sahip olan cihaz, 16 W’a kadar tepe güç sunabiliyor. Ses ayarları güçlü bas, net vokaller ve dengeli bir genel ses profili sağlayacak şekilde optimize edilmiş. 80 Hz – 20 kHz frekans tepkisine sahip hoparlör, yüksek ses seviyelerinde bile düşük harmonik bozulma sunma iddiasında.

Son teknoloji Bluetooth 6.0 desteğine sahip olan M130, TF kart ve USB ses kartı girişlerini de barındırıyor. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya projeksiyon cihazlarına kolayca bağlanabiliyor. Hoparlör, aynı anda iki Bluetooth cihazı arasında hızlı geçiş yapabiliyor veya iki hoparlör kablosuz olarak birbirine bağlanıp gerçek stereo ses deneyimi sunabiliyor.

2600 mAh (9.62 Wh) kapasiteli dahili bir batarya ile gelen Edifier M130, %80 ses seviyesinde yaklaşık 11 saat, normal kullanımda ise 15 saate kadar çalma süresi sunuyor. Şarj işlemi ise USB-C girişi üzerinden yapılıyor.

Edifier M130, Çin'de 299 yuan (yaklaşık 42 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.

