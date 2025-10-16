Edifier, retro tasarımlı taşınabilir hoparlörünü satışa sundu

Edifier M130 özellikleri
Edifier M130, avuç içine sığan kompakt bir gövdeye sahip. Cihaz,120 x 77 x 76 mm boyutlarında ve 440 gr ağırlığında. Quiet Moss Green ve ahşap desenli kaplama dahil olmak üzere beş farklı renk seçeneği bulunuyor. Ön kısımda retro dokulu örgü ızgara ve kırmızı-bakır tonlu metalik piyano tarzı fiziksel düğmeler dikkat çekiyor.
Son teknoloji Bluetooth 6.0 desteğine sahip olan M130, TF kart ve USB ses kartı girişlerini de barındırıyor. Akıllı telefon, tablet, bilgisayar veya projeksiyon cihazlarına kolayca bağlanabiliyor. Hoparlör, aynı anda iki Bluetooth cihazı arasında hızlı geçiş yapabiliyor veya iki hoparlör kablosuz olarak birbirine bağlanıp gerçek stereo ses deneyimi sunabiliyor.
2600 mAh (9.62 Wh) kapasiteli dahili bir batarya ile gelen Edifier M130, %80 ses seviyesinde yaklaşık 11 saat, normal kullanımda ise 15 saate kadar çalma süresi sunuyor. Şarj işlemi ise USB-C girişi üzerinden yapılıyor.
Edifier M130, Çin'de 299 yuan (yaklaşık 42 dolar) fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda.