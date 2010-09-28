Edimax 7284WnA Wireless 150Mbps ADSL 2/2+ Modemi Türkiye'de satışa sunuldu..!

https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22366/AR-7284WnA.jpg" />Network çözümleri konusunda Dünyanın önde gelen üreticileri arasında bulunan Edimax, fiyat performans segmentinde konumlandırdığı ADLS2/2+ modemi AR-7284WnA Türkiye'de satışa sundu. Gerek fiyat gerekse sunduğu çözümler ile Edimax AR-7284WnA, kullanıcıları 150Mbps hızlarla tanıştırmayı hedefliyor.





Yüksek performanslı ADSL2/2+ farkı



Edimax AR-7284WnA/B modem router yüksek performanslarda ADSL2/2+ oranı yanı sıra, çok daha güvenilir bir ürün olarak tasarlanmıştır. Sahip olduğu özellikler ile birlikte gelen uygun fiyat avantajını ev ve küçük ofis kullanıcıları ile buluşturarak en iyi ağ çözümlerini sunuyor. 802.11n standardı uyumu ile gelecek teknolojisini bugünden yaşamaya başlayabilirsiniz. MIMO teknolojisi sayesinde veri transfer hızını 6 kata kadar daha yükselterek 150Mbps ve üzeri değerlere ulaşır. Ayrıca 802.11b/g gibi eski nesil modemlerin kapsama alanını da 3 kata kadar arttırarak kör noktaların azaltılmasına yardımcı olur.



Wi-Fi Protected Setup ( WPS)

Sadece tek bir tuşa basarak kablosuz güvenliğinizi aktive edebilirsiniz. Birkaç dakika içerisinde güvenlik ayarlarınızı oluşturmanıza yardımcı olur.



ADSL2/2+ Modem ve IP Paylaşımı

Kablolu ya da kablosuz ADSL broadband bağlantısını ağ içerisinde 253 kullanıcıya kadar paylaştırma imkânı sunar. Tüm bu işleri ADSL, ADSL2 veya ADSL 2+ internet bağlantılarında 24Mbps downstream ve 1 Mbps upstream hızında yapar.



Tam Boyutta Gör https://www.donanimhaber.com/images/images/haber/22366/AR-7284WnA_WnB_application.jpg" />EZMax Çok Dilli Kolay Kurulum Sihirbazı

Edimax AR-7284WnA, EZmax çok dilli kullanıcı ara yüzü ile dil çevirisi ve kargaşası olmadan kullanıcıları tüm bu dertlerden kurtarıyor. Dil seçenekleri ve görsel destekli kullanıcı ara yüzü ile baştan sona tüm kurulumu kolayca bitirilebiliyor. İnternet bağlantısı, router şifrelemesi, SSID, kablosuz güvenlik ve yazılım güncelleme gibi işlemleri dakikalar içerisinde bitirebilirisiniz.

TR-069 Uzaktan Yönetim Desteği

Edimax AR-7284WnA/B, TR-069 ile uzak sunucudan spesifik protokol tanımlama yöntemi ile modem üzerinden ayarları değiştirebilme, güncelleme ve uzaktan kurulum yapabilme desteğini de beraberinde sunmaktadır.

Edimax ürünlerinin Türkiye Distribütörlüğünü Mascom Bilgisayar yapmaktadır. Edimax ürünlerine tüm online market ve retail mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için www.edimax.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı