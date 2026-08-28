Skoda’yı zirveye taşıyan model 30 yaşında: 7.9 milyon adet üretilen Octavia’nın hikayesi

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Tam Boyutta Gör Skoda’nın en çok tercih edilen modeli Octavia, modern neslinin üretime başlamasının 30. yılını kutluyor. İlk modern Skoda Octavia, 3 Eylül 1996 tarihinde Mlada Boleslav fabrikasında üretim bandından indi. Bugüne kadar dört nesil boyunca yaklaşık 7.9 milyon adet Octavia üretildi.

Markanın gelişiminde önemli bir rol üstlenen Octavia; geniş yaşam alanı, pratik kullanım özellikleri, güvenlik teknolojileri ve ulaşılabilirliği bir araya getirerek Skoda’nın uluslararası büyümesinin ana modellerinden biri haline geldi. Günümüzde dördüncü nesliyle yollarda olan Octavia’nın üretimi Mlada Boleslav ve Kvasiny fabrikalarının yanı sıra Kazakistan’ın Kostanay kentinde de gerçekleştiriliyor.

Tarihi bir isim modern dönemde yeniden hayat buldu

Tam Boyutta Gör Octavia isminin geçmişi 1959-1971 yılları arasında üretilen modele dayanırken, tarihi isim 1990’lı yıllarda geliştirilen yeni otomobille hayata döndürüldü. Modern Octavia’nın geliştirme çalışmaları, Skoda’nın Volkswagen Grubu’na katılmasından bir yıl sonra, 1992’de başladı.

Yeni teknolojilerle geliştirilen otomobilin tasarımı, dönemin Skoda Tasarım Başkanı Dirk van Braeckel tarafından gerçekleştirildi. Aynı dönemde Mlada Boleslav’da devreye alınan yeni üretim tesisiyle Skoda’nın yıllık üretim kapasitesi 90 bin adetten 350 bin adede yükseltildi.

528 litrelik bagaj hacmine sahip ilk nesil modern Octavia, 4 Nisan 1996’da tanıtıldı ve seri üretimi 3 Eylül 1996’da başladı. Octavia Combi ise Mart 1998’de ürün gamına katıldı. 1999 yılında dört tekerlekten çekişli versiyonun sunulmasıyla modelin kullanım çeşitliliği daha da artırıldı.

Tam Boyutta Gör 2000 yılı ise Octavia tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu ve performans odaklı ilk Octavia RS tanıtıldı. İlk modern nesil Octavia’nın toplam üretimi 1.44 milyon adede ulaşırken, bazı versiyonların üretimi ikinci neslin 2004’te tanıtılmasının ardından da devam ederek 2010 yılına kadar sürdü.

Dört nesilde yaklaşık 7.9 milyon adet üretildi

İkinci nesil Octavia, modelin geniş iç hacim ve pratiklik gibi temel özelliklerini daha ileri taşıdı. Bagaj hacmi artırılırken, DSG çift kavramalı şanzıman gibi yeni teknolojiler de ürün gamına eklendi. İkinci neslin üretiminin sona erdiği 2013 yılına kadar 2.6 milyon adet Octavia bantlardan indi.

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2012-2020 yılları arasında üretilen üçüncü nesil Octavia ise daha önce ağırlıklı olarak üst segment otomobillerde sunulan gelişmiş sürüş destek teknolojilerini kullanıcılarla buluşturdu. Üçüncü nesil Octavia, 2017 yılında kapsamlı bir yenilemeden geçirildi. Bölünmüş ön far tasarımıyla farklı bir görünüme kavuşan modelde, cam tasarımlı bilgi-eğlence ekranları ve geliştirilmiş sürüş destek sistemleri de sunulmaya başlandı.

Octavia’nın başarı hikayesi devam ediyor

Tam Boyutta Gör Güncel dördüncü nesil Skoda Octavia, Kasım 2019’da Sedan ve Combi seçenekleriyle tanıtıldı. 2024 yılının başında yenilenen model, güvenlik ve teknolojik özellikleri açısından daha da geliştirildi. Güncel Octavia’da ülkemizde 8 adet standart olmak üzere 10 adede kadar hava yastığının yanı sıra gelişmiş sürüş destek sistemleri sunuluyor.

30 yılda dört nesil ve muazzam üretim adetlerine ulaşan Octavia, bugün hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin tercih ettiği Skoda modellerinin başında gelmeye devam ediyor. Model, bugüne kadar farklı ülkelerde “En İyi Otomobili” ve “Altın Direksiyon” dahil olmak üzere çok sayıda önemli ödüle de layık görüldü.

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Efsane 30 yaşında: 7.9 milyon adet üretilen Skoda Octavia

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