Skoda’yı zirveye taşıyan model 30 yaşında: 7.9 milyon adet üretilen Octavia’nın hikayesi

Markanın gelişiminde önemli bir rol üstlenen Octavia; geniş yaşam alanı, pratik kullanım özellikleri, güvenlik teknolojileri ve ulaşılabilirliği bir araya getirerek Skoda’nın uluslararası büyümesinin ana modellerinden biri haline geldi. Günümüzde dördüncü nesliyle yollarda olan Octavia’nın üretimi Mlada Boleslav ve Kvasiny fabrikalarının yanı sıra Kazakistan’ın Kostanay kentinde de gerçekleştiriliyor.
Tarihi bir isim modern dönemde yeniden hayat buldu
Yeni teknolojilerle geliştirilen otomobilin tasarımı, dönemin Skoda Tasarım Başkanı Dirk van Braeckel tarafından gerçekleştirildi. Aynı dönemde Mlada Boleslav’da devreye alınan yeni üretim tesisiyle Skoda’nın yıllık üretim kapasitesi 90 bin adetten 350 bin adede yükseltildi.
528 litrelik bagaj hacmine sahip ilk nesil modern Octavia, 4 Nisan 1996’da tanıtıldı ve seri üretimi 3 Eylül 1996’da başladı. Octavia Combi ise Mart 1998’de ürün gamına katıldı. 1999 yılında dört tekerlekten çekişli versiyonun sunulmasıyla modelin kullanım çeşitliliği daha da artırıldı.
Dört nesilde yaklaşık 7.9 milyon adet üretildi
İkinci nesil Octavia, modelin geniş iç hacim ve pratiklik gibi temel özelliklerini daha ileri taşıdı. Bagaj hacmi artırılırken, DSG çift kavramalı şanzıman gibi yeni teknolojiler de ürün gamına eklendi. İkinci neslin üretiminin sona erdiği 2013 yılına kadar 2.6 milyon adet Octavia bantlardan indi.
2012-2020 yılları arasında üretilen üçüncü nesil Octavia ise daha önce ağırlıklı olarak üst segment otomobillerde sunulan gelişmiş sürüş destek teknolojilerini kullanıcılarla buluşturdu. Üçüncü nesil Octavia, 2017 yılında kapsamlı bir yenilemeden geçirildi. Bölünmüş ön far tasarımıyla farklı bir görünüme kavuşan modelde, cam tasarımlı bilgi-eğlence ekranları ve geliştirilmiş sürüş destek sistemleri de sunulmaya başlandı.
Octavia’nın başarı hikayesi devam ediyor
30 yılda dört nesil ve muazzam üretim adetlerine ulaşan Octavia, bugün hem bireysel hem de kurumsal müşterilerin tercih ettiği Skoda modellerinin başında gelmeye devam ediyor. Model, bugüne kadar farklı ülkelerde “En İyi Otomobili” ve “Altın Direksiyon” dahil olmak üzere çok sayıda önemli ödüle de layık görüldü.
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Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.
daha korkutucu bişey görmedim