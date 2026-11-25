Yapay Zeka Özeti:
- Audi, ikonik TT modelini elektrikli bir spor otomobil olarak yeniden canlandırıyor. 2027 yılında tanıtılacak model, Porsche ile paylaşılan özel bir platformda üretilecek. "Radical Next" tasarım diliyle şekillenen araçta bataryalar, ağırlık dengesi için koltukların arkasına dikey yerleştirilecek. Ayrıca otomobilde vites hissi sunan E-Shift teknolojisi de yer alacak. Almanya'da üretilecek modelin 80 bin eurodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.
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Audi CEO'su Gernot Döllner'in şirket çalışanlarına doğruladığı bilgilere göre, modelin tanıtımı 2027 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. Yeni nesil spor otomobil, Porsche ile ortak geliştirilen bir platformu kullanacak ve teknik altyapısını yakında tanıtılması beklenen yeni Porsche 718 Boxster ile paylaşacak.
Tasarımda "Radical Next" dönemi
Yeni model, Concept C konseptiyle ilk kez tanıtılan ve gelecekte tüm Audi modellerinin standardı haline gelmesi hedeflenen "Radical Next" tasarım dilini seri üretime taşıyan ilk otomobil olacak. Fransız otomobil yayını Auto Moto, Concept C'nin tasarım detaylarından ve modelin geleceğine ilişkin beklentilerden yola çıkarak, elektrikli TT'nin muhtemel görünümünü hayal eden bir render çalışması hazırladı.
Ağırlık dengesine özel batarya yerleşimi
Yeni modelde, geleneksel elektrikli araç mimarisinden farklı olarak bataryaların tabana yayılmak yerine koltukların hemen arkasına dikey olarak yerleştirilmesi planlanıyor. Porsche 718 Boxster'ın tasarım prensiplerinden ilham alan bu yerleşimdeki amaç ağırlık dağılımını optimize etmek. Ayrıca vites geçiş hissini simüle eden E-Shift sisteminin de otomobilde yer alacağı belirtiliyor.
Audi C-Sport e-tron'un Almanya'daki Heilbronn Böllinger Höfe fabrikasında üretilmesi ve 2027'nin ikinci yarısında yollara çıkması hedefleniyor. İki tekerlekten çekişli ve Quattro seçenekleriyle sunulması beklenen modelin fiyatının ise 80.000 ila 120.000 euro arasında olacağı gelen haberler arasında.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli