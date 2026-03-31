Yeni 2026 Freelander tanıtıldı: Elektrikli 4x4 arazi aracı

Otomobil dünyasında bir devir resmen yeniden başlıyor. 2015 yılında üretim bandına veda eden Freelander ismi, küllerinden doğmakla kalmayıp Jaguar Land Rover ve Çinli ortağı Chery’nin iş birliğiyle tamamen bağımsız bir elektrikli arazi aracı markasına dönüştü.
Bu yeni dönemin ilk temsilcisi ise ismini orijinal modelin çıkış yılından alan Concept 97 oldu.
Hem nostaljik hem fütüristik: Concept 97 neler sunuyor?
Mavi ve yeşil renkleriyle tanıtılan konsept; siyah gövde kaplamaları, alüminyum detaylar ve devasa jantlarıyla dikkat çekiyor. Aracın açılı arka sütunu, 1997’deki üç kapılı orijinal Freelander’a açık bir gönderme yapıyor. Konsept modelde yer alan ters açılan kapılar şıklığı artırsa da üretim versiyonunda daha geleneksel kapılara dönülmesi bekleniyor.
Huawei ve Snapdragon iş birliği
Araçta Qualcomm Snapdragon 8397 çipi ve Huawei’nin Qiankun Intelligent Driving ADS 4.1 otonom sürüş sistemi kullanılıyor. Gelişmiş LiDAR sensörü ile araç, çevresini kusursuz bir şekilde algılıyor.
Sırada 6 yeni model var
Teknoloji çeşitliliği kaputun altında da devam ediyor. Yeni Freelander konseptinde:
800V mimarisiyle ultra hızlı şarj imkanı sunan elektrikli altyapı,
Elektrikli (BEV) versiyonun yanı sıra menzil artırıcı (EREV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) gibi menzil kaygısını ortadan kaldıran versiyonlar da sunulacak.
Türkiye’ye gelir mi?
Freelander CEO’su Wei Lan, lansmanda Freelander’ın sadece Çin için üretilip dünyaya ihraç edilen bir araç olmadığını, en baştan "küresel bir oyuncu" olarak tasarlandığını vurguladı. Lan, araçların Euro NCAP güvenlik standartlarına tam uyumlu olduğunu ve Avrupa yollarında gizli testlerin tamamlandığı söyledi.
