Yeni 2026 Freelander tanıtıldı: Elektrikli 4x4 arazi aracı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Otomobil dünyasında bir devir resmen yeniden başlıyor. 2015 yılında üretim bandına veda eden Freelander ismi, küllerinden doğmakla kalmayıp Jaguar Land Rover ve Çinli ortağı Chery’nin iş birliğiyle tamamen bağımsız bir elektrikli arazi aracı markasına dönüştü.

Bu yeni dönemin ilk temsilcisi ise ismini orijinal modelin çıkış yılından alan Concept 97 oldu.

Hem nostaljik hem fütüristik: Concept 97 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Concept 97, üzerinde Land Rover amblemi taşımasa da genlerinde o ikonik tasarım dilini sonuna kadar hissettiriyor. İngiliz ve Çinli tasarım ekiplerinin ortak imzası olan araç, orijinal Freelander’ın hatlarını modern Defender dokunuşlarıyla harmanlıyor.

Mavi ve yeşil renkleriyle tanıtılan konsept; siyah gövde kaplamaları, alüminyum detaylar ve devasa jantlarıyla dikkat çekiyor. Aracın açılı arka sütunu, 1997’deki üç kapılı orijinal Freelander’a açık bir gönderme yapıyor. Konsept modelde yer alan ters açılan kapılar şıklığı artırsa da üretim versiyonunda daha geleneksel kapılara dönülmesi bekleniyor.

Huawei ve Snapdragon iş birliği

Tam Boyutta Gör Concept 97’nin kabini, bir SUV’dan ziyade yüksek teknolojili bir oturma odasını andırıyor. Üç sıralı, altı koltuklu düzenin en arkasında adeta bir kanepeyi andıran konforlu bir koltuk yer alıyor. Ön camın altını boydan boya kaplayan devasa bir ekran paneli ve ona eşlik eden büyük bir multimedya ekranı mevcut.

Araçta Qualcomm Snapdragon 8397 çipi ve Huawei’nin Qiankun Intelligent Driving ADS 4.1 otonom sürüş sistemi kullanılıyor. Gelişmiş LiDAR sensörü ile araç, çevresini kusursuz bir şekilde algılıyor.

Sırada 6 yeni model var

Tam Boyutta Gör Freelander markası sadece bu konseptle sınırlı kalmayacak. Önümüzdeki 5 yıl içinde tam 6 farklı üretim modelinin piyasaya sürülmesi planlanıyor. Bu yeni modeller, Çin’deki CJLR fabrikasında üretilecek ve mevcut Discovery Sport ile Range Rover Evoque modellerinin üretim hatlarının yerini alacak.

Teknoloji çeşitliliği kaputun altında da devam ediyor. Yeni Freelander konseptinde:

800V mimarisiyle ultra hızlı şarj imkanı sunan elektrikli altyapı,

Elektrikli (BEV) versiyonun yanı sıra menzil artırıcı (EREV) ve şarj edilebilir hibrit (PHEV) gibi menzil kaygısını ortadan kaldıran versiyonlar da sunulacak.

Türkiye’ye gelir mi?

Tam Boyutta Gör Araçlar Chery platformu üzerinde yükselecek. İlk etapta Çin pazarı hedeflense de markanın küresel bir genişleme planı var. Türkiye için henüz resmi bir açıklama olmasa da Avrupa ve çevre pazarlara giriş stratejisi heyecanla bekleniyor.

Freelander CEO’su Wei Lan, lansmanda Freelander’ın sadece Çin için üretilip dünyaya ihraç edilen bir araç olmadığını, en baştan "küresel bir oyuncu" olarak tasarlandığını vurguladı. Lan, araçların Euro NCAP güvenlik standartlarına tam uyumlu olduğunu ve Avrupa yollarında gizli testlerin tamamlandığı söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Efsane geri döndü! Chery'den yeni Freelander sürprizi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: