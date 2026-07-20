Smart yeni iki kişilik elektrikli modeli #2'yi test etmeye başladı: Paris'te tanıtılacak

Ekim 2026'da düzenlenecek Paris Motor Show'da dünya prömiyeri gerçekleştirilecek olan seri üretim modeli, efsanevi Fortwo ruhunu modern teknolojiyle harmanlıyor.
Küçük gövde, maksimum iç hacim
Smart tarafından paylaşılan detaylara göre, yeni #2 modeli tıpkı orijinal Fortwo'da olduğu gibi "alanı maksimuma çıkarma" felsefesiyle tasarlandı. Tekerleklerin gövdenin en uç köşelerine konumlandırılması sayesinde, iki kişilik kabinde oldukça cömert bir yaşam alanı sunuluyor.
Markanın yeni ECA (Electric Compact Architecture) adını verdiği kompakt elektrik mimarisi üzerine yükselen araç, arkadan itişli bir altyapıya ve Smart modellerinin imzası olan yeni nesil yüksek güvenlikli tridion koruma hücresine sahip.
Zorlu test süreci başladı: Dünyanın dört bir yanında sınanıyor
Menzil ve şarj özellikleri: Neler bekleniyor?
Henüz seri üretim özellikleri resmi olarak doğrulanmasa da Smart #2 konsept versiyonundan sızan ve şirket yöneticilerinin hedeflediği bazı teknik detaylar şu şekilde:
- Batarya ve Menzil: Konsept modelde yer alan 35.7 kWsa batarya ile Avrupa standartlarına göre (WLTP) yaklaşık 300 km menzil hedefleniyor. Çin standartlarına (CLTC) göre ise bu hedefin 400 km'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.
- Şarj Süresi: %10'dan %80 doluluğa DC hızlı şarj ile yaklaşık 20 dakikada ulaşması bekleniyor.
- Şehir İçi Kıvraklığı: Sadece 6.95 metrelik dönüş çapı ile şehir içindeki dar sokaklarda ve park manevralarında benzersiz bir pratiklik sunacak.