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    Smart yeni iki kişilik elektrikli modeli #2'yi test etmeye başladı: Paris'te tanıtılacak

    Mercedes-Benz ve Geely ortaklığının meyvesi olan tamamen elektrikli yeni Smart #2, küresel test aşamasına geçti. Efsanevi Fortwo ruhunu yaşatan iki kişilik model, Ekim 2026'da Paris'te tanıtılacak.

    Efsane geri döndü! İki kişilik elektrikli Smart için geri sayım
    Otomotiv dünyasında şehir içi ulaşımın ikonik simgelerinden biri olan iki kişilik Smart Fortwo tasarımı, tamamen elektrikli ve modern bir altyapıyla geri dönüyor. Mercedes-Benz ve Geely'nin 2019 yılından bu yana küresel bir ortak girişim olarak yönettiği Smart markası, yeni kompakt modeli Smart #2'nin kamuflajlı prototipleriyle küresel test sürecine resmen başladığını duyurdu.

    Ekim 2026'da düzenlenecek Paris Motor Show'da dünya prömiyeri gerçekleştirilecek olan seri üretim modeli, efsanevi Fortwo ruhunu modern teknolojiyle harmanlıyor.

    Küçük gövde, maksimum iç hacim

    Smart tarafından paylaşılan detaylara göre, yeni #2 modeli tıpkı orijinal Fortwo'da olduğu gibi "alanı maksimuma çıkarma" felsefesiyle tasarlandı. Tekerleklerin gövdenin en uç köşelerine konumlandırılması sayesinde, iki kişilik kabinde oldukça cömert bir yaşam alanı sunuluyor.

    Markanın yeni ECA (Electric Compact Architecture) adını verdiği kompakt elektrik mimarisi üzerine yükselen araç, arkadan itişli bir altyapıya ve Smart modellerinin imzası olan yeni nesil yüksek güvenlikli tridion koruma hücresine sahip.

    Zorlu test süreci başladı: Dünyanın dört bir yanında sınanıyor

    Efsane geri döndü! İki kişilik elektrikli Smart için geri sayım
    20 Temmuz 2026'da yapılan resmi açıklamaya göre Smart #2; rüzgar tünellerinden akustik odalara, zorlu kış şartlarından halka açık yollara kadar birçok farklı ortamda test ediliyor. Küresel test programı kapsamında; ani şerit değişiklikleri, ıslak yol performansları, gürültü ve titreşim (NVH) optimizasyonları ile derin çukur dayanıklılık testleri gerçekleştiriliyor.

    Menzil ve şarj özellikleri: Neler bekleniyor?

    Henüz seri üretim özellikleri resmi olarak doğrulanmasa da Smart #2 konsept versiyonundan sızan ve şirket yöneticilerinin hedeflediği bazı teknik detaylar şu şekilde:

    • Batarya ve Menzil: Konsept modelde yer alan 35.7 kWsa batarya ile Avrupa standartlarına göre (WLTP) yaklaşık 300 km menzil hedefleniyor. Çin standartlarına (CLTC) göre ise bu hedefin 400 km'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.
    • Şarj Süresi: %10'dan %80 doluluğa DC hızlı şarj ile yaklaşık 20 dakikada ulaşması bekleniyor.
    • Şehir İçi Kıvraklığı: Sadece 6.95 metrelik dönüş çapı ile şehir içindeki dar sokaklarda ve park manevralarında benzersiz bir pratiklik sunacak.
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