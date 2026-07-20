Smart yeni iki kişilik elektrikli modeli #2'yi test etmeye başladı: Paris'te tanıtılacak

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Otomotiv dünyasında şehir içi ulaşımın ikonik simgelerinden biri olan iki kişilik Smart Fortwo tasarımı, tamamen elektrikli ve modern bir altyapıyla geri dönüyor. Mercedes-Benz ve Geely'nin 2019 yılından bu yana küresel bir ortak girişim olarak yönettiği Smart markası, yeni kompakt modeli Smart #2'nin kamuflajlı prototipleriyle küresel test sürecine resmen başladığını duyurdu.

Ekim 2026'da düzenlenecek Paris Motor Show'da dünya prömiyeri gerçekleştirilecek olan seri üretim modeli, efsanevi Fortwo ruhunu modern teknolojiyle harmanlıyor.

Küçük gövde, maksimum iç hacim

Smart tarafından paylaşılan detaylara göre, yeni #2 modeli tıpkı orijinal Fortwo'da olduğu gibi "alanı maksimuma çıkarma" felsefesiyle tasarlandı. Tekerleklerin gövdenin en uç köşelerine konumlandırılması sayesinde, iki kişilik kabinde oldukça cömert bir yaşam alanı sunuluyor.

Markanın yeni ECA (Electric Compact Architecture) adını verdiği kompakt elektrik mimarisi üzerine yükselen araç, arkadan itişli bir altyapıya ve Smart modellerinin imzası olan yeni nesil yüksek güvenlikli tridion koruma hücresine sahip.

Zorlu test süreci başladı: Dünyanın dört bir yanında sınanıyor

20 Temmuz 2026'da yapılan resmi açıklamaya göre Smart #2; rüzgar tünellerinden akustik odalara, zorlu kış şartlarından halka açık yollara kadar birçok farklı ortamda test ediliyor. Küresel test programı kapsamında; ani şerit değişiklikleri, ıslak yol performansları, gürültü ve titreşim (NVH) optimizasyonları ile derin çukur dayanıklılık testleri gerçekleştiriliyor.

Pahalı modellere kafa tutan 7000$'lık elektrikli otomobil 9 sa. önce eklendi

Menzil ve şarj özellikleri: Neler bekleniyor?

Henüz seri üretim özellikleri resmi olarak doğrulanmasa da Smart #2 konsept versiyonundan sızan ve şirket yöneticilerinin hedeflediği bazı teknik detaylar şu şekilde:

Batarya ve Menzil: Konsept modelde yer alan 35.7 kWsa batarya ile Avrupa standartlarına göre (WLTP) yaklaşık 300 km menzil hedefleniyor. Çin standartlarına (CLTC) göre ise bu hedefin 400 km'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Konsept modelde yer alan 35.7 kWsa batarya ile Avrupa standartlarına göre (WLTP) yaklaşık hedefleniyor. Çin standartlarına (CLTC) göre ise bu hedefin 400 km'ye kadar çıkabileceği belirtiliyor. Şarj Süresi: %10'dan %80 doluluğa DC hızlı şarj ile yaklaşık 20 dakikada ulaşması bekleniyor.

%10'dan %80 doluluğa DC hızlı şarj ile yaklaşık ulaşması bekleniyor. Şehir İçi Kıvraklığı: Sadece 6.95 metrelik dönüş çapı ile şehir içindeki dar sokaklarda ve park manevralarında benzersiz bir pratiklik sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Efsane geri döndü! İki kişilik elektrikli Smart için geri sayım

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: