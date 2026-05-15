226 beygirlik elektrikli Polo GTI sahneye çıktı: İşte detaylar

Volkswagen, performans odaklı GTI mirasını elektrikli çağa taşıyan yeni Volkswagen ID. Polo GTI modelini resmen tanıttı. Nürburgring 24 Saat yarışında görücüye çıkan model, markanın “ilk gerçek elektrikli GTI” yorumuyla dikkat çekiyor.
226 beygir güç ve 6.8 saniyelik hızlanma
ID. Polo GTI'da ayrıca sürüş karakterini etkileyen adaptif DCC spor süspansiyon, elektronik ön diferansiyel kilidi ve progresif direksiyon sistemi gibi özel donanımlar yer alıyor. Direksiyondaki özel GTI tuşuna basıldığında motor tepkileri, direksiyon karakteri ve süspansiyon ayarları maksimum sportif moda geçiyor.
424 km menzil ve 24 dakikada hızlı şarj
Retro GTI detayları dikkat çekiyor
Tasarım tarafında klasik GTI kimliği korunmuş durumda. Ön bölümde kırmızı GTI çizgisi, aydınlatmalı Volkswagen logosu, IQ.LIGHT Matrix LED farlar ve petek desenli sportif tampon yer alıyor. İç mekanda ise kırmızı dikişler ve GTI logolu spor direksiyon göze çarparken; retro gösterge modu da dikkat çekiyor. Sürücü isterse dijital ekranları ilk nesil Golf GTI tarzında kullanabiliyor.
Volkswagen, kompakt elektrikli mimari sayesinde iç mekânın eski benzinli Polo GTI’dan daha geniş olduğunu söylüyor. Normal kullanımda 441 litre olan bagaj hacmi, koltuklar yatırılınca 1240 litreye kadar ulaşıyor. Ayrıca modelde panoramik cam tavan, Harman Kardon ses sistemi ve masaj fonksiyonlu koltuklar da sunulacak.
Fiyatı ne kadar?
Almanya’da başlangıç fiyatının yaklaşık 39 bin euro olması bekleniyor. Volkswagen’in bu modelle birlikte GTI kimliğini elektrikli dönemde de yaşatmayı hedeflediği açıkça görülüyor.
