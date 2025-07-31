Efsane geri döndü: Yeni Honda Prelude, "ideal spor otomobil" iddiasıyla yola çıkıyor

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Honda'nın efsanevi spor coupe modeli Prelude, 24 yıllık aranın ardından yepyeni bir kimlikle geri dönüyor. Markanın "sürüş keyfi" felsefesini elektrikli çağda da yaşatmayı amaçlayan yeni Prelude, Eylül 2025'te resmi olarak tanıtılacak. Honda, lansman öncesinde aracın tasarım süreci ve donanımları hakkında yeni detaylar paylaştı.

Yeni Honda Prelude, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Prelude’un temel felsefesi, “Unlimited Glide” yani “Sonsuz Süzülüş” kavramına dayanıyor. Bu yaklaşım, gökyüzünde süzülüp giden planörlerden esinleniyor. Yeni Prelude’un tasarımı, planörlerin havada süzülürken sergilediği zarafeti ve aerodinamik yapıyı otomobil formuna yansıtıyor. Alçak burun yapısı, kesintisiz LED far çizgileri, siyah krom kaplı ön ızgara ve gizli kapı kolları dikkat çeken detaylar arasında.

Prelude’un iç tasarımı, hem sürücü hem de yolcu için havada süzülme hissini yansıtan bir konfor alanı yaratıyor. Gösterge panelinde yumuşak dokulu beyaz yüzey malzemeleri ve yolcu tarafında işlenmiş "Prelude" logosu dikkat çekiyor. D şeklindeki direksiyon simidi, Prelude’a özel dijital göstergeler ve yatay görüş çizgisi ise sportif ambiyansı pekiştiriyor.

Yeni Prelude, sadece bir spor otomobil değil; günlük kullanım kolaylığı da sunan çok yönlü bir araç olarak tasarlandı. Liftback tipi bagaj kapağı, geniş yükleme ağzı, katlanabilir arka koltuklar, zemin altı saklama alanı ve pratik kancalarla donatılmış bagaj bölümü, aracı işlevsel bir coupe hâline getiriyor.

Tam Boyutta Gör Kaputun altında, Honda’nın gelişmiş e:HEV hibrit sistemi görev yapıyor. 2.0 litrelik benzinli motor ve iki elektrik motorundan oluşan bu sistem, kendi kendini şarj eden yapısıyla hem performans hem verimlilik sunmayı hedefliyor. Prelude’a özel geliştirilen “Honda S+ Shift” özelliği, direksiyon arkası kulakçıklar ve tork haritalaması sayesinde geleneksel vites geçiş hissini taklit ederek sürüş keyfini artırıyor.

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Yeni Prelude, altyapısını Honda Civic ve Integra ile paylaşsa da, Civic Type R'dan aktarılan performans odaklı bileşenlerle dikkat çekiyor. Geniş iz açıklığı, Brembo frenler ve çift eksenli ön süspansiyon gibi donanımlar, daha yumuşak ve konfor odaklı bir ayarla Prelude’a adapte edilmiş.

Honda’nın orijinal aksesuar bölümü, Prelude için özel “Sports Style” paketini geliştirdi. Bu pakette gövde rengi ızgara kaplaması, siyah arka spoyler, siyah ayna kapakları ve 5 çift kollu özel jantlar yer alıyor. Bu parçalar, aracı kişiselleştirmek isteyenler için lansmanla birlikte Japonya’da sunulacak.

Yeni Honda Prelude, 2025 sonbaharında Japonya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da satışa sunulacak. Prelude'un Türkiye pazarına da gelmesi bekleniyor. Fiyatlandırma detayları, lansman tarihine yakın bir zamanda açıklanacak.

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Efsane geri döndü: İşte 2025 Honda Prelude

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