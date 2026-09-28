Efsane isim bu kez elektrikli: VW ID. Tiguan için tarih açıklandı

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Tam Boyutta Gör Volkswagen, son dönemde çıkan iddiaları doğrulayarak elektrikli SUV ailesinde köklü bir strateji değişikliğine gidiyor. Markanın ilk elektrikli SUV modellerinden ID.4 ve ID.5’in üretimi sonlandırılıyor. Bu iki modelin yerini tamamen yeni ID. Tiguan alacak. Uzun süren bir geliştirme ve ipucu paylaşım sürecinin ardından yeni elektrikli SUV, Ekim ayı başında resmi olarak dünya lansmanını gerçekleştirecek.

Volkswagen, ID. Polo modelinde izlediği stratejinin bir benzerini uygulayarak elektrikli araçlarını geleneksel modellerinden bağımsız ürünler olarak konumlandırmaktan vazgeçiyor. Onlarca yıldır küresel çapta devasa satış başarısı yakalayan "Tiguan" rozetini elektrikli modele entegre eden marka, böylece geleneksel müşteri kitlesine elektrikli geçişte tanıdık ve güven veren bir isim sunmayı hedefliyor. Yeni ID. Tiguan, 2027 yılının başında Avrupa pazarında satışa sunulacak.

Geleneksel çizgilere dönüş

Tam Boyutta Gör Hafif kamuflajlı prototip görselleri paylaşılan ID. Tiguan, tasarım anlamında radikal hatlara sahip ID.4 ve ID.5 modellerinden tamamen ayrışıyor. Yeni model, içten yanmalı motorlu kardeşine çok daha benzer, kaslı ve geleneksel bir SUV siluetine sahip.

Ön tarafta şık LED farlar, gündüz seyir ışıkları ve siyah alt ızgara dikkat çekerken; aerodinamik olarak alçak konumlandırılmış yan aynalar, tavan rayları ve geleneksel kapı kolları göze çarpıyor. ID.4'te kullanılan gömme kapı kolları yerini daha sağlam ve pratik kapı kollarına bırakmış durumda.

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Arka bölümde ise tamamen yeni bir tampon, bagaj kapağı ve cam tasarımı göze çarpıyor. Volkswagen’in iki farklı ön tampon tasarımı sergilemesi ise aracın standart ve sportif R-Line paketlerinin habercisi olarak yorumlanıyor.

MEB+ platformu ile daha yüksek menzil ve hızlı şarj

Tam Boyutta Gör Geliştirilmiş MEB+ platformu üzerine inşa edilecek olan ID. Tiguan, teknik altyapı tarafında da seleflerinin önüne geçecek. Eski ID.4 modelinde sunulan 58 kWsa ve 79 kWsa'lik batarya paketlerinin yerini; enerji yoğunluğu artırılmış, daha hızlı şarj imkanı tanıyan ve çok daha uzun menzil sunan yeni nesil batarya hücreleri alacak.

Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer yaptığı açıklamada, "Tiguan, markamızın çok yönlü, premium anlayışını temsil ediyor ve gerçek bir Volkswagen ruhunu yaşatıyor. ID. Tiguan ile bu ürün sözümüzü elektrikli geleceğe taşıyoruz. İçten yanmalı ve elektrikli Tiguan modelleriyle müşterilerimizin farklı motor tercihlerine tek bir güçlü isim altında yanıt vereceğiz," ifadelerini kullandı.

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Efsane isim bu kez elektrikli: VW ID. Tiguan için tarih açıklandı

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