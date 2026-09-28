Efsane isim bu kez elektrikli: VW ID. Tiguan için tarih açıklandı

Volkswagen, ID. Polo modelinde izlediği stratejinin bir benzerini uygulayarak elektrikli araçlarını geleneksel modellerinden bağımsız ürünler olarak konumlandırmaktan vazgeçiyor. Onlarca yıldır küresel çapta devasa satış başarısı yakalayan "Tiguan" rozetini elektrikli modele entegre eden marka, böylece geleneksel müşteri kitlesine elektrikli geçişte tanıdık ve güven veren bir isim sunmayı hedefliyor. Yeni ID. Tiguan, 2027 yılının başında Avrupa pazarında satışa sunulacak.
Geleneksel çizgilere dönüş
Ön tarafta şık LED farlar, gündüz seyir ışıkları ve siyah alt ızgara dikkat çekerken; aerodinamik olarak alçak konumlandırılmış yan aynalar, tavan rayları ve geleneksel kapı kolları göze çarpıyor. ID.4'te kullanılan gömme kapı kolları yerini daha sağlam ve pratik kapı kollarına bırakmış durumda.
Arka bölümde ise tamamen yeni bir tampon, bagaj kapağı ve cam tasarımı göze çarpıyor. Volkswagen’in iki farklı ön tampon tasarımı sergilemesi ise aracın standart ve sportif R-Line paketlerinin habercisi olarak yorumlanıyor.
MEB+ platformu ile daha yüksek menzil ve hızlı şarj
Volkswagen CEO'su Thomas Schäfer yaptığı açıklamada, "Tiguan, markamızın çok yönlü, premium anlayışını temsil ediyor ve gerçek bir Volkswagen ruhunu yaşatıyor. ID. Tiguan ile bu ürün sözümüzü elektrikli geleceğe taşıyoruz. İçten yanmalı ve elektrikli Tiguan modelleriyle müşterilerimizin farklı motor tercihlerine tek bir güçlü isim altında yanıt vereceğiz," ifadelerini kullandı.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: