Efsane motosiklet Peugeot 103'ün elektrikli versiyonu karşımızda: İşte beklenen fiyatı

Teknoloji Editörü
Tam Boyutta Gör
Fransız üretici Peugeot Motocycles, Avrupa'nın en ikonik iki tekerlekli araçlarından biri olan
Peugeot 103'ü elektrikli olarak yeniden sahneye çıkardı. 1971'den 2017'ye kadar milyonlarca satan ve bir döneme damgasını vuran kült model, modern teknoloji ve sıfır emisyonla bu kez geleceğe adım atıyor.
Tam Boyutta Gör
Yeni elektrikli 103, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tercih edebileceği iki farklı
çıkarılabilir batarya seçeneğine sahip. 1.6 kWh kapasiteli giriş seviyesi batarya, yaklaşık 45 kilometre menzil ve 48 km/sa maksimum hız sunarken; 2.2 kWh'lik daha büyük batarya ise 65 kilometreye kadar menzil ve 72 km/sa maksimum hız vadediyor.
Tam Boyutta Gör
Elektrikli Peugeot 103 fiyatı
Elektrikli mopedin teknik altyapısı, Peugeot'nun geçtiğimiz yıl tanıttığı
SPx konseptinden türetilmiş. Bu tasarım alüminyum monokok şasi, tek taraflı salıncak, önde Kayaba'dan temin edilen 37 mm'lik çatal ve arkada gelişmiş bağlantı sistemine sahip monoşok amortisör gibi bileşenlerden oluşuyor. Mopedin ağırlığı ise 103 kilogram.
Tam Boyutta Gör
Güç ünitesi, arka tekerleğe kevlar kayışla bağlı
elektrik motoru aracılığıyla sağlanıyor. Bu sistem, sessiz çalışma karakteri ve düşük bakım ihtiyacıyla öne çıkarılmış. Sürücüler ise tüm verileri 5 inçlik TFT dijital gösterge ekranı üzerinden takip edebilecekler. Elektrikli Peugeot 103'ün üretimi Fransa'da gerçekleştirilecek. Modelin yaklaşık 3.000 euro fiyat etiketiyle Avrupa pazarında satışa sunulması planlanıyor.
Eposta ile Paylaşın
başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı
kullanarak görüntüleyin: