    Efsane motosiklet Peugeot 103'ün elektrikli versiyonu karşımızda: İşte beklenen fiyatı

    Peugeot, bir döneme damgasını vuran 103 motosikletini elektrikli olarak yeniden tasarladı. Modern şasisi, çıkarılabilir bataryası ve şehir odaklı menziliyle efsane model geleceğe taşınıyor.

    Efsane motosiklet Peugeot 103'ün elektrikli versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Fransız üretici Peugeot Motocycles, Avrupa'nın en ikonik iki tekerlekli araçlarından biri olan Peugeot 103'ü elektrikli olarak yeniden sahneye çıkardı. 1971'den 2017'ye kadar milyonlarca satan ve bir döneme damgasını vuran kült model, modern teknoloji ve sıfır emisyonla bu kez geleceğe adım atıyor.
    Efsane motosiklet Peugeot 103'ün elektrikli versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni elektrikli 103, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tercih edebileceği iki farklı çıkarılabilir batarya seçeneğine sahip. 1.6 kWh kapasiteli giriş seviyesi batarya, yaklaşık 45 kilometre menzil ve 48 km/sa maksimum hız sunarken; 2.2 kWh'lik daha büyük batarya ise 65 kilometreye kadar menzil ve 72 km/sa maksimum hız vadediyor.

    Efsane motosiklet Peugeot 103'ün elektrikli versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Elektrikli Peugeot 103 fiyatı

    Elektrikli mopedin teknik altyapısı, Peugeot'nun geçtiğimiz yıl tanıttığı SPx konseptinden türetilmiş. Bu tasarım alüminyum monokok şasi, tek taraflı salıncak, önde Kayaba'dan temin edilen 37 mm'lik çatal ve arkada gelişmiş bağlantı sistemine sahip monoşok amortisör gibi bileşenlerden oluşuyor. Mopedin ağırlığı ise 103 kilogram.

    Efsane motosiklet Peugeot 103'ün elektrikli versiyonu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Güç ünitesi, arka tekerleğe kevlar kayışla bağlı elektrik motoru aracılığıyla sağlanıyor. Bu sistem, sessiz çalışma karakteri ve düşük bakım ihtiyacıyla öne çıkarılmış. Sürücüler ise tüm verileri 5 inçlik TFT dijital gösterge ekranı üzerinden takip edebilecekler. Elektrikli Peugeot 103'ün üretimi Fransa'da gerçekleştirilecek. Modelin yaklaşık 3.000 euro fiyat etiketiyle Avrupa pazarında satışa sunulması planlanıyor.

