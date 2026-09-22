5 yıllık aradan sonra geri döndü: Yeni Mitsubishi L200 Avrupa'da satışta

Almanya’da başlangıç versiyonu olan manuel şanzımanlı Diamant paketi 39.990 euro etiketiyle sunulurken, en üst donanım olan otomatik şanzımanlı Diamant TOP paketi 52.990 euro'dan başlayan fiyatlarla listelendi.
Çift turbo dizel güç: 3.5 ton çekme kapasitesi
Mitsubishi, arazi yeteneklerini donanım paketlerine göre iki farklı 4x4 sistemiyle sunuyor. Manuel şanzımanlı Diamant, Easy Select 4WD sistemiyle geliyor. Sürücü tarafından manuel olarak seçilebilen bu çekiş sistemine arka diferansiyel kilidi eşlik ediyor. Diamant TOP ise markanın efsanevi Super Select 4WD-II sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Tork konvertörlü otomatik şanzımanla eşleşen bu yapı, 7 farklı sürüş moduyla her türlü arazi şartına uyum sağlıyor.
5.320 mm uzunluğa, 228 mm yerden yüksekliğe ve 1.555 mm kasa uzunluğuna sahip olan araç, Avrupa'da yalnızca Çift Kabin gövde tipi ve 75 litrelik yakıt deposuyla satılacak.
Donanım seviyeleri
Üst seviye Diamant TOP ise Apple CarPlay / Android Auto destekli 8.0 inç multimedya ekranı, siyah suni deri koltuklar, karartılmış arka camlar, LED ön farlar, hareketli nesne algılama özellikli 360 derece çevre görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, şerit değiştirme asistanı, arka çapraz trafik uyarısı, ön/arka park sensörleri, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, yan basamaklar ve bagaj kapağı amortisörü gibi pek çok standart donanımla geliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: