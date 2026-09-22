5 yıllık aradan sonra geri döndü: Yeni Mitsubishi L200 Avrupa'da satışta

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Tam Boyutta Gör Otomotiv dünyasının simge pickup modellerinden biri olan Mitsubishi L200, tam 5 yıllık uzun bir aranın ardından Avrupa'ya dönüş yaptı. 2027 model yılıyla Almanya pazarında siparişe açılan Japon efsanesi, hem ticari filoları hem de arazi/yaşam tarzı odaklı kullanıcıları hedefliyor.

Almanya’da başlangıç versiyonu olan manuel şanzımanlı Diamant paketi 39.990 euro etiketiyle sunulurken, en üst donanım olan otomatik şanzımanlı Diamant TOP paketi 52.990 euro'dan başlayan fiyatlarla listelendi.

Çift turbo dizel güç: 3.5 ton çekme kapasitesi

Tam Boyutta Gör Yeni L200’ün kalbinde, tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan 2.4 litrelik sıralı 4 silindirli çift turbolu dizel motor yer alıyor. Çift turbo besleme sayesinde alt devirlerden itibaren kesintisiz bir tork eğrisi ve ağır yük altında yüksek güç sunan ünite, 204 PS güç ve 470 Nm tork üretiyor. Modelin çekme kapasitesi frenli römorkta 3.500 kg, frensiz römorkta 750 kg.

Mitsubishi, arazi yeteneklerini donanım paketlerine göre iki farklı 4x4 sistemiyle sunuyor. Manuel şanzımanlı Diamant, Easy Select 4WD sistemiyle geliyor. Sürücü tarafından manuel olarak seçilebilen bu çekiş sistemine arka diferansiyel kilidi eşlik ediyor. Diamant TOP ise markanın efsanevi Super Select 4WD-II sürekli dört tekerlekten çekiş sistemine sahip. Tork konvertörlü otomatik şanzımanla eşleşen bu yapı, 7 farklı sürüş moduyla her türlü arazi şartına uyum sağlıyor.

5.320 mm uzunluğa, 228 mm yerden yüksekliğe ve 1.555 mm kasa uzunluğuna sahip olan araç, Avrupa'da yalnızca Çift Kabin gövde tipi ve 75 litrelik yakıt deposuyla satılacak.

Donanım seviyeleri

Tam Boyutta Gör Giriş seviyesi Diamant paketinde yokuş kalkış desteği, uzaktan merkezi kilit, klima, ısıtmalı/katlanır elektrikli aynalar, römork denge kontrolü ve kilitlenebilir kasa kapağı standart.

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Üst seviye Diamant TOP ise Apple CarPlay / Android Auto destekli 8.0 inç multimedya ekranı, siyah suni deri koltuklar, karartılmış arka camlar, LED ön farlar, hareketli nesne algılama özellikli 360 derece çevre görüş kamerası, kör nokta uyarı sistemi, şerit değiştirme asistanı, arka çapraz trafik uyarısı, ön/arka park sensörleri, 18 inç alüminyum alaşım jantlar, yan basamaklar ve bagaj kapağı amortisörü gibi pek çok standart donanımla geliyor.

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Efsane pickup geri döndü: Yeni Mitsubishi L200 Avrupa'da satışta

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