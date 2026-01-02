EFT, havale ve nakit işlemlerde yeni dönem başladı

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankalara gönderilen ve 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni mevzuat ile havale, EFT ve FAST işlemlerinde yeni dönem başladı.

Açıklama zorunluluğu başladı

İnternet banakcılığı ve mobil bankacılıktan yapılacak para transferlerinde detaylı açıklama zorunlu hale geldi. “Diğer” ve “Bireysel Ödeme” seçeneğini seçen müşterilerin, işlemin niteliğine dair en az 20 karakter uzunluğunda bir açıklama girmesi zorunlu oldu. Açıklama eklenmezse para transferi gerçekleşmiyor.

Para transferlerinde açıklama alanında mevcut seçeneklere ek olarak aşağıdaki yeni seçenekler eklendi:

Motorlu taşıt alım ödemesi

Borç verme/ödeme

Hediye, bağış, yardım

Vergi, resim, harç

Tazminat, sigorta

Avukatlık, danışmanlık, müşavirlik

Sağlık

Kripto, dijital varlık

Şans oyunları, bahis

Eğlence, sosyal medya ödemeleri

ATM’lerde açıklama zorunlu

Yeni düzenleme, mobil bankacılık ve internet bankacılığından yapılan transferlerin yanı sıra ATM’den yapılacak para transferlerini de kapsıyor. ATM’den para gönderecek kullanıcılardan detaylı açıklama talep edilecek.

BTK kayıtsız cihazlara darbeyi vurdu 17 sa. önce eklendi

Nakit işlemlere takip

Bankalar ve finansal kuruluşlar, olağan dışı büyüklükteki ve müşteri profiliyle uyuşmayan nakit işlemleri yakından izleyecek. Nakit işlemlerde uygulanacak yeni prosedürler ise şu şekilde belirlendi:

200 bin TL - 2 milyon TL arası: Bu tutar aralığındaki işlemlerde müşteriye işlem türü seçenekleri sunulacak. "Diğer" seçeneğinin işaretlenmesi halinde en az 20 karakterlik açıklama istenecek.

2 milyon TL - 20 milyon TL arası: Bu aralıktaki tutarlar için "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması zorunlu olacak. Formda somut bilgi içermeyen bir seçenek işaretlenirse yine açıklama girilmesi gerekecek.

20 milyon TL üzeri: İşlem tutarının 20 milyon lirayı aşması durumunda, beyan formu ilgili belgelerle desteklenerek daha detaylı şekilde doldurulacak.

Yeni düzenlemeyle, genel ekonomik faaliyetlere etkisi en az olacak şekilde vatandaşların günlük nakit işlemlerinin aksamadan sürdürülmesi, şeffaflığın artırılması, finansal sistemde güven ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi de amaçlanıyor.

