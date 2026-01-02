EFT, havale ve nakit işlemlerde yeni dönem başladı

Açıklama zorunluluğu başladı
İnternet banakcılığı ve mobil bankacılıktan yapılacak para transferlerinde detaylı açıklama zorunlu hale geldi. “Diğer” ve “Bireysel Ödeme” seçeneğini seçen müşterilerin, işlemin niteliğine dair en az 20 karakter uzunluğunda bir açıklama girmesi zorunlu oldu. Açıklama eklenmezse para transferi gerçekleşmiyor.
Para transferlerinde açıklama alanında mevcut seçeneklere ek olarak aşağıdaki yeni seçenekler eklendi:
- Motorlu taşıt alım ödemesi
- Borç verme/ödeme
- Hediye, bağış, yardım
- Vergi, resim, harç
- Tazminat, sigorta
- Avukatlık, danışmanlık, müşavirlik
- Sağlık
- Kripto, dijital varlık
- Şans oyunları, bahis
- Eğlence, sosyal medya ödemeleri
ATM’lerde açıklama zorunlu
Yeni düzenleme, mobil bankacılık ve internet bankacılığından yapılan transferlerin yanı sıra ATM’den yapılacak para transferlerini de kapsıyor. ATM’den para gönderecek kullanıcılardan detaylı açıklama talep edilecek.
Nakit işlemlere takip
Bankalar ve finansal kuruluşlar, olağan dışı büyüklükteki ve müşteri profiliyle uyuşmayan nakit işlemleri yakından izleyecek. Nakit işlemlerde uygulanacak yeni prosedürler ise şu şekilde belirlendi:
- 200 bin TL - 2 milyon TL arası: Bu tutar aralığındaki işlemlerde müşteriye işlem türü seçenekleri sunulacak. "Diğer" seçeneğinin işaretlenmesi halinde en az 20 karakterlik açıklama istenecek.
- 2 milyon TL - 20 milyon TL arası: Bu aralıktaki tutarlar için "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulması zorunlu olacak. Formda somut bilgi içermeyen bir seçenek işaretlenirse yine açıklama girilmesi gerekecek.
- 20 milyon TL üzeri: İşlem tutarının 20 milyon lirayı aşması durumunda, beyan formu ilgili belgelerle desteklenerek daha detaylı şekilde doldurulacak.
Yeni düzenlemeyle, genel ekonomik faaliyetlere etkisi en az olacak şekilde vatandaşların günlük nakit işlemlerinin aksamadan sürdürülmesi, şeffaflığın artırılması, finansal sistemde güven ve izlenebilirliğin güçlendirilmesi de amaçlanıyor.