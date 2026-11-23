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Yeni Fiat Grizzly ve Fastback'in Türkiye fiyatları açıklandı! 100 HP benzinli ve 145 HP hibrit motor seçenekleri, Icon ve La Prima donanımları ve rakiplerine göre fiyat avantajları bu videoda.

Yeni Fiat Grizzly ve Fiat Fastback'in Türkiye fiyatları ve donanım seçenekleri belli oldu! 1.499.000 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulan modeller, özellikle SUV pazarındaki rakiplerine karşı oldukça iddialı görünüyor. Peki fiyatlar gerçekten avantajlı mı? Hangi motor ve donanım seçeneği daha mantıklı?

Bu videoda yeni Fiat Grizzly ve Fastback'in Türkiye fiyatlarını, 100 HP benzinli ve 145 HP mild hibrit motor seçeneklerini, manuel ve eDCT otomatik şanzımanlarını, Icon ve La Prima donanım paketlerini detaylıca inceliyoruz.

Sizce Fiat Grizzly ve Fastback'in Türkiye fiyatları nasıl? Bu iki modelden hangisini tercih ederdiniz? Yorumlarda buluşalım!

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