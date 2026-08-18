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    Tesla’ya dev sipariş: Dünyanın en büyük Tesla Semi filosu kuruluyor

    Einride, Tesla Semi için şimdiye kadar açıklanan en büyük siparişi verdi. Şirket, 500 elektrikli çekiciyi filosuna ekleyerek Kuzey Amerika’daki taşımacılık ağını genişletecek.

    Einride, dünyanın en büyük Tesla Semi filosunu kuruyor Tam Boyutta Gör
    İsveç merkezli Einride, Tesla’dan 500 adet Semi elektrikli tırı satın alacağını açıkladı. Şirket, araçları önümüzdeki 24 ay içinde Kuzey Amerika’da kullanıma alacak. Yapılan anlaşma aynı zamanda Tesla Semi için şimdiye kadar açıklanan en büyük sipariş oldu.

    Amazon için çalışacaklar

    Tesla Semi’ler Kaliforniya, Teksas, New Jersey, Illinois ve Georgia’daki yük taşımacılığı rotalarında çalışacak. Araçlar başta Amazon olmak üzere Einride’ın müşterilerine hizmet verecek. Filonun yönetimi şirketin Saga AI filo yönetim yazılımı üzerinden yapılacak.

    İlk araçların eylül ayında devreye girmesi bekleniyor. Ancak 500 aracın hangi aşamalarda teslim edileceği, birim fiyatı ve Amazon dışındaki müşterileri gibi bilgiler açıklanmadı. Tesla ve Einride anlaşmanın toplam değerini de paylaşmadı.

    Einride şu anda Amazon’un ABD’deki orta mesafe taşımacılığında 75 elektrikli ağır hizmet sınıfı araç işletiyor. Bu operasyon için beş ABD lokasyonunda şarj altyapısı da bulunuyor. Şirketin Amazon, PepsiCo ve Heineken dahil müşterileri için işlettiği toplam elektrikli ağır sınıf tır sayısı yaklaşık 200. 500 yeni araçla Einride’ın elektrikli ağır hizmet sınıfı filosu yaklaşık üç katına çıkacak.

    Tesla Semi programının direktörü Dan Priestley, elektrikli kamyonların yakıt tasarrufu, daha düşük bakım maliyeti ve daha yüksek kullanım süresi sayesinde dizel araçlara göre kilometre başına daha düşük maliyet sunduğunu belirtti.

    805 kilometreye kadar menzil sunuyor

    Einride, dünyanın en büyük Tesla Semi filosunu kuruyor Tam Boyutta Gör
    Tesla, 29 Nisan’da Nevada’daki fabrikasında yüksek hacimli üretim hattından çıkan ilk Semi’yi göstermişti. Tesla’nın 22 Temmuz tarihli ikinci çeyrek açıklamasında ise Semi üretiminin Nevada’daki yeni fabrikada bu yıl başlamasının planlandığı belirtildi. Buna rağmen şirket, daha önce 2026 için verdiği yüksek hacimli üretim hedeflerini geri çekti.

    Üretim versiyonu Tesla Semi’nin 548 kWh bataryalı standart menzilli modeli yaklaşık 523 km, 822 kWh bataryalı uzun menzilli modeli ise yaklaşık 805 km menzil sağlıyor. Araçlarda üç bağımsız arka motor, 4680 batarya hücreleri ve 48 volt elektrik mimarisi bulunuyor.

    Bildirilen fiyatlar standart model için yaklaşık 260 bin dolar, uzun menzilli model için 290 bin dolar. Üretim öncesi Semi filosu yaklaşık 21,7 milyon km yol yaptı ve yüzde 95’in üzerinde çalışma süresine ulaştı. Yaklaşık 7.560 km’lik bir testte tüketim mil (1,6 km) başına 1,64 kWh ölçüldü. Tesla’nın resmi değeri ise 1,7 kWh.

    Bununla birlikte Einride, 500 kamyonun beş eyalette nasıl şarj edileceğini açıklamadı. Tesla, temmuz ayında Kaliforniya’nın Bloomington kentindeki ilk halka açık Megacharger istasyonunu açtı. Şirket bunu Megacharger ağının başlangıcı olarak tanımlıyor ve 2027’ye kadar 46 lokasyona erişmeyi hedefliyor.

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