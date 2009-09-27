EIZO PVA panelli üç yeni LCD monitörünü kullanıma sunuyor

Tam Boyutta Gör

Monitör üretiminde sektörün iddialı isimlerinden EIZO, PVA kullanan üç yeni modelini kullanıma sunacağını bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre 24-inç boyutundaki S2433W ve 22-inç boyutundaki 2243W ile S2233W modelleri kullanıcılarla buluşmak için hazır. Siyah ve Gri olmak üzere çift renk seçeneği ile hazırlanan yeni monitörlerin tamamı, 6ms tepki süresine, 350 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 1200:1 karşıtlık oranına destek sunuyorlar. 0.5 Watt'lık iki adet entegre hoparlör ile desteklenen yeni modellerde görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Adobe RGB paletinin %95'ini karşılayabilen S2243W ve S2233W modellerinde enerji verimliliği için Auto EcoView sensörünün kullanıldığı ve bu sayede ortamın ışığına göre ekran parlaklığının otomatik olarak optimize edilerek, sağlıklı çalışma ve enerji verimliliği konusunda avantaj sağlandığı açıklandı. EIZO tarafından 5 yıllık garanti ile satışa sunulan PVA panelli yeni monitörler Avrupa fiyat listelerine sırasıyla 468 Avro (S2233W), 528 Avro (S2243W) ve 701 Avro (S2433W) seviyesinden giriş yapmış durumdalar.