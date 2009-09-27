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EIZO PVA panelli üç yeni LCD monitörünü kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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EIZO PVA panelli üç yeni LCD monitörünü kullanıma sunuyor
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Monitör üretiminde sektörün iddialı isimlerinden EIZO, PVA kullanan üç yeni modelini kullanıma sunacağını bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre 24-inç boyutundaki S2433W ve 22-inç boyutundaki 2243W ile S2233W modelleri kullanıcılarla buluşmak için hazır. Siyah ve Gri olmak üzere çift renk seçeneği ile hazırlanan yeni monitörlerin tamamı, 6ms tepki süresine, 350 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 1200:1 karşıtlık oranına destek sunuyorlar. 0.5 Watt'lık iki adet entegre hoparlör ile desteklenen yeni modellerde görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.

Adobe RGB paletinin %95'ini karşılayabilen S2243W ve S2233W modellerinde enerji verimliliği için Auto EcoView sensörünün kullanıldığı ve bu sayede ortamın ışığına göre ekran parlaklığının otomatik olarak optimize edilerek, sağlıklı çalışma ve enerji verimliliği konusunda avantaj sağlandığı açıklandı. EIZO tarafından 5 yıllık garanti ile satışa sunulan PVA panelli yeni monitörler Avrupa fiyat listelerine sırasıyla 468 Avro (S2233W), 528 Avro (S2243W) ve 701 Avro (S2433W) seviyesinden giriş yapmış durumdalar.


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mistifa 10 yıl
Su ATI'nin eyefinity ozellikli yeni kartlarinda sonra merak ediyorum acaba sıfır cerceveli monitörler görecek miyiz diye
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Vipracing 10 yıl
Bende bıktım TN panel görmekten her yerde.PVA da görece iyi bir fiyat/performans orantısı var.
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albani 10 yıl
İyi günler
Samsung PVA modüller üretti yakın geçmişte
ve bunları bazı Monitör üreticileride kullanmaya başladı bile!
-TN ile mukayese edilemeyecek seviyededir
PVA lar!!!!
-LED LCD Motitörlerde çıktı!!
Ama bunlar prof.uygulamalarda yada bazı uygulamalarda iş görmez!!ancak normal kullanıcı için OK dir+tabi pahalıdır!
-S/H-IPS ler ise hala "vazgeçilmez" Modüllerdir!!!dolayısıyla biz TR ye
IPS tipli Modül kullanılan Monitörler
istiyoruz artık!!
-PVA ise TN ile IPS arasında çok güzel bir seviyededir,hatta mükemmel bile diyebilirim,fiyat olarak bunlar zaten uçuk olamaz!ama bunuda TR de görebilirmiyiz,zira bütün Firmalar paso
TN olayındalar bizde!!
++
Bakalım adamlar ne zaman sesimize kulak
verecekler!!
Saygılar
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ahrimar 10 yıl
q
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ahrimar 10 yıl
prof derken ne kastediliyor. video yada resim işleme için küçük gibi geldi. ne de olsa hdnin üstüne çıkmak lazım değilmi çözünürlük için.
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XivA 10 yıl
fiyat tn lerle karıştırmayın. pva için normal.
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groll 10 yıl
pva lar yaygınlaşsında tn lerden kurtulalım...bu arada led diye bişey yoktur panel aynıdır florasan yerine led kullanılır..yeni bir teknik olduğundan istenmeyen durumlara neden olabilir (ani kararmalar,yanlış çalışmalar falan )...iyi bir pva panelde led çok gerekli değildir..
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grafiker 10 yıl
işte monitör. joven led demiş sanırım ama pva panel kullandıysa gerçekten buna ne kadar ihtiyaç duyacaksınız monütör ile baskı ile aranızda %90 lık bir benzerlik var ise led e gerek yoktur bence o %10luk fark ise zaten basılan materyal ve kullanılna teknoloji ile alakalıdır.
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yekoo 10 yıl
isimlendirmeler samsungun modellerini andırmış
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JackDaniels 10 yıl
tn panellere fullhd diye 1000-1400 liralar isteyenler varken pva panel bi cihaz için normal fiyatlar

tasarım biraz vasat ama sonuçta show yapmayacak adam prof makineler
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