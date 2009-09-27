EIZO PVA panelli üç yeni LCD monitörünü kullanıma sunuyor

Monitör üretiminde sektörün iddialı isimlerinden EIZO, PVA kullanan üç yeni modelini kullanıma sunacağını bildirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre 24-inç boyutundaki S2433W ve 22-inç boyutundaki 2243W ile S2233W modelleri kullanıcılarla buluşmak için hazır. Siyah ve Gri olmak üzere çift renk seçeneği ile hazırlanan yeni monitörlerin tamamı, 6ms tepki süresine, 350 cd/m2 parlaklık seviyesine ve 1200:1 karşıtlık oranına destek sunuyorlar. 0.5 Watt'lık iki adet entegre hoparlör ile desteklenen yeni modellerde görüntü aktarımı içinse D-Sub, DVI ve DisplayPort konnektörlerine yer veriliyor.
Adobe RGB paletinin %95'ini karşılayabilen S2243W ve S2233W modellerinde enerji verimliliği için Auto EcoView sensörünün kullanıldığı ve bu sayede ortamın ışığına göre ekran parlaklığının otomatik olarak optimize edilerek, sağlıklı çalışma ve enerji verimliliği konusunda avantaj sağlandığı açıklandı. EIZO tarafından 5 yıllık garanti ile satışa sunulan PVA panelli yeni monitörler Avrupa fiyat listelerine sırasıyla 468 Avro (S2233W), 528 Avro (S2243W) ve 701 Avro (S2433W) seviyesinden giriş yapmış durumdalar.
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Samsung PVA modüller üretti yakın geçmişte
ve bunları bazı Monitör üreticileride kullanmaya başladı bile!
-TN ile mukayese edilemeyecek seviyededir
PVA lar!!!!
-LED LCD Motitörlerde çıktı!!
Ama bunlar prof.uygulamalarda yada bazı uygulamalarda iş görmez!!ancak normal kullanıcı için OK dir+tabi pahalıdır!
-S/H-IPS ler ise hala "vazgeçilmez" Modüllerdir!!!dolayısıyla biz TR ye
IPS tipli Modül kullanılan Monitörler
istiyoruz artık!!
-PVA ise TN ile IPS arasında çok güzel bir seviyededir,hatta mükemmel bile diyebilirim,fiyat olarak bunlar zaten uçuk olamaz!ama bunuda TR de görebilirmiyiz,zira bütün Firmalar paso
TN olayındalar bizde!!
++
Bakalım adamlar ne zaman sesimize kulak
verecekler!!
Saygılar
tasarım biraz vasat ama sonuçta show yapmayacak adam prof makineler