    Ekim 2025’te Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller: Togg, 2 modelle lider

    Ekim 2025'te Türkiye'de en çok satan elektrikli modeller Togg T10X ve T10F olurken Tesla sıfır çekti. Otomobil pazarında lider Volkswagen oldu. Ekim ayında toplam 116 binden fazla araç satıldı.

    Ekim 2025’te Türkiye’de en çok satan elektrikli otomobiller Tam Boyutta Gör

    Türkiye otomotiv pazarı, 2025 yılının Ekim ayında da hareketliliğini korudu. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan verilere göre, Ocak-Ekim 2025 döneminde otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 10,2 artarak 1 milyon 43 bin 796 adede ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 10,98 artışla 833 bin 382 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 7,23 artışla 210 bin 414 adede yükseldi.

    Ekim ayında toplam pazar 116 bin 149 adetle geçtiğimiz yıla göre yüzde 19,4 büyüdü. Otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,87 artarak 90 bin 695 adede çıkarken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 17,78 artışla 25 bin 454 adede ulaştı.

    Motor tiplerine göre bakıldığında benzinli otomobiller 393 bin 399 adetle yüzde 47,2 payla pazarın yarısını oluşturdu. Hibrit araçlar 219 bin 729 adetle yüzde 26,4 pay alırken, elektrikli otomobil satışları 148 bin 304 adetle yüzde 17,8 seviyesine yükseldi. Dizel otomobiller 64 bin 801 adetle yüzde 7,8, otogazlı modeller ise 7 bin 149 adetle yüzde 0,9 pay aldı.

    Ekimde elektrikli pazarda Togg’dan çifte zafer

    Ekim ayında elektrikli otomobil satışlarında Togg, ilk kez iki modeliyle listenin zirvesine yerleşti. 2.532 adetlik satışla Togg T10F en çok satılan model olurken Togg T10X, 1.623 adetle ikinci sırada yer aldı. Bu sonuçlarla Togg, toplamda 4.155 adetlik satışla Ekim ayını lider tamamladı.

    Ekim 2025’te en çok satan 10 elektrikli otomobiller
    Sıra Model Satış (Adet)
    1 TOGG T10F 2.532
    2 TOGG T10X 1.623
    3 KG Mobility Torres 1.046
    4 Volvo EX30 870
    5 Kia EV3 841
    6 Opel Frontera 625
    7 Fiat Grande Panda 606
    8 Mini Countryman 602
    9 BYD Atto 3 583
    10 Citroën C3 571

    Tesla sıfır çekti, liderliği kaybetti

    Ekim ayında Tesla Türkiye’de hiçbir araç teslimatı gerçekleştirmedi. Tesla bu dönemde Model Y'yi satışa açmadı. Bu durum, markanın elektrikli araç pazarındaki liderliğini Togg’a kaptırmasına yol açtı. Yılın ilk 10 ayında Togg toplam 27.480 araç teslim ederken Tesla, Model Y ile 27.420 adetle ikinci sıraya geriledi.

    Ancak 10 aylık dönemde elektrikli araçlarda en çok satan modele baktığımızda ise Model Y zirvedeki yerini korudu.

    2025 Ocak-Ekim döneminde en çok satan elektrikli otomobiller
    Sıra Model Toplam Satış (Adet)
    1 Tesla Model Y 27.420
    2 TOGG T10X 23.754
    3 MINI Countryman 7.630
    4 Kia EV3 6.786
    5 BYD Atto 3 5.784

    Elektrikli araç markaları arasında BYD 15.806 adetle üçüncü, KIA 8.595 adetle dördüncü, Citroën ise 8.050 adetle beşinci sırada yer aldı.

    Genel otomobil pazarında Volkswagen öne çıktı

    Elektrikli modeller dışında Ekim ayının genel otomobil lideri Volkswagen oldu. Şirket, satışlarını yüzde 42,28 artırarak 11.001 adede ulaştı. Onu 10.666 adetle Renault ve 7.506 adetle Toyota izledi.

    2025’in ilk 10 aylık döneminde ise Renault 95.418 adetle liderliğini korurken, Volkswagen 65.110 adetle ikinci, Toyota 60.560 adetle üçüncü sırada yer aldı.

    2025 Ekim ayında en çok satan otomobil modelleri (tüm motor tipleri)
    Sıra Model Satış (Adet)
    1 Renault Megane Sedan 4.753
    2 Toyota Corolla 4.172
    3 Volkswagen Taigo 4.111
    4 Fiat Egea Sedan 4.101
    5 Renault Clio HB 3.851
    6 Hyundai i20 2.802
    7 Volkswagen T-Roc 2.596
    8 TOGG T10F 2.532
    9 Citroën C4X 2.109
    10 Toyota C-HR 2.031

    2025 Ocak-Ekim döneminde en çok satan otomobiller
    Sıra Model Satış (Adet)
    1 Renault Clio 38.097
    2 Renault Megane Sedan 37.322
    3 Fiat Egea Sedan 36.119
    4 Toyota Corolla 27.878
    5 Tesla Model Y 27.420
    6 TOGG T10X 23.754
    7 BYD Seal U 23.521
    8 Fiat Egea Cross 22.420
    9 Toyota C-HR 19.786
    10 Hyundai i20 18.785
    Kaynakça https://www.odmd.org.tr/ https://x.com/eozpeynirci
