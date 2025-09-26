Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Ekim ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Ekim Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Ekim ayında The Witcher ve Monster gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; IT: Welcome to Derry ve The Last Frontier gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Ekim ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ The Witcher 4. sezon

Tam Boyutta Gör The Witcher, Ekim ayında 4. sezonuyla geri dönecek. Ancak bu kez Geralt rolünde Henry Cavill değil, bu rolü devralan Liam Hemsworth olacak.

Yayın Tarihi : 30 Ekim

: 30 Ekim Platform : Netflix

: Netflix Tür: Fantastik, Macera

3. sezondan itibaren Ciri ve Yennefer karakterlerini ön plana çıkarmaya başlayan The Witcher'ın yeni sezonunda da hikâye bu karakter etrafında şekillenecek. Tabii Hemsworth'ün hayat verdiği Rivialı Geralt da yine bu hikâyede önemli bir rol oynayacak. 3. sezonun sonunda savaş yüzünden yolları ayrılan Geralt, Ciri ve Yennefer yeni sezonda kendi yollarında ilerlerken, hem yeni düşmanlar hem de yeni dostlar edinecekler.

2️⃣ IT: Welcome to Derry

Tam Boyutta Gör IT filmlerinin Pennywise'ı, sinemalardan sonra şimdi de TV'de izleyicilere korku dolu anlar yaşatacak.

Yayın Tarihi : 26 Ekim

: 26 Ekim Platform : HBO / HBO Max

: HBO / HBO Max Tür: Korku, Fantastik

Stephen King’in ikonik korku romanı IT'in geçmişine ışık tutacak olan IT: Welcome To Derry, HBO'nun 2025'teki iddialı yapımlarından biri olacak. Dizi izleyicileri 1962'ye, yani filmlerde anlatılan olayların 27 yıl öncesine götürecek. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Bu kez hikâyenin merkezinde yeni karakterler yer alıyor. Ancak Pennywise'a filmlerde olduğu gibi yine Bill Skarsgård hayat veriyor. Zaten diziyi de filmlerle aynı ekip hazırladı.

3️⃣ Monster: The Ed Gein Story

Tam Boyutta Gör Netflix'in, her sezonunda farklı bir caninin hikâyesini anlatan antoloji dizisi Monster, Ekim ayında yine kanlı bir hikâyeyle geri dönüyor.

Yayın Tarihi : 3 Ekim

: 3 Ekim Platform : Netflix

: Netflix Tür: Suç, Biyografi

İlk iki sezonuyla geniş izleyici kitlesine ulaşan Monster'ın yeni sezonu, 1950'li yıllarda geçiyor ve korkunç cinayetleriyle o dönem ABD'de epey ses getiren Ed Gein'e odaklanıyor. Annesiyle sorunlu bir ilişkisi olan Gein'in canice cinayetleri, Psycho ve The Texas Chainsaw Massacre gibi korku filmlerinin esin kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle Psycho, Ed Gein'in hikâyesinden epey iz taşıyor. Zaten Psycho'nun yönetmeni olan usta sinemacı Alfred Hitchcock da dizideki karakterlerden biri olacak.

4️⃣ Splinter Cell: Deathwatch

Tam Boyutta Gör Oyun dünyasının en sevilen gizlilik oyunlarından olan Splinter Cell'in dizi uyarlaması, Ekim ayında izleyici ile buluşacak.

Yayın Tarihi : 14 Ekim

: 14 Ekim Platform : Netflix

: Netflix Tür: Animasyon, Aksiyon

Splinter Cell: Deathwatch, doğrudan bir oyunun uyarlaması olmayacak. Bunun yerine, oyunun ana karakteri Sam Fisher'a odaklanan yeni bir hikâye anlatacak. Casuslar dünyasında bir efsane olan Sam Fisher, genç bir ajanın küresel bir komployu çözmesine yardım etmek için yeniden sahalara inecek.

5️⃣ The Last Frontier

Tam Boyutta Gör Sinema dünyasından tanıdığımız Jason Clarke'ın başrolünü üstlendiği The Last Frontier, izleyicilere aksiyon dozu yüksek bir hikâye vadediyor.

Yayın Tarihi : 10 Ekim

: 10 Ekim Platform : Apple TV+

: Apple TV+ Tür: Aksiyon, Gerilim

Dizi, Alaska’nın ıssız ve zorlu coğrafyasında tek başına görev yapan ABD Mareşali Frank Remnick’e odaklanıyor. Sessiz ve küçük kasabadaki rutin hayat, bir mahkûm taşıyan uçağın düşmesiyle altüst oluyor. Yüzlerce kilometrelik vahşi doğada serbest kalan tehlikeli mahkûmlar, kasaba halkını büyük bir tehdit altına sokarken, Remnick hem halkını korumak hem de kazanın ardındaki gizemi çözmek zorunda kalıyor. Ancak kısa sürede bunun sıradan bir kaza değil, uluslararası sonuçlar doğurabilecek iyi planlanmış bir komplonun ilk adımı olduğu ortaya çıkıyor.

6️⃣ Lazarus

Tam Boyutta Gör Ünlü yazar Harlan Coben'in aynı adlı eserinden uyarlanan Lazarus'un başrollerinde Bill Nighy ve Sam Claflin yer alıyor.

Yayın Tarihi : 22 Ekim

: 22 Ekim Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Tür: Gizem, Gerilim

Adli psikolog olan Joel Lazarus, babasının intihar etmesi üzerine büyüdüğü kasabaya geri dönüyor. Babasının ölümüyle ilgili tuhaf olaylarla yüzleşmeye başlayan Joel, bu detayları araştırırken 25 yıl önce işlenmiş bir dizi cinayetin de yaşananlarla bağlantılı olabileceğini fark ediyor. Bu sırada açıklayamadığı olaylar yaşamaya başlayan, kendisini giderek derinleşen bir gizemin içinde buluyor.

7️⃣ Talamasca: The Secret Order

Tam Boyutta Gör Anne Rice'ın romanlarından uyarlanan Talamasca: The Secret Order, vampir, cadı, kurt adam gibi varlıkların gerçek olduğu fantastik bir dünya hayal ediyor.

Yayın Tarihi : 26 Ekim

: 26 Ekim Platform : AMC

: AMC Tür: Fantastik

Dizi, cadıları, vampirleri ve ölümsüz varlıkları gözetleyen gizemli Talamasca örgütüne odaklanıyor. Genç hukuk öğrencisi Guy Anatole, yıllardır bu teşkilat tarafından izlendiğini öğrendikten sonra kendisini onların dünyasının içinde buluyor. Ancak Talamasca’nın göründüğü kadar sade bir yapı olmadığı kısa sürede ortaya çıkıyor. Kurum içindeki güç mücadeleleri, sırlar ve sadakat testleri, Guy’ın yolculuğunu giderek daha karmaşık hâle getiriyor.

8️⃣ Murdaugh: Death in the Family

Tam Boyutta Gör Amerika'yı sarsan gerçek bir suç öyküsünü ekrana taşıyacak olan Murdaugh: Death in the Family'nin başrollerinde Patricia Arquette ve Jason Clarke yer alıyor.

Yayın Tarihi : 15 Ekim

: 15 Ekim Platform : Hulu

: Hulu Tür: Suç, Biyografi

Murdaugh ailesi, dışarıdan kusursuz görünen, ayrıcalıklı bir hayat yaşamaktadır. Ancak oğulları Paul'un bir tekne kazasına karışması her şeyi değiştirir. Ailenin üstünü örttüğü sırları ve yasa dışı faaliyetleri bir bir ortaya dökülürken, hane içindeki gerilim de giderek artar. Murdaugh'ların yaşadıkları, tüm ülkeyi sarsacak bir suç hikâyesine dönüşecektir.

9️⃣ The Diplomat 3. sezon

Tam Boyutta Gör İlk iki sezonuyla beğeni kazanan politik gerilim dizisi The Diplomat, Ekim ayında 3. sezonuyla geri dönecek.

Yayın Tarihi : 16 Ekim

: 16 Ekim Platform : Netflix

: Netflix Tür: Politik Gerilim

Hikâye yine ABD’nin Londra Büyükelçisi Kate Wyler’ın (Keri Russell) etrafında dönüyor. Ancak bu kez diplomasi sahnesi Beyaz Saray’ın koridorlarına taşınıyor. 3. sezon, Başkan Rayburn’ın ani ölümüyle başlıyor. Bu ani ölüm, Kate'in bir terör saldırısıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü Başkan Yardımcısı'nı bir anda yönetime geçiriyor. Güç oyunları ve uluslararası entrikalar, bir anda çok daha tehlikeli bir hâl alıyor.

🔟 The Chair Company

Tam Boyutta Gör Komedi tarafında Ekim ayının öne çıkan yapımı ise HBO Max dizisi The Chair Company olacak gibi görünüyor.

Yayın Tarihi : 12 Ekim

: 12 Ekim Platform : HBO Max

: HBO Max Tür: Komedi

The Chair Company, küçük bir iş yerinde sıradan bir hayat süren Ron Trosper’ın, utanç verici bir olayın ardından kendini garip bir komplo ağının içinde bulmasını konu alıyor. Ron, işinde saygınlığını geri kazanmaya çalışırken hem ailesiyle olan ilişkilerini hem de çevresindeki tuhaf karakterlerle kurduğu bağlantıları yönetmek zorunda kalıyor. Dizi, absürt mizahı ve beklenmedik olaylarıyla hem komik hem de rahatsız edici bir atmosfer yaratıyor.

