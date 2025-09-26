Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Ekim ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.
Ekim Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi
Ekim ayında The Witcher ve Monster gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; IT: Welcome to Derry ve The Last Frontier gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Ekim ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:
1️⃣ The Witcher 4. sezon
3. sezondan itibaren Ciri ve Yennefer karakterlerini ön plana çıkarmaya başlayan The Witcher'ın yeni sezonunda da hikâye bu karakter etrafında şekillenecek. Tabii Hemsworth'ün hayat verdiği Rivialı Geralt da yine bu hikâyede önemli bir rol oynayacak. 3. sezonun sonunda savaş yüzünden yolları ayrılan Geralt, Ciri ve Yennefer yeni sezonda kendi yollarında ilerlerken, hem yeni düşmanlar hem de yeni dostlar edinecekler.
2️⃣ IT: Welcome to Derry
- Yayın Tarihi: 26 Ekim
- Platform: HBO / HBO Max
- Tür: Korku, Fantastik
Stephen King’in ikonik korku romanı IT'in geçmişine ışık tutacak olan IT: Welcome To Derry, HBO'nun 2025'teki iddialı yapımlarından biri olacak. Dizi izleyicileri 1962'ye, yani filmlerde anlatılan olayların 27 yıl öncesine götürecek. Hikâye yine Derry'de, yani Pennywise'ın her 27 yılda bir dönüp korku saçtığı küçük kasabada geçiyor. Bu kez hikâyenin merkezinde yeni karakterler yer alıyor. Ancak Pennywise'a filmlerde olduğu gibi yine Bill Skarsgård hayat veriyor. Zaten diziyi de filmlerle aynı ekip hazırladı.
3️⃣ Monster: The Ed Gein Story
- Yayın Tarihi: 3 Ekim
- Platform: Netflix
- Tür: Suç, Biyografi
İlk iki sezonuyla geniş izleyici kitlesine ulaşan Monster'ın yeni sezonu, 1950'li yıllarda geçiyor ve korkunç cinayetleriyle o dönem ABD'de epey ses getiren Ed Gein'e odaklanıyor. Annesiyle sorunlu bir ilişkisi olan Gein'in canice cinayetleri, Psycho ve The Texas Chainsaw Massacre gibi korku filmlerinin esin kaynakları arasında yer alıyor. Özellikle Psycho, Ed Gein'in hikâyesinden epey iz taşıyor. Zaten Psycho'nun yönetmeni olan usta sinemacı Alfred Hitchcock da dizideki karakterlerden biri olacak.
4️⃣ Splinter Cell: Deathwatch
- Yayın Tarihi: 14 Ekim
- Platform: Netflix
- Tür: Animasyon, Aksiyon
Splinter Cell: Deathwatch, doğrudan bir oyunun uyarlaması olmayacak. Bunun yerine, oyunun ana karakteri Sam Fisher'a odaklanan yeni bir hikâye anlatacak. Casuslar dünyasında bir efsane olan Sam Fisher, genç bir ajanın küresel bir komployu çözmesine yardım etmek için yeniden sahalara inecek.
5️⃣ The Last Frontier
- Yayın Tarihi: 10 Ekim
- Platform: Apple TV+
- Tür: Aksiyon, Gerilim
Dizi, Alaska’nın ıssız ve zorlu coğrafyasında tek başına görev yapan ABD Mareşali Frank Remnick’e odaklanıyor. Sessiz ve küçük kasabadaki rutin hayat, bir mahkûm taşıyan uçağın düşmesiyle altüst oluyor. Yüzlerce kilometrelik vahşi doğada serbest kalan tehlikeli mahkûmlar, kasaba halkını büyük bir tehdit altına sokarken, Remnick hem halkını korumak hem de kazanın ardındaki gizemi çözmek zorunda kalıyor. Ancak kısa sürede bunun sıradan bir kaza değil, uluslararası sonuçlar doğurabilecek iyi planlanmış bir komplonun ilk adımı olduğu ortaya çıkıyor.
6️⃣ Lazarus
- Yayın Tarihi: 22 Ekim
- Platform: Amazon Prime Video
- Tür: Gizem, Gerilim
Adli psikolog olan Joel Lazarus, babasının intihar etmesi üzerine büyüdüğü kasabaya geri dönüyor. Babasının ölümüyle ilgili tuhaf olaylarla yüzleşmeye başlayan Joel, bu detayları araştırırken 25 yıl önce işlenmiş bir dizi cinayetin de yaşananlarla bağlantılı olabileceğini fark ediyor. Bu sırada açıklayamadığı olaylar yaşamaya başlayan, kendisini giderek derinleşen bir gizemin içinde buluyor.
7️⃣ Talamasca: The Secret Order
- Yayın Tarihi: 26 Ekim
- Platform: AMC
- Tür: Fantastik
Dizi, cadıları, vampirleri ve ölümsüz varlıkları gözetleyen gizemli Talamasca örgütüne odaklanıyor. Genç hukuk öğrencisi Guy Anatole, yıllardır bu teşkilat tarafından izlendiğini öğrendikten sonra kendisini onların dünyasının içinde buluyor. Ancak Talamasca’nın göründüğü kadar sade bir yapı olmadığı kısa sürede ortaya çıkıyor. Kurum içindeki güç mücadeleleri, sırlar ve sadakat testleri, Guy’ın yolculuğunu giderek daha karmaşık hâle getiriyor.
8️⃣ Murdaugh: Death in the Family
- Yayın Tarihi: 15 Ekim
- Platform: Hulu
- Tür: Suç, Biyografi
Murdaugh ailesi, dışarıdan kusursuz görünen, ayrıcalıklı bir hayat yaşamaktadır. Ancak oğulları Paul'un bir tekne kazasına karışması her şeyi değiştirir. Ailenin üstünü örttüğü sırları ve yasa dışı faaliyetleri bir bir ortaya dökülürken, hane içindeki gerilim de giderek artar. Murdaugh'ların yaşadıkları, tüm ülkeyi sarsacak bir suç hikâyesine dönüşecektir.
9️⃣ The Diplomat 3. sezon
- Yayın Tarihi: 16 Ekim
- Platform: Netflix
- Tür: Politik Gerilim
Hikâye yine ABD’nin Londra Büyükelçisi Kate Wyler’ın (Keri Russell) etrafında dönüyor. Ancak bu kez diplomasi sahnesi Beyaz Saray’ın koridorlarına taşınıyor. 3. sezon, Başkan Rayburn’ın ani ölümüyle başlıyor. Bu ani ölüm, Kate'in bir terör saldırısıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü Başkan Yardımcısı'nı bir anda yönetime geçiriyor. Güç oyunları ve uluslararası entrikalar, bir anda çok daha tehlikeli bir hâl alıyor.
🔟 The Chair Company
- Yayın Tarihi: 12 Ekim
- Platform: HBO Max
- Tür: Komedi
The Chair Company, küçük bir iş yerinde sıradan bir hayat süren Ron Trosper'ın, utanç verici bir olayın ardından kendini garip bir komplo ağının içinde bulmasını konu alıyor. Ron, işinde saygınlığını geri kazanmaya çalışırken hem ailesiyle olan ilişkilerini hem de çevresindeki tuhaf karakterlerle kurduğu bağlantıları yönetmek zorunda kalıyor. Dizi, absürt mizahı ve beklenmedik olaylarıyla hem komik hem de rahatsız edici bir atmosfer yaratıyor.