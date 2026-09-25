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    Ekim ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi

    Netflix'ten Organize İşler dizisi, Marvel yapımı VisionQuest, Dexter: Resurrection ve Lupin'in yeni sezonları... Ekim ayında izleyicileri dikkat çekici diziler bekliyor. 

    Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Ekim ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

    Ekim Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

    Ekim ayındaDexter: Resurrection, Lupin, The Diplomat gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Organize İşler ve Carrie gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Ekim ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

    1️⃣ Organize İşler: Karun Hazinesi

    Organize İşler: Karun Hazinesi Tam Boyutta Gör
    Yerli sinemamızın en başarılı komedi filmlerinden biri olan Organize İşler, 2019 yapımı devam filminden sonra şimdi de bir diziyle yoluna devam ediyor.
    • Tür: Komedi
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 16 Ekim

    Yılmaz Erdoğan'ın Netflix çatısı altında hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi'nin tanıtım yazısı şöyle: "Ucunda hazine olan gizemli harita gün yüzüne çıkınca, bu “mesleği” geride bırakmaya niyetli organize suç duayeni, son bir vurguna imza atmaya karar verir."

    2️⃣ Dexter: Resurrection 2. sezon

    Dexter: Resurrection 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Dexter'ın yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: Resurrection, Ekim ayında 2. sezonuyla ekranlara dönecek.
    • Tür: Suç, Gerilim
    • Platform: Paramount+ / TOD
    • Yayın Tarihi: 30 Ekim

    Hem orijinal serinin hem de onun ardından gelen Dexter: New Blood'ın devamı niteliğindeki Dexter: Resurrection'ın 2. sezonunda Dexter Morgan, bir yandan birbirinden son derece farklı iki seri katilin arasında kalırken, diğer yandan orta yaş kriziyle baş etmeye çalışacak. İlk sezonu için etkileyici bir oyuncu kadrosu toplayan Dexter: Resurrection, 2. sezonunda da dikkat çekici oyuncuları bir araya getiriyor. Dexter'a bir kez daha Michael C. Hall'un hayat verdiği 2. sezonda Uma Thurman ve Krysten Ritter ilk sezondaki rolüyle geri dönerken, ekibe Brian Cox, Dan Stevens, Gabriel Luna gibi başarılı isimler katılıyor.

    3️⃣ VisionQuest

    VisionQuest Tam Boyutta Gör
    Bir Marvel yapımı olan VisionQuest, stüdyonun TV tarafındaki nadir iyi işlerinden olan WandaVision'ın devamı niteliğinde olacak.
    • Tür: Süper Kahraman, Bilim-Kurgu
    • Platform: Disney+
    • Yayın Tarihi: 14 Ekim

    Bu kez hikâyenin merkezinde Wanda (Scarlet Witch) değil, Vision var. WandaVision'ın sonunda kendi kimliği hakkındaki gerçeği bulmak üzere Wanda'nın yanından ayrılan Vision, bu yeni macerada hatıralarını ve kahraman kimliğini geri kazanmaya çalışacak.

    4️⃣ Carrie

    Carrie Tam Boyutta Gör
     Stephen King'in daha önce sinemaya da uyarlanan romanı Carrie, bu kez bir dizi uyarlamasıyla ekranlara geliyor. Üstelik projenin başında The Haunting of Hill House ve Midnight Mass gibi dikkat çekici işlere imza atan Mike Flanagan var.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Platform: Amazon Prime Video
    • Yayın Tarihi: 7 Ekim

    Carrie, 1976 yapımı filmi değil, Stephen King'in o filme de kaynaklık eden romanını konu alıyor. Liseye bir türlü uyum sağlayamayan Carrie White, bir yandan evde baskıcı annesiyle baş etmeye çalışırken, diğer yandan okulda akran zorbalığına uğruyor. Tüm bunlara bir de babasının kaybı eklenince, Carrie'nin içinde büyüyen karanlık ölümcül bir hâl alıyor.

    5️⃣ Crystal Lake

    Crystal Lake Tam Boyutta Gör
    Önümüzdeki ay dizi uyarlamasını izleyeceğimiz tek korku klasiği Carrie olmayacak. 13. Cuma (Friday the 13th) serisinin geçmişine ışık tutan Crystal Lake de Ekim ayında izleyici ile buluşacak.
    • Tür: Korku
    • Platform: Peacock
    • Yayın Tarihi: 15 Ekim

    Crystal Lake, hikâyeyi 1980 yapımı ilk filmin de öncesine taşıyacak ve kamp yapmaya gelenlerin korkunç bir sonla karşılaştığı o tekinsiz kasabada yaşayanları konu alacak.

    6️⃣ Lupin 4. sezon

    Lupin 4. sezon Tam Boyutta Gör
    Netflix'in sevilen dizisi Lupin, Ekim ayında 4. sezonuyla ekranlara geri dönecek.
    • Tür: Suç
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 23 Ekim

    Assane, dört yıl hapis yattıktan sonra ailesiyle birlikte yeni bir hayata başlamaya hazırdır. Ancak gizemli bir taklitçinin ortaya çıkması, Lupin’i en dâhiyane planlarına geri dönmek zorunda bırakır.

    7️⃣ Tulsa King 4. sezon

    Tulsa King 4. sezon Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak bir diğer dizi de ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin başrolünü üstlendiği Tulsa King olacak.
    • Tür: Suç
    • Platform: Paramount+ / TV+
    • Yayın Tarihi: 16 Ekim

    Tulsa King, hapisten çıktıktan sonra bir kenara atılan eski bir mafya üyesine odaklanıyor. Hapisten çıktıktan sonra New York’a değil, kimsenin ondan bir şey beklemediği Oklahoma’nın Tulsa kentine gönderilen Dwight Manfredi, bu küçük şehirde kendiği suç imparatorluğunu kurmaya karar verir. Yerel suçlular, çeteler ve beklenmedik müttefiklerle kurduğu ilişkiler giderek karmaşıklaşırken, Dwight kendi yöntemleriyle kasabanın dengesini altüst eder.

    8️⃣ East of Eden

    East of Eden Tam Boyutta Gör
    John Steinbeck'in unutulmaz eseri East of Eden (Cennetin Doğusu), 1955 yapımı film uyarlamasından sonra şimdi de bir mini diziye uyarlandı. Başrolde ünlü oyuncu Florence Pugh yer alıyor.
    • Tür: Drama
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 1 Ekim

    20. yüzyılın başlarında, Kaliforniya’nın Salinas Vadisi’nde geçen hikâye, iki farklı ailenin kuşaklar boyu süren ilişkileri üzerinden insanın içindeki iyilik ve kötülük savaşını merkezine alıyor. İncil’deki Habil ile Kabil anlatısından esinlenen yapım, temel olarak kıskançlık, kabul görme arzusu ve aile mirası temalarını işliyor.

    9️⃣ Avatar: Seven Havens

    Avatar: Seven Havens Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden Avatar: The Last Airbender, yıllar sonra bir devam dizisine kavuşuyor.
    • Tür: Animasyon, Macera, Fantastik
    • Platform: Paramount+
    • Yayın Tarihi: 9 Ekim

    Avatar: Seven Havens adını taşıyan bu devam dizisi, hikâyeyi yıllarca ileriye taşıyor ve Avatar olarak seçilen yeni bir karaktere odaklanıyor. Hikâye, büyük bir felaketin sonrasında geçiyor. Genç bir toprak bükücü, Korra'dan sonra gelen Avatar'ın kendisi olduğunu öğreniyor. Ancak bu felaket çağında Avatar bir kurtarıcı olarak değil, yıkıcı bir güç olarak görülüyor. Bu yüzden genç kızın hem peşine düşen insanlardan hem de ruhlar aleminden düşmanlardan kaçması gerekiyor.

    🔟 Cyberpunk: Edgerunners 2. sezon

    Cyberpunk: Edgerunners 2. sezon Tam Boyutta Gör
    Cyberpunk 2077 ile aynı evrende geçen anime dizisi Cyberpunk: Edgerunners, 2. sezonuyla geri dönüyor.
    • Tür: Anime, Bilim-Kurgu
    • Platform: Netflix
    • Yayın Tarihi: 20 Ekim

    2. sezon, Cyberpunk 2077 evreninde geçen yepyeni bir hikâye anlatıyor. Netflix, 2. sezonu "Cyberpunk 2077 evreninde geçen bir kefaret ve intikam öyküsü" olarak tanımlıyor.

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