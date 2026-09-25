Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bir yandan sayıları her geçen gün artan dijital platformlar, diğer yandan TV kanalları derken, dizi tarafında üretim hiç olmadığı kadar artmış durumda. Her ay olduğu gibi Ekim ayında da çok sayıda yeni dizi yayın hayatına başlayacak; Diğer yandan bazı sevilen diziler de yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönecek.

Ekim Ayında Başlayacak En Dikkat Çekici 10 Dizi

Ekim ayındaDexter: Resurrection, Lupin, The Diplomat gibi sevilen diziler yeni sezonlarıyla ekranlara geri dönerken; Organize İşler ve Carrie gibi merakla beklenen yeni diziler de izleyici karşısına çıkacak. İşte Ekim ayında başlayacak en dikkat çekici 10 dizi:

1️⃣ Organize İşler: Karun Hazinesi

Tam Boyutta Gör Yerli sinemamızın en başarılı komedi filmlerinden biri olan Organize İşler, 2019 yapımı devam filminden sonra şimdi de bir diziyle yoluna devam ediyor.

Tür : Komedi

: Komedi Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 16 Ekim

Yılmaz Erdoğan'ın Netflix çatısı altında hazırladığı Organize İşler: Karun Hazinesi'nin tanıtım yazısı şöyle: "Ucunda hazine olan gizemli harita gün yüzüne çıkınca, bu “mesleği” geride bırakmaya niyetli organize suç duayeni, son bir vurguna imza atmaya karar verir."

2️⃣ Dexter: Resurrection 2. sezon

Tür : Suç, Gerilim

: Suç, Gerilim Platform : Paramount+ / TOD

: Paramount+ / TOD Yayın Tarihi: 30 Ekim

Hem orijinal serinin hem de onun ardından gelen Dexter: New Blood'ın devamı niteliğindeki Dexter: Resurrection'ın 2. sezonunda Dexter Morgan, bir yandan birbirinden son derece farklı iki seri katilin arasında kalırken, diğer yandan orta yaş kriziyle baş etmeye çalışacak. İlk sezonu için etkileyici bir oyuncu kadrosu toplayan Dexter: Resurrection, 2. sezonunda da dikkat çekici oyuncuları bir araya getiriyor. Dexter'a bir kez daha Michael C. Hall'un hayat verdiği 2. sezonda Uma Thurman ve Krysten Ritter ilk sezondaki rolüyle geri dönerken, ekibe Brian Cox, Dan Stevens, Gabriel Luna gibi başarılı isimler katılıyor.

3️⃣ VisionQuest

Tam Boyutta Gör Bir Marvel yapımı olan VisionQuest, stüdyonun TV tarafındaki nadir iyi işlerinden olan WandaVision'ın devamı niteliğinde olacak.

Tür : Süper Kahraman, Bilim-Kurgu

: Süper Kahraman, Bilim-Kurgu Platform : Disney+

: Disney+ Yayın Tarihi: 14 Ekim

Bu kez hikâyenin merkezinde Wanda (Scarlet Witch) değil, Vision var. WandaVision'ın sonunda kendi kimliği hakkındaki gerçeği bulmak üzere Wanda'nın yanından ayrılan Vision, bu yeni macerada hatıralarını ve kahraman kimliğini geri kazanmaya çalışacak.

4️⃣ Carrie

Tam Boyutta Gör Stephen King'in daha önce sinemaya da uyarlanan romanı Carrie, bu kez bir dizi uyarlamasıyla ekranlara geliyor. Üstelik projenin başında The Haunting of Hill House ve Midnight Mass gibi dikkat çekici işlere imza atan Mike Flanagan var.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Platform : Amazon Prime Video

: Amazon Prime Video Yayın Tarihi: 7 Ekim

Carrie, 1976 yapımı filmi değil, Stephen King'in o filme de kaynaklık eden romanını konu alıyor. Liseye bir türlü uyum sağlayamayan Carrie White, bir yandan evde baskıcı annesiyle baş etmeye çalışırken, diğer yandan okulda akran zorbalığına uğruyor. Tüm bunlara bir de babasının kaybı eklenince, Carrie'nin içinde büyüyen karanlık ölümcül bir hâl alıyor.

5️⃣ Crystal Lake

Tam Boyutta Gör Önümüzdeki ay dizi uyarlamasını izleyeceğimiz tek korku klasiği Carrie olmayacak. 13. Cuma (Friday the 13th) serisinin geçmişine ışık tutan Crystal Lake de Ekim ayında izleyici ile buluşacak.

Tür : Korku

: Korku Platform : Peacock

: Peacock Yayın Tarihi: 15 Ekim

Crystal Lake, hikâyeyi 1980 yapımı ilk filmin de öncesine taşıyacak ve kamp yapmaya gelenlerin korkunç bir sonla karşılaştığı o tekinsiz kasabada yaşayanları konu alacak.

Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 22 sa. önce eklendi

6️⃣ Lupin 4. sezon

Tür : Suç

: Suç Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 23 Ekim

Assane, dört yıl hapis yattıktan sonra ailesiyle birlikte yeni bir hayata başlamaya hazırdır. Ancak gizemli bir taklitçinin ortaya çıkması, Lupin’i en dâhiyane planlarına geri dönmek zorunda bırakır.

7️⃣ Tulsa King 4. sezon

Tam Boyutta Gör Ekim ayında 4. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak bir diğer dizi de ünlü oyuncu Sylvester Stallone'nin başrolünü üstlendiği Tulsa King olacak.

Tür : Suç

: Suç Platform : Paramount+ / TV+

: Paramount+ / TV+ Yayın Tarihi: 16 Ekim

Tulsa King, hapisten çıktıktan sonra bir kenara atılan eski bir mafya üyesine odaklanıyor. Hapisten çıktıktan sonra New York’a değil, kimsenin ondan bir şey beklemediği Oklahoma’nın Tulsa kentine gönderilen Dwight Manfredi, bu küçük şehirde kendiği suç imparatorluğunu kurmaya karar verir. Yerel suçlular, çeteler ve beklenmedik müttefiklerle kurduğu ilişkiler giderek karmaşıklaşırken, Dwight kendi yöntemleriyle kasabanın dengesini altüst eder.

8️⃣ East of Eden

Tam Boyutta Gör John Steinbeck'in unutulmaz eseri East of Eden (Cennetin Doğusu), 1955 yapımı film uyarlamasından sonra şimdi de bir mini diziye uyarlandı. Başrolde ünlü oyuncu Florence Pugh yer alıyor.

Tür : Drama

: Drama Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 1 Ekim

20. yüzyılın başlarında, Kaliforniya’nın Salinas Vadisi’nde geçen hikâye, iki farklı ailenin kuşaklar boyu süren ilişkileri üzerinden insanın içindeki iyilik ve kötülük savaşını merkezine alıyor. İncil’deki Habil ile Kabil anlatısından esinlenen yapım, temel olarak kıskançlık, kabul görme arzusu ve aile mirası temalarını işliyor.

9️⃣ Avatar: Seven Havens

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon dizilerinden Avatar: The Last Airbender, yıllar sonra bir devam dizisine kavuşuyor.

Tür : Animasyon, Macera, Fantastik

: Animasyon, Macera, Fantastik Platform : Paramount+

: Paramount+ Yayın Tarihi: 9 Ekim

Avatar: Seven Havens adını taşıyan bu devam dizisi, hikâyeyi yıllarca ileriye taşıyor ve Avatar olarak seçilen yeni bir karaktere odaklanıyor. Hikâye, büyük bir felaketin sonrasında geçiyor. Genç bir toprak bükücü, Korra'dan sonra gelen Avatar'ın kendisi olduğunu öğreniyor. Ancak bu felaket çağında Avatar bir kurtarıcı olarak değil, yıkıcı bir güç olarak görülüyor. Bu yüzden genç kızın hem peşine düşen insanlardan hem de ruhlar aleminden düşmanlardan kaçması gerekiyor.

🔟 Cyberpunk: Edgerunners 2. sezon

Tam Boyutta Gör Cyberpunk 2077 ile aynı evrende geçen anime dizisi Cyberpunk: Edgerunners, 2. sezonuyla geri dönüyor.

Tür : Anime, Bilim-Kurgu

: Anime, Bilim-Kurgu Platform : Netflix

: Netflix Yayın Tarihi: 20 Ekim

2. sezon, Cyberpunk 2077 evreninde geçen yepyeni bir hikâye anlatıyor. Netflix, 2. sezonu "Cyberpunk 2077 evreninde geçen bir kefaret ve intikam öyküsü" olarak tanımlıyor.

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Ekim ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi

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