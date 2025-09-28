Her ay olduğu gibi Ekim ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Ghost of Yotei, Battlefield 6, Little Nightmares III gibi heyecanla beklenen oyunlar, önümüzdeki ay raflardaki yerini alacak.

Ekim Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

1️⃣ Ghost of Yotei

Tam Boyutta Gör Ekim ayında çıkacak oyunların başında, Ghost of Tsushima'nın devam oyunu Ghost of Yotei geliyor.

Çıkış tarihi : 2 Ekim

: 2 Ekim Platformlar: PS5

PS5 Tür: Aksiyon-Macera

Ghost of Yotei, ilk oyunun 329 yıl sonrasında geçiyor ve tamamen yeni bir karaktere odaklanıyor. Ghost of Tsushima'yı özel kılan o etkileyici görselliği koruyan devam oyunu, bununla birlikte ilk oyundaki pek çok mekaniği daha da geliştiriyor. Ayrıca oyuncuların tercihlerinin hikâye üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olmasının, bu yeni oyundaki en büyük farklılıklardan biri olacağı söyleniyor.

2️⃣ Battlefield 6

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay erişime açılan Beta sürümüyle epey ses getiren Battlefield 6, 10 Ekim'de tam versiyonuyla satışa sunulacak. Şu ana gelen yorumlar oldukça iyi.

Çıkış tarihi : 10 Ekim

: 10 Ekim Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Savaş Oyunu

Battlefield 6, devasa haritaları, yıkılabilir çevre unsurları ve modifiye edilebilir silahlarıyla öne çıkıyor. 128 oyuncuya kadar destekleyen çatışmalar, yeni nesil konsolların ve bilgisayarların gücüyle daha kaotik ve gerçekçi bir hâle geliyor. Serinin ikonik unsuru olan araç savaşları da çeşitlendirilmiş durumda: tanklar, jetler, helikopterler ve dronlar oyuna stratejik bir boyut da katıyor. Battlefield 6, serinin köklerindeki büyük ölçekli savaş deneyimini günümüz teknolojisiyle harmanlayarak hem eski oyunculara hem de yeni nesle hitap etmeyi amaçlıyor.

3️⃣ The Outer Worlds 2

Tam Boyutta Gör Ekim ayında çıkacak bir diğer devam oyunu da The Outer Worlds 2 olacak. Yine Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen yeni Outer Worlds, ilk oyuna kıyasla çok daha gelişmiş rol-yapma unsurları ve daha dolu dolu bir evren vadediyor.

Çıkış tarihi : 29 Ekim

: 29 Ekim Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

FPS türündeki bu uzay oyununda, oyuncular yine galaksinin farklı köşelerine seyahat ederek farklı dünyalarda yepyeni karakterlerle etkileşime geçecekler. Oyuncuların bu karakterlerle nasıl etkileşime geçecekleri kendi isteklerine bağlı olacak. Bazı oyuncular görevleri diyalog kurarak tamamlarken, diğerleri tamamen gizlilikle ya da çatışmayla aynı görevi yapabilecekler.

4️⃣ Little Nightmares III

Tam Boyutta Gör Korku-macera türünün en sevilen serilerinden olan Little Nightmares, Ekim ayında üçüncü oyunuyla geri dönüyor. Ne var ki bu kez işin başında ilk iki oyundan farklı bir stüdyo var.

Çıkış tarihi : 10 Ekim

: 10 Ekim Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2 Tür: Korku-Macera

Serinin karanlık bir masalı andıran atmosferini koruyan Little Nightmares 3, Low ve Alone adında iki yeni karakterin yolculuğunu takip ediyor. İkili, “The Spiral” adı verilen bir dünyanın içinde, birbirinden ürkütücü bölgeleri aşarak hayatta kalmaya çalışıyor. İlk kez çevrim içi iş birliği özelliğini de getiren Little Nightmares III, oyunculara yalnızca korku dolu bir atmosfer değil, aynı zamanda dostluğun ve dayanışmanın da sınandığı bir deneyim sunuyor. Yeni yaratıklar, zekâya dayalı bulmacalar ve serinin kendine özgü görsel dünyasıyla oyun, hem seriye yeni katılanlar hem de eski hayranlar için unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor.

5️⃣ Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Tam Boyutta Gör Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, oyuncuları vampirlerin karanlık ve entrikalarla dolu dünyasına geri götürüyor.

Çıkış tarihi : 21 Ekim

: 21 Ekim Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-RPG

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2'de oyuncular yeni vampir olmuş bir karakteri kontrol ediyor. Farklı vampir klanları arasındaki güç mücadelelerinin ortasında kalan karakter, hem kendi varlığını sürdürmek hem de kimin tarafında olacağını seçmek zorunda kalıyor. Rol yapma tarafında epey iddialı olan oyunda yapılan seçimler, hikâyenin gidişatını şekillendiriyor. Bloodlines 2, oyunculara hem aksiyon hem de karanlık bir rol yapma deneyimi vaat ediyor.

6️⃣ Ninja Gaiden 4

Tam Boyutta Gör Ninja Gaiden serisi yıllar sonra yeni bir oyunla ana seriyi devam ettiriyor. Üstelik gelen ilk yorumlar oldukça olumlu.

Çıkış tarihi : 21 Ekim

: 21 Ekim Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Aksiyon-Macera, Hack & Slash

Ninja Gaiden 4, hızlı tempolu dövüş sistemi ve acımasız zorluk seviyesiyle serinin özünü koruyor. Yeni nesil grafiklerle desteklenen savaş mekaniği, hem kılıç ustalığını hem de modern ninja silahlarını öne çıkarıyor. Serinin klasik unsurlarından olan çeviklik, kombolar ve refleks odaklı çatışmalar, bu kez daha akıcı animasyonlarla ve yeni yetenek ağaçlarıyla birleşiyor. Ayrıca oyuna eklenen açık bölge tasarımları, oyunculara hem düşmanlarla hem de çevreyle daha etkileşimli bir deneyim sunuyor.

7️⃣ Dispatch

Tam Boyutta Gör Game Awards sırasında yayınlanan fragmanıyla pek çok oyunseverin ilgisini çekmeyi başaran Dispatch de Ekim ayında oyunseverlerle buluşacak. Çizgi-romanlardan esinlenen oyun, aynı bir çizgi-roman serisi gibi bölüm bölüm yayınlanacak.

Çıkış tarihi : 22 Ekim

: 22 Ekim Platformlar: PC, PS5

PC, PS5 Tür: Aksiyon-Macera

Süper kahraman temalı bir komedi dizisini andıran Dipatch'te oyuncular, süper güçlerini kaybetmiş genç bir adamı kontrol edecek. Artık süper güçleri olmadığı için sahada görev alamayan genç kahraman, bunun yerine bilgisayar başında ihbarları takip ederek diğer süper kahramanların sahadaki görevlendirmelerini yapacak. Dispatch'in temel oyun mekaniği bunun üzerine kurulu. Oyuncuların doğru görevler için doğru kişileri göndermesi ve zaman zaman zor kararlar vermesi gerekecek. Bu tercihlerin oyunun gidişatını değiştirmesi bekleniyor. Öte yandan bu yönetim kısmına eşlik eden bir hikâye de olacak ki ekip içi dinamikler ve ofisteki ilişkiler de oynanışın bir parçası olacak. Dispatch'in seslendirme kadrosunda Aaron Paul (Breaking Bad) ve Jeffrey Wright gibi sinema dünyasından tanıdığımız isimler de var.

8️⃣ Kingmakers

Tam Boyutta Gör "Günümüzün silahlarıyla geçmişte dev ordulara karşı savaşsaydık nasıl olurdu?" sorusuna cevap arayan Kingmakers, bu ilgi çekici temasıyla Ekim ayının dikkat çekici yapımları arasında yer alıyor.

Çıkış tarihi : 8 Ekim

: 8 Ekim Platformlar: PC (Erken Erişim)

PC (Erken Erişim) Tür: Aksiyon-RPG, Strateji

Oyun, modern çağdan ortaçağa gönderilen bir karakteri merkeze alıyor. Oyuncular, yanlarında getirdikleri çağdaş silahlar ve teknolojilerle ortaçağ savaş alanlarında dengeyi tamamen değiştirebiliyor. Binlerce askerin çarpıştığı büyük ölçekli savaşlarda tüfekler, keskin nişancı silahları, makineli tüfekler ve hatta tank gibi araçlar devreye girerken; kale kuşatmaları ve stratejik manevralar geleneksel taktiklerle birleşiyor. Kingmakers, devasa savaş alanlarını, gerçek zamanlı stratejiyi ve üçüncü şahıs aksiyonunu bir araya getirerek türler arası köprü kuran iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor.

9️⃣ Terminator 2D: No Fate

Tam Boyutta Gör Terminator 2: Judgment Day'in aksiyon dolu hikâyesini yeniden yaşatan Terminator 2D: No Fate, retro tasarımıyla adeta filmle aynı dönemde çıkmış bir atari salonu oyununu andırıyor.

Çıkış tarihi : 31 Ekim

: 31 Ekim Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2 Tür: Aksiyon-RPG

Oyuncuların Terminator 2'deki tüm ana karakterleri (Sarah Connor, John Connor, T-800) kontrol edebildiği Terminator 2D: No Fate, ikinci filmin ikonik sahnelerini yeniden canlandırıyor. Tabii bunun yanı sıra filmde olmayan özgün bölümler de yer alıyor. Ayrıca oyuna özel alternatif sonlar da hikâyeye dâhil ediliyor.

🔟 Arc Raiders

Tam Boyutta Gör Son dönemde epey popüler hâle gelen "extraction shooter" oyunlarına Ekim ayında bir yenisi daha ekleniyor. Bilimkurgu atmosferini iş birliği tabanlı aksiyonla birleştiren ARC Raiders, oyuncuları insanlığın hayatta kalma mücadelesine davet ediyor.

Çıkış tarihi : 30 Ekim

: 30 Ekim Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X

PC, PS5, Xbox Series S/X Tür: Extraction shooter

Oyunda, uzayın derinliklerinden gelen mekanik ARC ordularına karşı savaşan bir grup özgür savaşçının parçası oluyorsunuz. Devasa robotlara karşı hayatta kalmak için silah çeşitliliğini, taktiksel ekipmanları ve ekip çalışmasını doğru kullanmak gerekiyor. Açık dünyada keşif yaparken kaynak toplamak, üs kurmak ve yeni teknolojiler geliştirmek de savaşın önemli bir parçası. Retro-fütüristik tarzı, dinamik çatışmaları ve takım oyununa dayalı yapısıyla ARC Raiders, çevrim içi aksiyon türüne farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor.

