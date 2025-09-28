Her ay olduğu gibi Ekim ayında da çok sayıda yeni oyun oyunseverlerle buluşacak. Ghost of Yotei, Battlefield 6, Little Nightmares III gibi heyecanla beklenen oyunlar, önümüzdeki ay raflardaki yerini alacak.
Ekim Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:
1️⃣ Ghost of Yotei
- Çıkış tarihi: 2 Ekim
- Platformlar: PS5
- Tür: Aksiyon-Macera
Ghost of Yotei, ilk oyunun 329 yıl sonrasında geçiyor ve tamamen yeni bir karaktere odaklanıyor. Ghost of Tsushima'yı özel kılan o etkileyici görselliği koruyan devam oyunu, bununla birlikte ilk oyundaki pek çok mekaniği daha da geliştiriyor. Ayrıca oyuncuların tercihlerinin hikâye üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olmasının, bu yeni oyundaki en büyük farklılıklardan biri olacağı söyleniyor.
2️⃣ Battlefield 6
- Çıkış tarihi: 10 Ekim
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Savaş Oyunu
Battlefield 6, devasa haritaları, yıkılabilir çevre unsurları ve modifiye edilebilir silahlarıyla öne çıkıyor. 128 oyuncuya kadar destekleyen çatışmalar, yeni nesil konsolların ve bilgisayarların gücüyle daha kaotik ve gerçekçi bir hâle geliyor. Serinin ikonik unsuru olan araç savaşları da çeşitlendirilmiş durumda: tanklar, jetler, helikopterler ve dronlar oyuna stratejik bir boyut da katıyor. Battlefield 6, serinin köklerindeki büyük ölçekli savaş deneyimini günümüz teknolojisiyle harmanlayarak hem eski oyunculara hem de yeni nesle hitap etmeyi amaçlıyor.
3️⃣ The Outer Worlds 2
- Çıkış tarihi: 29 Ekim
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG
FPS türündeki bu uzay oyununda, oyuncular yine galaksinin farklı köşelerine seyahat ederek farklı dünyalarda yepyeni karakterlerle etkileşime geçecekler. Oyuncuların bu karakterlerle nasıl etkileşime geçecekleri kendi isteklerine bağlı olacak. Bazı oyuncular görevleri diyalog kurarak tamamlarken, diğerleri tamamen gizlilikle ya da çatışmayla aynı görevi yapabilecekler.
4️⃣ Little Nightmares III
- Çıkış tarihi: 10 Ekim
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2
- Tür: Korku-Macera
Serinin karanlık bir masalı andıran atmosferini koruyan Little Nightmares 3, Low ve Alone adında iki yeni karakterin yolculuğunu takip ediyor. İkili, “The Spiral” adı verilen bir dünyanın içinde, birbirinden ürkütücü bölgeleri aşarak hayatta kalmaya çalışıyor. İlk kez çevrim içi iş birliği özelliğini de getiren Little Nightmares III, oyunculara yalnızca korku dolu bir atmosfer değil, aynı zamanda dostluğun ve dayanışmanın da sınandığı bir deneyim sunuyor. Yeni yaratıklar, zekâya dayalı bulmacalar ve serinin kendine özgü görsel dünyasıyla oyun, hem seriye yeni katılanlar hem de eski hayranlar için unutulmaz bir yolculuk vaat ediyor.
5️⃣ Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
- Çıkış tarihi: 21 Ekim
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-RPG
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2'de oyuncular yeni vampir olmuş bir karakteri kontrol ediyor. Farklı vampir klanları arasındaki güç mücadelelerinin ortasında kalan karakter, hem kendi varlığını sürdürmek hem de kimin tarafında olacağını seçmek zorunda kalıyor. Rol yapma tarafında epey iddialı olan oyunda yapılan seçimler, hikâyenin gidişatını şekillendiriyor. Bloodlines 2, oyunculara hem aksiyon hem de karanlık bir rol yapma deneyimi vaat ediyor.
6️⃣ Ninja Gaiden 4
- Çıkış tarihi: 21 Ekim
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Aksiyon-Macera, Hack & Slash
Ninja Gaiden 4, hızlı tempolu dövüş sistemi ve acımasız zorluk seviyesiyle serinin özünü koruyor. Yeni nesil grafiklerle desteklenen savaş mekaniği, hem kılıç ustalığını hem de modern ninja silahlarını öne çıkarıyor. Serinin klasik unsurlarından olan çeviklik, kombolar ve refleks odaklı çatışmalar, bu kez daha akıcı animasyonlarla ve yeni yetenek ağaçlarıyla birleşiyor. Ayrıca oyuna eklenen açık bölge tasarımları, oyunculara hem düşmanlarla hem de çevreyle daha etkileşimli bir deneyim sunuyor.
7️⃣ Dispatch
- Çıkış tarihi: 22 Ekim
- Platformlar: PC, PS5
- Tür: Aksiyon-Macera
Süper kahraman temalı bir komedi dizisini andıran Dipatch'te oyuncular, süper güçlerini kaybetmiş genç bir adamı kontrol edecek. Artık süper güçleri olmadığı için sahada görev alamayan genç kahraman, bunun yerine bilgisayar başında ihbarları takip ederek diğer süper kahramanların sahadaki görevlendirmelerini yapacak. Dispatch'in temel oyun mekaniği bunun üzerine kurulu. Oyuncuların doğru görevler için doğru kişileri göndermesi ve zaman zaman zor kararlar vermesi gerekecek. Bu tercihlerin oyunun gidişatını değiştirmesi bekleniyor. Öte yandan bu yönetim kısmına eşlik eden bir hikâye de olacak ki ekip içi dinamikler ve ofisteki ilişkiler de oynanışın bir parçası olacak. Dispatch'in seslendirme kadrosunda Aaron Paul (Breaking Bad) ve Jeffrey Wright gibi sinema dünyasından tanıdığımız isimler de var.
8️⃣ Kingmakers
- Çıkış tarihi: 8 Ekim
- Platformlar: PC (Erken Erişim)
- Tür: Aksiyon-RPG, Strateji
Oyun, modern çağdan ortaçağa gönderilen bir karakteri merkeze alıyor. Oyuncular, yanlarında getirdikleri çağdaş silahlar ve teknolojilerle ortaçağ savaş alanlarında dengeyi tamamen değiştirebiliyor. Binlerce askerin çarpıştığı büyük ölçekli savaşlarda tüfekler, keskin nişancı silahları, makineli tüfekler ve hatta tank gibi araçlar devreye girerken; kale kuşatmaları ve stratejik manevralar geleneksel taktiklerle birleşiyor. Kingmakers, devasa savaş alanlarını, gerçek zamanlı stratejiyi ve üçüncü şahıs aksiyonunu bir araya getirerek türler arası köprü kuran iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor.
9️⃣ Terminator 2D: No Fate
- Çıkış tarihi: 31 Ekim
- Platformlar: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2
- Tür: Aksiyon-RPG
Oyuncuların Terminator 2'deki tüm ana karakterleri (Sarah Connor, John Connor, T-800) kontrol edebildiği Terminator 2D: No Fate, ikinci filmin ikonik sahnelerini yeniden canlandırıyor. Tabii bunun yanı sıra filmde olmayan özgün bölümler de yer alıyor. Ayrıca oyuna özel alternatif sonlar da hikâyeye dâhil ediliyor.
🔟 Arc Raiders
- Çıkış tarihi: 30 Ekim
- Platformlar: PC, PS5, Xbox Series S/X
- Tür: Extraction shooter
Oyunda, uzayın derinliklerinden gelen mekanik ARC ordularına karşı savaşan bir grup özgür savaşçının parçası oluyorsunuz. Devasa robotlara karşı hayatta kalmak için silah çeşitliliğini, taktiksel ekipmanları ve ekip çalışmasını doğru kullanmak gerekiyor. Açık dünyada keşif yaparken kaynak toplamak, üs kurmak ve yeni teknolojiler geliştirmek de savaşın önemli bir parçası. Retro-fütüristik tarzı, dinamik çatışmaları ve takım oyununa dayalı yapısıyla ARC Raiders, çevrim içi aksiyon türüne farklı bir soluk getirmeyi hedefliyor.
