Pek çok oyun şirketi hem sonbahar döneminde çıkış yapmak hem de GTA 6'dan mümkün olduğunca uzak durmak istediği için, Eylül-Ekim ayları adeta oyun yağmuruna sahne oluyor. Bu ay olduğu gibi Ekim ayında da merakla beklenen pek çok oyun üst üste gelecek. Oyunseverleri gerek para, gerekse zaman açısından zor kararlar bekliyor.
Ekim Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun
Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:
1️⃣ Phantom Blade Zero
- Tür: Aksiyon-RPG
- Çıkış Tarihi: 29 Ekim
- Platform: PC, PlayStation 5
Phantom Blade Zero, karanlık ve politik entrikalarla dolu bir wuxia-punk evreninde geçiyor. Phantom Blade Zero’nun dünyası, geleneksel Çin dövüş sanatlarını steampunk ve gotik dokunuşlarla harmanlayan özgün bir atmosfere sahip. Hikâyenin merkezinde, örgütü tarafından ihanete uğrayan ve ölümcül şekilde yaralanan bir suikastçı olan Soul bulunuyor. Soul, kendisine tanınan sınırlı süre içinde hem adını temize çıkarmaya hem de arkasındaki komplonun sorumlularını bulmaya çalışıyor.
2️⃣ Gears of War: E-Day
- Tür: Aksiyon-Macera, TPS Nişancı
- Çıkış Tarihi: 6 Ekim
- Platform: PC, Xbox Series S/X
Xbox Series S/X'in yanı sıra PC'ye de gelecek olan Gears of War: E-Day, ilk oyunun 14 yıl öncesinde geçiyor. Serinin ana karakterlerinden olan Marcus Fenix ve Dom Santiago, canavarların yerin altında çıktığı ilk günlerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. E-Day, Gears of War serisi için bir tür orijin hikâyesi görevi görecek.
3️⃣ Call of Duty: Modern Warfare 4
- Tür: Nişancı, Savaş
- Çıkış Tarihi: 23 Ekim
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Yeni Modern Warfare oyununun hikâye modu Kore Yarımadası'nda başlıyor ve Kuzey Kore'nin başlattığı istilayla dünyanın savaşa sürüklenmesini konu alıyor. Pasifik'in diğer tarafında kendi kişisel savaşını vermekte olan Kaptan Price'ın intikam arayışı onu bu istilanın arkasındaki güçlere götürünce, o da bu savaşın içine çekiliyor.
4️⃣ Valor Mortis
- Tür: Aksiyon-RPG, Soulslike
- Çıkış Tarihi: 13 Ekim
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Oyun, Napolyon Savaşları sırasında, alternatif bir evrende geçiyor. Oyuncular William adlı bir Fransız askerini kontrol ediyor. William, savaşta ölen bir asker olarak yeniden diriliyor; ancak bu yeniden doğuş onu doğaüstü güçlerle karşı karşıya getiriyor Oyuncular, kılıç, barutlu silahlar ve doğaüstü yeteneklerin birleşimiyle hem grotesk düşmanlarla hem de düşman hattının gerisindeki insanlarla savaşmak zorunda kalıyor.
5️⃣ Final Fantasy Resonance
- Tür: JRPG
- Çıkış Tarihi: 22 Ekim
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2
Oyuncular, kaderin bir araya getirdiği yol arkadaşlarıyla birlikte, dünyayı yok etmekle tehdit eden gizemli bir gücün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Airship'ler, kristaller, esperler ve moogle'lar gibi serinin ikonik unsurlarını barındıran oyunda savaş sistemi de stratejik seçimler üzerine kuruluyor. Düşmanların zayıflıklarını kullanarak savunmalarını kırmak ve ek turlar kazanmak mümkün olurken, güçlü Resonance saldırıları savaşların seyrini değiştirebiliyor. Ayrıca oyuncular, geçmiş Final Fantasy karakterlerinin yankıları olan Visions'ları takımlarına dahil ederek farklı yeteneklerle savaş sistemini özelleştirebiliyor.
6️⃣ Castlevania: Belmont’s Curse
- Tür: Metroidvania
- Çıkış Tarihi: 15 Ekim
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2
Castlevania: Belmont’s Curse, Castlevania III: Dracula’s Curse'teki olayların 23 yıl sonrasında geçiyor. Oyuncular, henüz genç bir Belmont'u kontrol ederek gotik atmosferli bir dünyada yeni bir maceraya atılacak. 2D aksiyon ve keşif odaklı yapısıyla serinin köklerine bağlı kalacak olan oyun, oyuncuları farklı bölgeleri keşfetmeye, düşmanlarla savaşmaya ve Belmont ailesinin yeni neslinin karşı karşıya kaldığı tehdidi ortadan kaldırmaya davet ediyor.
7️⃣ Ace Combat 8: Wings of Theve
- Tür: Simülasyon, Savaş
- Çıkış Tarihi: 2 Ekim
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Serinin karakteristik arcade aksiyonunu ve yüksek tempolu it dalaşlarını yeni nesil teknolojilerle buluşturan yapım, gökyüzünün hakimi olmak isteyen oyuncuları heyecan dolu bir göreve çağırıyor. Görev aralarında filo üyelerimizle bağ kurduğumuz, komuta etmenin sorumluluğunu bizzat hissettiğimiz bir hikâye modu da oyuncuları bekliyor.
8️⃣ Star Wars: Galactic Racer
- Tür: Yarış, Bilim-Kurgu
- Çıkış Tarihi: 6 Ekim
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Star Wars: Galactic Racer, İmparatorluğun yıkılmasının ardından yeniden yapılanmaya çalışan galakside geçiyor. Bu dönemde suç örgütlerinin finanse ettiği, yasa dışı bir yarış organizasyonu olan Galactic League kuruluyor. Oyuncular, gizemli pilot Shade'i kontrol ederek yetenekli ancak acımasız şampiyon Kestar Bool'u tahtından indirmeye çalışacak.
9️⃣ End of Abyss
- Tür: Aksiyon-Macera, Gerilim
- Çıkış Tarihi: 1 Ekim
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X
Metroidvania türünden de beslenen End of Abyss'te oyuncular, kaynağı bilinmeyen olayları araştırmak üzere gizemli bir yeraltı tesisine gönderilen genç savaş teknisyeni Cel'i kontrol ediyor. Ancak başlangıçta sıradan görünen araştırma görevi, tesisin terk edilmiş ve giderek daha tehlikeli hâle gelen bölgelerine doğru gerilim dolu bir yolculuğa dönüşüyor. Cel, tesisin geçmişine dair ipuçlarını ortaya çıkarırken bir yandan da karanlık koridorlarda dolaşan korkunç yaratıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.
🔟 Clive Barker's Hellraiser: Revival
- Tür: Korku
- Çıkış Tarihi: 8 Ekim
- Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2
Oyunun tanıtım yazısı şöyle: "Sevdiğinizi, yozlaşmış Cenobite’ların elinde sonsuz bir azap çekmekten kurtarmak için yeraltı dünyasının en karanlık derinliklerine inin. Genesis kutusunun cehennemden gelen güçleri ve dünyevi silahlardan oluşan cephaneliğinizle Cehennem’in en sapkın yaratıklarına, müritlerine ve iblislerine karşı koyarak en derin korkularınızla yüzleşin."Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: