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    Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun

    Yeni Call of Duty ve Gears of War oyunları, yıllardır beklenen Phantom Blade Zero, Napolyon savaşlarında geçen Valor Mortis... Ekim ayında oyunseverleri dikkat çekici yapımlar bekliyor.

    Pek çok oyun şirketi hem sonbahar döneminde çıkış yapmak hem de GTA 6'dan mümkün olduğunca uzak durmak istediği için, Eylül-Ekim ayları adeta oyun yağmuruna sahne oluyor. Bu ay olduğu gibi Ekim ayında da merakla beklenen pek çok oyun üst üste gelecek. Oyunseverleri gerek para, gerekse zaman açısından zor kararlar bekliyor.

    Ekim Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Oyun

    Bu listemizde, önümüzdeki ay çıkacak yeni oyunlar arasında öne çıkan yapımları derledik. İşte Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici 10 oyun:

    1️⃣ Phantom Blade Zero

    Phantom Blade Zero Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında oyunseverlerle buluşacak en dikkat çekici oyunlardan biri, yıllardır beklediğimiz Phantom Blade Zero olacak. Çin merkezli S-Game tarafından geliştirilen oyun, özellikle dövüş mekanikleri ve akıcı animasyonlarıyla oldukça iddialı görünüyor.
    • Tür: Aksiyon-RPG
    • Çıkış Tarihi: 29 Ekim
    • Platform: PC, PlayStation 5

    Phantom Blade Zero, karanlık ve politik entrikalarla dolu bir wuxia-punk evreninde geçiyor. Phantom Blade Zero’nun dünyası, geleneksel Çin dövüş sanatlarını steampunk ve gotik dokunuşlarla harmanlayan özgün bir atmosfere sahip. Hikâyenin merkezinde, örgütü tarafından ihanete uğrayan ve ölümcül şekilde yaralanan bir suikastçı olan Soul bulunuyor. Soul, kendisine tanınan sınırlı süre içinde hem adını temize çıkarmaya hem de arkasındaki komplonun sorumlularını bulmaya çalışıyor.

    2️⃣ Gears of War: E-Day

    Gears of War: E-Day Tam Boyutta Gör
    Özellikle Xbox kullanıcıları için oldukça özel bir yere sahip olan Gears of War serisi, Ekim yeni bir oyunla geri dönecek. Gears of War: E-Day adını taşıyan bu oyun, seriyi geçmişe döndürecek.
    • Tür: Aksiyon-Macera, TPS Nişancı
    • Çıkış Tarihi: 6 Ekim
    • Platform: PC, Xbox Series S/X

    Xbox Series S/X'in yanı sıra PC'ye de gelecek olan Gears of War: E-Day, ilk oyunun 14 yıl öncesinde geçiyor. Serinin ana karakterlerinden olan Marcus Fenix ve Dom Santiago, canavarların yerin altında çıktığı ilk günlerde hayatta kalma mücadelesi veriyor. E-Day, Gears of War serisi için bir tür orijin hikâyesi görevi görecek.

    3️⃣ Call of Duty: Modern Warfare 4

    Call of Duty: Modern Warfare 4 Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında yeni oyunu çıkacak bir diğer popüler seri de Call of Duty olacak. Activision, önümüzdeki Modern Warfare oyunlarına bir yenisini daha ekleyecek.
    • Tür: Nişancı, Savaş
    • Çıkış Tarihi: 23 Ekim
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

    Yeni Modern Warfare oyununun hikâye modu Kore Yarımadası'nda başlıyor ve Kuzey Kore'nin başlattığı istilayla dünyanın savaşa sürüklenmesini konu alıyor. Pasifik'in diğer tarafında kendi kişisel savaşını vermekte olan Kaptan Price'ın intikam arayışı onu bu istilanın arkasındaki güçlere götürünce, o da bu savaşın içine çekiliyor.

    4️⃣ Valor Mortis

    Valor Mortis Tam Boyutta Gör
    Ghostrunner serisinin geliştiricisi One More Level tarafından geliştirilen Valor Mortis, FPS türünde bir soulslike oyunu olarak dikkat çekiyor.
    • Tür: Aksiyon-RPG, Soulslike
    • Çıkış Tarihi: 13 Ekim
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

    Oyun, Napolyon Savaşları sırasında, alternatif bir evrende geçiyor. Oyuncular William adlı bir Fransız askerini kontrol ediyor. William, savaşta ölen bir asker olarak yeniden diriliyor; ancak bu yeniden doğuş onu doğaüstü güçlerle karşı karşıya getiriyor  Oyuncular, kılıç, barutlu silahlar ve doğaüstü yeteneklerin birleşimiyle hem grotesk düşmanlarla hem de düşman hattının gerisindeki insanlarla savaşmak zorunda kalıyor.

    5️⃣ Final Fantasy Resonance

    Final Fantasy Resonance
    JRPG türünün efsane serisi Final Fantasy, Ekim ayında seriyi köklerine döndüren yepyeni bir macera ile karşımıza çıkacak. Final Fantasy Resonance, serinin ikonik piksel grafik mirasını HD-2D görsellikle buluşturan ilk ana Final Fantasy oyunu olma özelliğini taşıyor.
    • Tür: JRPG
    • Çıkış Tarihi: 22 Ekim
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

    Oyuncular, kaderin bir araya getirdiği yol arkadaşlarıyla birlikte, dünyayı yok etmekle tehdit eden gizemli bir gücün ardındaki gerçeği ortaya çıkarmaya çalışıyor. Airship'ler, kristaller, esperler ve moogle'lar gibi serinin ikonik unsurlarını barındıran oyunda savaş sistemi de stratejik seçimler üzerine kuruluyor. Düşmanların zayıflıklarını kullanarak savunmalarını kırmak ve ek turlar kazanmak mümkün olurken, güçlü Resonance saldırıları savaşların seyrini değiştirebiliyor. Ayrıca oyuncular, geçmiş Final Fantasy karakterlerinin yankıları olan Visions'ları takımlarına dahil ederek farklı yeteneklerle savaş sistemini özelleştirebiliyor.

    6️⃣ Castlevania: Belmont’s Curse

    Castlevania: Belmont’s Curse Tam Boyutta Gör
    Konami'nin, türün en başarılı örneklerinden Dead Cells'i yapan Motion Twin ile birlikte hazırladığı Castlevania: Belmont’s Curse, serinin klasik 2D yapısını modern bir anlayışla yeniden yorumluyor.
    • Tür: Metroidvania
    • Çıkış Tarihi: 15 Ekim
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch, Switch 2

    Castlevania: Belmont’s Curse, Castlevania III: Dracula’s Curse'teki olayların 23 yıl sonrasında geçiyor. Oyuncular, henüz genç bir Belmont'u kontrol ederek gotik atmosferli bir dünyada yeni bir maceraya atılacak. 2D aksiyon ve keşif odaklı yapısıyla serinin köklerine bağlı kalacak olan oyun, oyuncuları farklı bölgeleri keşfetmeye, düşmanlarla savaşmaya ve Belmont ailesinin yeni neslinin karşı karşıya kaldığı tehdidi ortadan kaldırmaya davet ediyor.

    7️⃣ Ace Combat 8: Wings of Theve

    Ace Combat 8: Wings of Theve Tam Boyutta Gör
    Hava savaşı simülasyonü denince akla gelen ilk seri olan Ace Combat, Ekim ayında ana serinin sekizinci oyunuyla geri dönüyor.
    • Tür: Simülasyon, Savaş
    • Çıkış Tarihi: 2 Ekim
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

    Serinin karakteristik arcade aksiyonunu ve yüksek tempolu it dalaşlarını yeni nesil teknolojilerle buluşturan yapım, gökyüzünün hakimi olmak isteyen oyuncuları heyecan dolu bir göreve çağırıyor. Görev aralarında filo üyelerimizle bağ kurduğumuz, komuta etmenin sorumluluğunu bizzat hissettiğimiz bir hikâye modu da oyuncuları bekliyor.

    8️⃣ Star Wars: Galactic Racer

    Star Wars: Galactic Racer Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında oyuncuları bir uçağın kokpitine yerleştirecek bir diğer oyun da Star Wars evreninde geçen Star Wars: Galactic Racer olacak. 
    • Tür: Yarış, Bilim-Kurgu
    • Çıkış Tarihi: 6 Ekim
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

    Star Wars: Galactic Racer, İmparatorluğun yıkılmasının ardından yeniden yapılanmaya çalışan galakside geçiyor. Bu dönemde suç örgütlerinin finanse ettiği, yasa dışı bir yarış organizasyonu olan Galactic League kuruluyor. Oyuncular, gizemli pilot Shade'i kontrol ederek yetenekli ancak acımasız şampiyon Kestar Bool'u tahtından indirmeye çalışacak.

    9️⃣ End of Abyss

    End of Abyss Tam Boyutta Gör
    End of Abyss, daha önce Little Nightmare serisinde çalışmış isimlerin imzasını taşıyor ki aynı Little Nightmares gibi bu oyun da karanlık atmosferiyle dikkat çekiyor. 
    • Tür: Aksiyon-Macera, Gerilim
    • Çıkış Tarihi: 1 Ekim
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X

    Metroidvania türünden de beslenen End of Abyss'te oyuncular, kaynağı bilinmeyen olayları araştırmak üzere gizemli bir yeraltı tesisine gönderilen genç savaş teknisyeni Cel'i kontrol ediyor. Ancak başlangıçta sıradan görünen araştırma görevi, tesisin terk edilmiş ve giderek daha tehlikeli hâle gelen bölgelerine doğru gerilim dolu bir yolculuğa dönüşüyor. Cel, tesisin geçmişine dair ipuçlarını ortaya çıkarırken bir yandan da karanlık koridorlarda dolaşan korkunç yaratıklarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

    🔟 Clive Barker's Hellraiser: Revival

    Clive Barker's Hellraiser: Revival Tam Boyutta Gör
    Ekim ayının oyun takviminde korku tutkunlarını heyecanlandıracak bir oyun da bulunuyor. Filmlerinden hatırlayacağınız Hellraiser serisi, Clive Barker's Hellraiser: Revival ile bir kez daha oyun dünyasına adım atıyor.
    • Tür: Korku
    • Çıkış Tarihi: 8 Ekim
    • Platform: PC, PlayStation 5, Xbox Series S/X, Switch 2

    Oyunun tanıtım yazısı şöyle: "Sevdiğinizi, yozlaşmış Cenobite’ların elinde sonsuz bir azap çekmekten kurtarmak için yeraltı dünyasının en karanlık derinliklerine inin. Genesis kutusunun cehennemden gelen güçleri ve dünyevi silahlardan oluşan cephaneliğinizle Cehennem’in en sapkın yaratıklarına, müritlerine ve iblislerine karşı koyarak en derin korkularınızla yüzleşin."

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