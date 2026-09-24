Ekim ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

Ekim ayı dolu dolu bir vizyon programıyla geliyor. Bir yandan Digger ve Primetime gibi ödül sezonunda iddialı olması beklenen prestijli yapımlar izleyici ile buluşurken, bir yandan da Street Fighter ve Clayface gibi gişe filmleri sinemalara geliyor. Tabii bunların yanında Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlarda da yeni filmler izleyicileri bekliyor olacak.
Ekim Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿
Bu ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:
1️⃣ Digger
- Tür: Komedi, Drama
- Yönetmen: Alejandro G. Iñàrritu
- Oyuncular: Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman
- Çıkış Tarihi: 2 Ekim / Vizyon
Tom Cruise filmde tüm dünyayı etkileyen ekolojik bir felakete sebep olan bir petrol baronunu canlandırıyor. Fragmana bakılırsa hem Trump'tan hem de Joe Biden'dan izler taşıyan ABD Başkanı, giderek büyüyen bu krizi çözmesi için tam da o krize sebebiyet veren adamı görevlendiriyor. Yani Digger Rockwell'i (Cruise).
2️⃣ Street Fighter
- Tür: Dövüş, Aksiyon
- Yönetmen: Kitao Sakurai
- Oyuncular: Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa, 50 Cent, Cody Rhodes, Roman Reigns, Andrew Schulz
- Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon
Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.
3️⃣ Clayface
- Tür: Psikolojik Gerilim, Body Horror
- Yönetmen: James Watkins
- Oyuncular: Tom Rhys Harries, Naomie Ackie, Max Minghella
- Çıkış Tarihi: 23 Ekim / Vizyon
Genç ve hırslı bir aktör olan Matt Hagen, Hollywood’un zirvesine tırmanırken yaşadığı trajik olaylar sonrası kendini geri dönülemez bir fiziksel ve ruhsal değişimin içinde bulur. Kendi kimliğini ve insanlığını adım adım yitiren Hagen’ın yolculuğu, bilimsel hırsın karanlık yüzüyle birleşerek dehşet verici bir intikam hikayesine dönüşür.
4️⃣ Animals
- Tür: Gerilim, Drama
- Yönetmen: Ben Affleck
- Oyuncular: Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun
- Çıkış Tarihi: 9 Ekim / Netflix
Ben Affleck filmde Los Angeles'ın belediye başkanlığına aday olan bir politikacıyı canlandırıyor. Kerry Washington (Scandal, Django Unchained) ise onun eşine hayat veriyor. Animals, çiftin ufak oğullarının kaçırılmasıyla başlayan gerilim dolu sürece odaklanıyor. Seçim kampanyası sırasında neredeyse tüm servetlerini harcamış olan çift, kısa sürede fidye parasını toplayabilmek için ellerini kirletmek zorunda kalıyor.
5️⃣ Primetime
- Tür: Gerilim, Drama, Biyografi
- Yönetmen: Lance Oppenheim
- Oyuncular: Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris
- Çıkış Tarihi: 23 Ekim / Vizyon
Film, bir dönem ABD'de epey ses getiren To Catch a Predator programıyla ünlenen Chris Hansen'a odaklanıyor. Programda Hansen, internetten tanıştığı çocuklarla buluşmaya gelen pedofilleri yakalıyor. Film, programın yükselişini ve perde arkasındaki süreci suç, medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.
6️⃣ Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast)
- Tür: Macera, Gerilim, Drama
- Yönetmen: David Ayer
- Oyuncular: Brad Pitt, J.K. Simmons
- Çıkış Tarihi: 2 Ekim / Vizyon
Özel Kuvvetler subayı James Belmont, içinde bulunduğu uçağın Alaska'nın zorlu coğrafyasına düşmesi sonucu hayatta kalma mücadelesinin içine atılır. Yanında sadece eğitimli savaş köpeği Odin bulunan Belmont, dondurucu soğuklar, vahşi doğa şartları ve sınırlı kaynaklarla karşı karşıya kalır. Medeniyetten tamamen uzakta mahsur kalan ikili, bir yandan bölgenin çetin iklim koşullarına ve yırtıcılara karşı direnirken, diğer yandan da aralarındaki bağı ve askeri hayatta kalma becerilerini kullanarak kurtulmanın bir yolunu arar.
7️⃣ Cinlerin Düğünü
- Tür: Drama
- Yönetmen: Ferit Karahan
- Oyuncular: Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helim Kandemir, Sarp Bozkurt, Tuba Ünsal
- Çıkış Tarihi: 30 Ekim / Vizyon
Yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için Anadolu’nun ücra bir köyünde yeniden bir araya gelen dört kardeş, geçmişin izlerini geride bıraktıklarını düşünür. Ancak düğün hazırlıkları ilerledikçe, yıllardır saklı kalan anılar ve kuşaktan kuşağa aktarılan aile sırları birer birer gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişle hesaplaşmak zorunda kalan kardeşler, yalnızca bastırdıkları suçluluk duygularıyla değil, nesiller boyunca ailelerini etkisi altına alan karanlık ve görünmez bağlarla da yüzleşir.
8️⃣ Soy
- Tür: Korku
- Yönetmen: Maxime Alexandre
- Oyuncular: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün, Özge Özacar
- Çıkış Tarihi: 9 Ekim / Vizyon
Konağa adım attıkları anda yoğun bir sisle dış dünyadan kopan grup, lanetli bir resme bağlı doğaüstü gücün etkisi altına girer. Konağın geçmişindeki sırlar ve aralarındaki ihanetler açığa çıkarken gençler birer birer avlanmaya başlar. Hayatta kalmaya çalışan Başak ise kökeni eski Mısır’a uzanan laneti durdurabilecek bir seçimle karşı karşıya kalır.
9️⃣ En Sevdiğim (The Beloved)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen
- Oyuncular: Javier Bardem
- Çıkış Tarihi: 30 Ekim / Vizyon
Son derece başarılı bir yönetmen olan Esteban’ın yolu yıllardır görüşmediği kızıyla yeniden kesişir. Oyunculuk kariyerinde istediği başarıyı yakalayamayan kızıyla yeni filmini çekmek üzere çalışmaya başlarlar. Ancak baba ve kızı yeniden birleştiren bu proje, ikisini de yıllardır görmezden geldikleri kırgınlıklar ve geçmişin yüküyle yüzleşmeye zorlayacaktır.
🔟 Diğer Anne (Other Mommy)
- Tür: Korku
- Yönetmen: Rob Savage
- Oyuncular: Jessica Chastain, Jay Duplass, Dichen Lachman
- Çıkış Tarihi: 9 Ekim / Vizyon
Sekiz yaşındaki Bela, anne ve babasının evliliğindeki sorunların gölgesinde büyürken odasında gizemli bir varlıkla karşılaşır. “Other Mommy” adını verdiği bu varlık, annesine şaşırtıcı derecede benzemekte ve Bela ile yakınlık kurmaya çalışmaktadır. Başlangıçta yalnızca Bela’nın gördüğü bu esrarengiz varlık, zamanla aile üzerindeki etkisini artırır. Evde yaşanan olaylar giderek daha tehditkâr bir hâl alırken Bela, kendisini ve ailesini ele geçirmeye çalışan doğaüstü güce karşı koymak zorunda kalır. Film, Josh Malerman’ın Incidents Around the House adlı romanından uyarlandı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: