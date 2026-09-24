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    Ekim ayında izleyici ile buluşacak en dikkat çekici 10 film

    Street Fighter uyarlaması, DC Films'in korku türündeki yapımı Clayface, Tom Cruise ve Brad Pitt'in yeni filmleri... Ekim ayında sinemaseverleri dikkat çekici filmler bekliyor.

    Ekim ayı dolu dolu bir vizyon programıyla geliyor. Bir yandan Digger ve Primetime gibi ödül sezonunda iddialı olması beklenen prestijli yapımlar izleyici ile buluşurken, bir yandan da Street Fighter ve Clayface gibi gişe filmleri sinemalara geliyor. Tabii bunların yanında Netflix ve Amazon Prime Video gibi dijital platformlarda da yeni filmler izleyicileri bekliyor olacak. 

    Ekim Ayında Çıkacak En Dikkat Çekici 10 Film 🍿

    Bu ay gerek sinemalarda gerekse dijital platformlarda izleyici ile buluşacak olan filmler arasından öne çıkan yapımları derlediğimiz listeyi aşağıda bulabilirsiniz. İşte Ekim ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film:

    1️⃣ Digger

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    Oscar ödüllü yönetmen Alejandro G. Iñàrritu'nun (The Revenant, 21 Grams) merakla beklenen yeni filminde Tom Cruise, Elon Musk benzeri bir figürü canlandırıyor.
    • Tür: Komedi, Drama
    • Yönetmen: Alejandro G. Iñàrritu
    • Oyuncular: Tom Cruise, Sandra Hüller, Riz Ahmed, John Goodman
    • Çıkış Tarihi: 2 Ekim / Vizyon

    Tom Cruise filmde tüm dünyayı etkileyen ekolojik bir felakete sebep olan bir petrol baronunu canlandırıyor. Fragmana bakılırsa hem Trump'tan hem de Joe Biden'dan izler taşıyan ABD Başkanı, giderek büyüyen bu krizi çözmesi için tam da o krize sebebiyet veren adamı görevlendiriyor. Yani Digger Rockwell'i (Cruise).

    2️⃣ Street Fighter

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    Şu ana kadar yayınlanan fragmanlarıyal izleyicilere çılgınca bir aksiyon vadeden yeni Street Fighter filmi, Ekim ayında sinemaseverlerle buluşacak.
    • Tür: Dövüş, Aksiyon
    • Yönetmen: Kitao Sakurai
    • Oyuncular: Andrew Koji, Noah Centineo, Callina Liang, Jason Momoa, 50 Cent, Cody Rhodes, Roman Reigns, Andrew Schulz
    • Çıkış Tarihi: 16 Ekim / Vizyon

    Kitao Sakurai'nin (Bad Trip) yönettiği yeni Street Fighter filmi 1993'te geçiyor ve bir süre önce yolları ayrılmış iki dövüşçü olan Ryu ve Ken'e odaklanıyor. Chun-Li yeni bir dövüş turnuvasına ikisini de davet edince, eski arkadaşların yolu yeniden kesişiyor. Ancak bu turnuvanın arkasında onları karşı karşıya getirecek ölümcül bir komplonun yattığı ortaya çıkınca, eski dostluklar da sınanmaya başlıyor.

    3️⃣ Clayface

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    Süper kahraman filmleriyle tanıdığımız DC Films, bu kez korku türüne yakın duran bir filmle karşımızda. DC çizgi-romanlarında genelde kötü adam olarak karşımıza çıkan Clayface karakterine odaklanan film, aynı Joker filmi gibi ana evrenden bağımsız, münferit bir hikâye anlatacak.
    • Tür: Psikolojik Gerilim, Body Horror
    • Yönetmen: James Watkins
    • Oyuncular:  Tom Rhys Harries, Naomie Ackie, Max Minghella
    • Çıkış Tarihi: 23 Ekim / Vizyon

    Genç ve hırslı bir aktör olan Matt Hagen, Hollywood’un zirvesine tırmanırken yaşadığı trajik olaylar sonrası kendini geri dönülemez bir fiziksel ve ruhsal değişimin içinde bulur. Kendi kimliğini ve insanlığını adım adım yitiren Hagen’ın yolculuğu, bilimsel hırsın karanlık yüzüyle birleşerek dehşet verici bir intikam hikayesine dönüşür.

    4️⃣ Animals

    Animals Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında Netflix'te izleyici ile buluşacak en dikkat çekici filmlerden biri Animals olacak. Gerilim türündeki film, yönetmen olarak The Town ve Argo gibi başarılı filmlere imza atan Ben Affleck'in imzasını taşımasıyla merak uyandırıyor.
    • Tür: Gerilim, Drama
    • Yönetmen: Ben Affleck
    • Oyuncular:  Ben Affleck, Kerry Washington, Gillian Anderson, Steven Yeun
    • Çıkış Tarihi: 9 Ekim / Netflix

    Ben Affleck filmde Los Angeles'ın belediye başkanlığına aday olan bir politikacıyı canlandırıyor. Kerry Washington (Scandal, Django Unchained) ise onun eşine hayat veriyor. Animals, çiftin ufak oğullarının kaçırılmasıyla başlayan gerilim dolu sürece odaklanıyor. Seçim kampanyası sırasında neredeyse tüm servetlerini harcamış olan çift, kısa sürede fidye parasını toplayabilmek için ellerini kirletmek zorunda kalıyor.

    5️⃣ Primetime

    Primetime Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği Primetime, gösterildiği fesitvallerde ses getirmeyi başardı. Özellikle Pattinson filmdeki performansıyla övgü topluyor.
    • Tür: Gerilim, Drama, Biyografi
    • Yönetmen: Lance Oppenheim
    • Oyuncular:  Robert Pattinson, Merritt Wever, Skyler Gisondo, Anna Faris
    • Çıkış Tarihi: 23 Ekim / Vizyon

    Film, bir dönem ABD'de epey ses getiren To Catch a Predator programıyla ünlenen Chris Hansen'a odaklanıyor. Programda Hansen, internetten tanıştığı çocuklarla buluşmaya gelen pedofilleri yakalıyor. Film, programın yükselişini ve perde arkasındaki süreci suç, medya ve kamuoyu arasındaki ilişki üzerinden ele alıyor.

    6️⃣ Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast)

    Vahşinin Kalbi (Heart of the Beast) Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Brad Pitt'in başrolünü üstlendiği Heart of the Beast, vahşi doğada hayatta kalmaya çalışan eski bir askere odaklanıyor.
    • Tür: Macera, Gerilim, Drama
    • Yönetmen: David Ayer
    • Oyuncular: Brad Pitt, J.K. Simmons
    • Çıkış Tarihi: 2 Ekim / Vizyon

    Özel Kuvvetler subayı James Belmont, içinde bulunduğu uçağın Alaska'nın zorlu coğrafyasına düşmesi sonucu hayatta kalma mücadelesinin içine atılır. Yanında sadece eğitimli savaş köpeği Odin bulunan Belmont, dondurucu soğuklar, vahşi doğa şartları ve sınırlı kaynaklarla karşı karşıya kalır. Medeniyetten tamamen uzakta mahsur kalan ikili, bir yandan bölgenin çetin iklim koşullarına ve yırtıcılara karşı direnirken, diğer yandan da aralarındaki bağı ve askeri hayatta kalma becerilerini kullanarak kurtulmanın bir yolunu arar.

    7️⃣ Cinlerin Düğünü

    Cinlerin Düğünü Tam Boyutta Gör
    Okul Tıraşı filmiyle adından söz ettiren Ferit Karahan, yine uluslararası festivallerde ses getiren bir filmle karşımızda. Gerek ulusal, gerekse yurt dışı festivallerde dikkat çekmeyi başaran Cin Düğünü, Ekim ayında vizyona girecek.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Ferit Karahan
    • Oyuncular:  Demet Özdemir, Kaan Yıldırım, İlhan Şen, Helim Kandemir, Sarp Bozkurt, Tuba Ünsal
    • Çıkış Tarihi: 30 Ekim / Vizyon

    Yıllar sonra kız kardeşlerinin düğünü için Anadolu’nun ücra bir köyünde yeniden bir araya gelen dört kardeş, geçmişin izlerini geride bıraktıklarını düşünür. Ancak düğün hazırlıkları ilerledikçe, yıllardır saklı kalan anılar ve kuşaktan kuşağa aktarılan aile sırları birer birer gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişle hesaplaşmak zorunda kalan kardeşler, yalnızca bastırdıkları suçluluk duygularıyla değil, nesiller boyunca ailelerini etkisi altına alan karanlık ve görünmez bağlarla da yüzleşir.

    8️⃣ Soy

    Soy Tam Boyutta Gör
    Ekim ayında vizyona girecek bir diğer yerli film de korku türündeki Soy olacak. Ancak gerek fragmanı, gerekse oyuncu kadrosu, bunun alışık olduğumuz yerli korku filmlerinden biraz daha kayda değer bir film olduğunu gösteriyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Maxime Alexandre
    • Oyuncular: Barış Arduç, Farah Zeynep Abdullah, Tuba Büyüküstün, Özge Özacar
    • Çıkış Tarihi: 9 Ekim / Vizyon

    Konağa adım attıkları anda yoğun bir sisle dış dünyadan kopan grup, lanetli bir resme bağlı doğaüstü gücün etkisi altına girer. Konağın geçmişindeki sırlar ve aralarındaki ihanetler açığa çıkarken gençler birer birer avlanmaya başlar. Hayatta kalmaya çalışan Başak ise kökeni eski Mısır’a uzanan laneti durdurabilecek bir seçimle karşı karşıya kalır.

    9️⃣ En Sevdiğim (The Beloved)

    En Sevdiğim (The Beloved) Tam Boyutta Gör
    Ünlü oyuncu Javier Bardem'in despot bir yönetmene hayat verdiği bu İspanyol filmi, 2026'nın beğeni kazanan drama filmleri arasında yer alıyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Rodrigo Sorogoyen
    • Oyuncular: Javier Bardem 
    • Çıkış Tarihi: 30 Ekim / Vizyon

    Son derece başarılı bir yönetmen olan Esteban’ın yolu yıllardır görüşmediği kızıyla yeniden kesişir. Oyunculuk kariyerinde istediği başarıyı yakalayamayan kızıyla yeni filmini çekmek üzere çalışmaya başlarlar. Ancak baba ve kızı yeniden birleştiren bu proje, ikisini de yıllardır görmezden geldikleri kırgınlıklar ve geçmişin yüküyle yüzleşmeye zorlayacaktır.

    🔟 Diğer Anne (Other Mommy)

    Diğer Anne (Other Mommy) Tam Boyutta Gör
    Korku tutkunları için Ekim ayında öne çıkan filmlerden biri de korku ustaları Jason Blum ve James Wan'ın yapımcılığını üstlendiği Other Mommy olacak.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Rob Savage
    • Oyuncular: Jessica Chastain, Jay Duplass, Dichen Lachman
    • Çıkış Tarihi: 9 Ekim / Vizyon

    Sekiz yaşındaki Bela, anne ve babasının evliliğindeki sorunların gölgesinde büyürken odasında gizemli bir varlıkla karşılaşır. “Other Mommy” adını verdiği bu varlık, annesine şaşırtıcı derecede benzemekte ve Bela ile yakınlık kurmaya çalışmaktadır. Başlangıçta yalnızca Bela’nın gördüğü bu esrarengiz varlık, zamanla aile üzerindeki etkisini artırır. Evde yaşanan olaylar giderek daha tehditkâr bir hâl alırken Bela, kendisini ve ailesini ele geçirmeye çalışan doğaüstü güce karşı koymak zorunda kalır. Film, Josh Malerman’ın Incidents Around the House adlı romanından uyarlandı.

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