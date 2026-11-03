Ekim ayında en çok satan otomobil Togg T10X oldu: İşte liste

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Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarı beklendiği gibi 2026'nın ilk 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,33 daralarak 883 bin 799 adede geriledi. Ekim ayında düşüş daha da hızlanırken toplam satışlar yıllık bazda yüzde 30,84 azalarak 80 bin 334 adet oldu. Otomobil satışları 64 bin 939, hafif ticari araç satışları ise 15 bin 395 adet oldu. Verilere göre Ekim ayında da Togg T10X en çok satan otomobil olmayı başardı. Yılın ilk 10 ayında ise Renault Clio liderliğini korudu.

Ekim ayının en çok satan 10 otomobili

Otomobil gazetecisi Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre Togg T10X, ekim ayında 4.059 adetlik satışla listenin ilk sırasına yerleşti. Volkswagen T-Roc 3.324 adetle ikinci, Renault Boreal ise 2.779 adetle üçüncü oldu. Togg T10F de 2.702 adetlik satışla dördüncü sırada yer aldı.

Ekim ayının en çok satan 10 otomobili sıralaması:

Togg T10X: 4.059 adet Volkswagen T-Roc: 3.324 adet Renault Boreal: 2.779 adet Togg T10F: 2.702 adet Renault Megane: 2.368 adet Renault Duster: 2.249 adet BMW X1: 2.212 adet Renault Clio: 2.208 adet Nissan Qashqai: 2.040 adet Volkswagen Taigo: 2.000 adet

Togg, T10X ve T10F modelleriyle ilk dört sıranın ikisini elde etti. İki modelin toplam satışı 6.761 adede ulaştı. Renault ise dört modeliyle ilk 10'da en fazla temsil edilen marka oldu.

İlk 10 ayın lideri Renault Clio

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Ocak-ekim döneminde en çok satılan otomobil Renault Clio oldu. Model, 35.844 adetlik satışla ilk sırada yer aldı. Toyota Corolla 26.455 adetle ikinci, Togg T10X ise 26.079 adetle üçüncü sıraya yerleşti.

İlk 10 ayın en çok satan otomobilleri sıralaması:

Renault Clio: 35.844 adet Toyota Corolla: 26.455 adet Togg T10X: 26.079 adet Renault Megane: 25.136 adet Renault Duster: 22.023 adet Toyota C-HR: 19.185 adet Hyundai i20: 19.079 adet Volkswagen Taigo: 18.507 adet Togg T10F: 18.108 adet Fiat Egea Sedan: 17.067 adet

Togg T10X ve T10F, ilk 10 ayda toplam 44.187 adet satış gerçekleştirdi. Böylece iki model de en çok satan otomobiller listesinde ilk 10'a girmeyi başardı.

Togg elektrikli otomobil pazarında lider

Togg, ekim ayında en çok satan elektrikli otomobiller sıralamasında ilk iki sırayı aldı. T10X 4.059 adet, T10F ise 2.702 adet satışla öne çıktı. KG Mobility Torres 1.705 adetle üçüncü, Hyundai Ioniq 3 ise 1.077 adetle dördüncü sırada yer aldı. Citroen C3, 430 adetlik satışla ilk beşi tamamladı.

Ocak-ekim döneminde de Togg modelleri elektrikli otomobil pazarının liderliğini sürdürdü. T10X 26.079 adetle ilk sırada, T10F ise 18.108 adetle ikinci sırada yer aldı. KG Mobility Torres 12.159 adetle üçüncü, MINI Countryman 8.203 adetle dördüncü oldu. Tesla Model Y ise 6.118 adetle beşinci sırada kaldı.

Togg, ilk 10 ayda iki modeliyle toplam 44.187 adet satışa ulaşarak elektrikli otomobil pazarının yüzde 32,7'sini elde etti. Tesla Model Y'nin ekim ayındaki satışı ise yalnızca 25 adet olarak kaydedildi.

Türkiye'de üretilen Hyundai Ioniq 3 de ekim ayında 1.077 adetlik satışla elektrikli otomobil pazarında dikkat çekici bir başlangıç yaptı.

Renault toplam pazarda liderliğini korudu

Marka sıralamasında Renault, 2026'nın ilk 10 ayında 113.504 adetlik toplam satışla liderliğini sürdürdü. Volkswagen 74.546 adetle ikinci, Fiat 69.777 adetle üçüncü, Toyota 61.774 adetle dördüncü ve Peugeot 54.850 adetle beşinci sırada yer aldı.

Renault, toplam satışlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,6 artırdı. Otomobil satışları özelinde ise yüzde 10,5 büyüyerek 105.417 adede ulaştı. Togg, yüzde 60,8 büyümeyle otomobil markaları sıralamasında geçen yılki 13. sıradan beşinci sıraya yükseldi.

Ekim ayında toplam satışlarda Renault 10.686 adetle ilk sırada yer alırken Volkswagen 8.434 adetle ikinci, Togg ise 6.761 adetle üçüncü oldu.

2026 Ocak-Ekim en çok satan otomobiller Ekim Model Satış adedi 1 Togg T10X 4.059 2 Volkswagen T-Roc 3.324 3 Renault Boreal 2.779 4 Togg T10F 2.702 5 Renault Megane 2.368 6 Renault Duster 2.249 7 BMW X1 2.212 8 Renault Clio 2.208 9 Nissan Qashqai 2.040 10 Volkswagen Taigo 2.000 Eylül Model Satış adedi 1 Togg T10X 4.237 2 Renault Boreal 3.220 3 Renault Megane Sedan 2.830 4 Toyota Corolla 2.486 5 Togg T10F 2.455 6 Renault Duster 2.305 7 Renault Clio HB 1.993 8 Tesla Model Y 1.725 9 Hyundai i20 1.649 10 Kia Sportage 1.591 Ağustos Model Satış adedi 1 Togg T10X 2.939 2 Renault Duster 2.677 3 Toyota Corolla 2.386 4 Kia Sportage 1.947 5 Togg T10F 1.947 6 Renault Clio 1.894 7 KG Mobility Torres 1.780 8 Hyundai i20 1.761 9 Renault Boreal 1.683 10 Hyundai Tucson 1.458 Temmuz Model Satış adedi 1 Renault Boreal 3.031 2 Togg T10X 2.841 3 Toyota Corolla 2.408 4 Volkswagen Taigo 2.402 5 Hyundai i20 1.955 6 Renault Duster 1.929 7 Togg T10F 1.759 8 Nissan Qashqai 1.684 9 Hyundai Tucson 1.615 10 Renault Megane Sedan 1.560 Haziran Model Satış adedi 1 Renault Clio 4.807 2 Fiat Egea Sedan 4.742 3 Renault Megane 3.467 4 Togg T10X 2.933 5 Toyota Corolla 2.728 6 Renault Duster 2.493 7 Renault Boreal 2.160 8 KG Mobility Torres 1.942 9 Nissan Qashqai 1.923 10 Hyundai i20 1.818 Mayıs Model Satış adedi 1 Renault Clio 3.970 2 Renault Megane 2.677 3 Renault Duster 2.400 4 Toyota Corolla 2.180 5 Volkswagen Taigo 2.090 6 Fiat Egea Sedan 1.888 7 Hyundai i20 1.875 8 Nissan Qashqai 1.871 9 Togg T10X 1.832 10 Hyundai Bayon 1.722 Nisan Model Satış adedi 1 Renault Clio 5.174 2 Renault Megane 3.319 3 Volkswagen Taigo 3.047 4 Toyota Corolla 2.689 5 Togg T10X 2.278 6 Renault Duster 2.262 7 Fiat Egea Sedan 2.242 8 Hyundai i20 2.118 9 Toyota C-HR 2.094 10 Volkswagen T-Cross 1.879 Mart Model Satış adedi 1 Renault Clio 4.923 2 Toyota C-HR 3.618 3 Renault Megane Sedan 3.549 4 Volkswagen Taigo 2.488 5 Fiat Egea Sedan 2.404 6 Renault Duster 2.388 7 Toyota Corolla 2.375 8 Peugeot 3008 2.360 9 Togg T10X 2.313 10 Peugeot 2008 2.222 Şubat Model Satış adedi 1 Renault Clio 5.462 2 Toyota Corolla 3.468 3 Peugeot 2008 2.750 4 Renault Megane 2.347 5 Fiat Egea Sedan 2.324 6 Renault Duster 2.290 7 Toyota C-HR 2.173 8 Hyundai i20 2.058 9 Peugeot 3008 1.771 10 Opel Corsa 1.709 Ocak Model Satış adedi 1 Renault Clio 4.556 2 Toyota Corolla 3.775 3 Toyota C-HR 3.200 4 Volkswagen Tiguan 2.200 5 Hyundai i20 2.130 6 Renault Megane Sedan 2.016 7 Nissan Qashqai 1.915 8 Chery Tiggo 8 1.802 9 Fiat Egea Cross 1.425 10 BYD Atto 2 1.382

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Ekim ayında en çok satan otomobil Togg T10X oldu

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