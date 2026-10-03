Son yılların en iyi oyunu bu ay Game Pass'e veda edecek

Daha çıktığı gün (24 Nisan 2025) Xbox Game Pass'e de gelen Clair Obscur: Expediton 33, 15 Ekim'de platforma veda edecek.
Xbox Game Pass, 15 Ekim'de Dokuz Oyuna Veda Edecek
Bu ay Game Pass'e veda edecek oyunlar arasında 2022'de çıkan A Plage Tale Requiem ve Pacific Drive gibi beğeni kazanmış diğer oyunlar da bulunuyor. İşte 15 Ekim itibarıyla platforma veda edecek oyunlar:
- The Casting of Frank Stone
- Clair Obscur: Expedition 33
- Crime Scene Cleaner
- Donut County
- Evil West
- Superball
- Nova Roma (Game Preview)
- Pacific Drive
- A Plague Tale Requiem
Bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlar ise şunlar olacak:
- Keeper - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 2 Ekim
- Gears of War: E-Day - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 6 Ekim
- Echo Weaver - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim
- Neon Abyss 2 - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim
- Deep Dish Dungeon - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim
- Valor Mortis - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim
- Beyond These Stars - PC - 15 Ekim
- Chained Beasts - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 15 Ekim
- The Seance of Blake Manor - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 27 Ekim
- Terrible Lizards - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 29 Ekim