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    Son yılların en iyi oyunu bu ay Game Pass'e veda edecek

    Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlardan sonra, bu ay platforma veda edecek yapımlar da belli oldu. Game Pass, son yılların en iyi oyunlarından birine yakında veda edecek.

    Son yılların en iyi oyunu bu ay Game Pass'e veda edecek Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların aylık bir abonelik ücreti karşılığında geniş bir oyun kütüphanesine erişmesini sağlayan Xbox Game Pass, her ay bu kütüphaneyi yeni oyunlarla güncellerken, bazılarına da veda ediyor. Nitekim bu ay da çok sayıda oyun platformdan ayrılacak. Üstelik bunlardan biri de son yılların en iyi oyunlarından biri olan Clair Obscur: Expedition 33 olacak.

    Daha çıktığı gün (24 Nisan 2025) Xbox Game Pass'e de gelen Clair Obscur: Expediton 33, 15 Ekim'de platforma veda edecek.

    Xbox Game Pass, 15 Ekim'de Dokuz Oyuna Veda Edecek

    Bu ay Game Pass'e veda edecek oyunlar arasında 2022'de çıkan A Plage Tale Requiem ve Pacific Drive gibi beğeni kazanmış diğer oyunlar da bulunuyor. İşte 15 Ekim itibarıyla platforma veda edecek oyunlar:

    • The Casting of Frank Stone
    • Clair Obscur: Expedition 33
    • Crime Scene Cleaner
    • Donut County
    • Evil West
    • Superball
    • Nova Roma (Game Preview)
    • Pacific Drive
    • A Plague Tale Requiem

    Bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlar ise şunlar olacak:

    • Keeper - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 2 Ekim
    • Gears of War: E-Day - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 6 Ekim
    • Echo Weaver - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim
    • Neon Abyss 2 - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 8 Ekim
    • Deep Dish Dungeon - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim
    • Valor Mortis - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 13 Ekim
    • Beyond These Stars - PC - 15 Ekim
    • Chained Beasts - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 15 Ekim
    • The Seance of Blake Manor - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 27 Ekim
    • Terrible Lizards - Xbox Series X|S, PC ve Bulut - 29 Ekim
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