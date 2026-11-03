Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 30,84 düştü

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Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2026 yılı ekim ayına ilişkin otomobil ve hafif ticari araç satış verilerini açıkladı. Türkiye otomotiv pazarı, ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,84 daralırken yılın ilk 10 ayındaki toplam satışlar 883 bin 799 adede geriledi.

Otomotiv pazarı ekimde 80 bin adede geriledi

2026 yılı ekim ayında Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,84 azalarak 80 bin 334 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 28,40 düşüşle 64 bin 939 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 39,52 düşüşle 15 bin 395 adede geriledi.

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Ekim ayındaki daralma, uzun dönem ortalamalarına da yansıdı. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, son 5 yılın ekim ayı ortalama satışlarına göre yüzde 8 daraldı. Bu dönemde otomobil pazarı yüzde 3,6, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 22,9 küçüldü.

Buna karşılık son 10 yılın ekim ayı ortalamalarıyla karşılaştırıldığında toplam pazar yüzde 3,4 büyüdü. Otomobil satışları bu ortalamanın yüzde 7,5 üzerine çıkarken hafif ticari araç pazarı yüzde 10,8 geriledi.

Ocak-ekim döneminde satışlar yüzde 15,33 azaldı

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2026 yılının ilk 10 ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,33 daralarak 883 bin 799 adet oldu.

Bu dönemde otomobil satışları yüzde 16,85 düşüşle 692 bin 916 adede gerilerken hafif ticari araç satışları yüzde 9,28 azalarak 190 bin 883 adet olarak kaydedildi.

SUV otomobiller pazarın üçte ikisini oluşturdu

Ocak-ekim döneminde otomobil pazarının yüzde 84,6'sını, vergi oranları daha düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 390 bin 290 adet satışla yüzde 56,3 pay alırken B segmenti otomobiller 194 bin 132 adetle yüzde 28 paya ulaştı.

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Gövde tipi tercihleri incelendiğinde SUV modeller açık ara öne çıktı. SUV otomobiller, 461 bin 200 adet satışla toplam pazarın yüzde 66,6'sını oluşturdu. Sedan otomobiller 135 bin 981 adetle yüzde 19,6 pay alırken hatchback (H/B) modeller 91 bin 234 adet satışla yüzde 13,2 pay elde etti.

Benzinli otomobiller ilk sırada, hibritlerin payı artıyor

Ocak-ekim döneminde motor tipine göre en çok benzinli otomobiller tercih edildi. Benzinli modeller 281 bin 753 adet satışla yüzde 40,7 pay aldı. Hibrit otomobiller 229 bin 247 adetle yüzde 33,1, elektrikli otomobiller ise 135 bin 979 adetle yüzde 19,6 pay elde etti.

Dizel otomobiller 35 bin 268 adetle yüzde 5,1 pay alırken otogazlı modeller 10 bin 669 adet satışla yüzde 1,5 seviyesinde kaldı.

Elektrikli otomobil pazarında ise motor gücüne göre farklı bir tablo ortaya çıktı. 160 kW altındaki elektrikli otomobillerin satışları yüzde 6 artarak pazarın yüzde 17,3'ünü oluşturdu. 160 kW üzerindeki elektrikli otomobillerin satışları ise yüzde 54,2 azalarak yüzde 2,3 paya geriledi.

Hafif ticari araçlarda van modeller öne çıktı

Hafif ticari araç pazarında gövde tipi tercihlerinde van modeller ilk sırada yer aldı. Van araçlar, 145 bin 169 adet satışla yüzde 76,1 pay elde etti. Kamyonet modeller ise 18 bin 347 adet satışla yüzde 9,6 pay aldı.

Hafif ticari araç pazarındaki daralma, ekim ayında da belirgin şekilde hissedildi. Bu segmentte satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,52 azalarak 15 bin 395 adede geriledi.

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Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 30,84 d

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