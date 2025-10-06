Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
Paylaşılan listeye göre, 31 Ekim kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 16 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasında Cities: Skylines - Remastered, Disney Dreamlight Valley, Hades, Warhammer 40,000: Darktide, Hogwarts Legacy, Ninja Gaiden 4, Moonlighter 2 ve The Outer Worlds 2 gibi yapımlar olacak olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Cities: Skylines - Remastered - (Xbox Game Pass Essential)
- Disney Dreamlight Valley - (Xbox Game Pass Essential)
- Hades - (Xbox Game Pass Essential)
- Warhammer 40,000: Darktide - (Xbox Game Pass Essential)
- Hogwarts Legacy - (Konsol, PC ve Bulut)
- Little Rocket Lab - (Konsol ve PC 7 Ekim)
- Ubisoft+ Classics - (Xbox Game Pass Ultimate)
- Sopa - (Konsol, PC ve Bulut)
- Ball x Pit - (Konsol 15 Ekim)
- Pax Dei 1.0 - (PC 16 Ekim)
- Keeper - (Series X/S 17 Ekim)
- Ninja Gaiden 4 - (Series X/S 21 Ekim)
- Bounty Star - (Konsol, PC ve Bulut 23 Ekim)
- Moonlighter 2 - (PC 23 Ekim)
- The Outer Worlds 2 - (Series X/S, PC ve Bulut 29 Ekim)
- Terminull Brigade - Series (X/S 31 Ekim)
Ayrıca Ekim ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Ekim tarihinde platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Cocoon, Core Keeper, Donut County ve TMNT: Mutants Unleashed olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
beşli çete yapsa rüzgardan yıkılır...
ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...