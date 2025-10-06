Giriş
    Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak oyunlar belli oldu. Bu ay Cities: Skylines - Remastered, Hogwarts Legacy ve daha fazlası ekleniyor. İşte liste...

    Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Xbox ve PC kullanıcıları için sunduğu Xbox Game Pass servisi, yepyeni oyunlarla her geçen gün büyümeye ve genişlemeye devam ediyor. Bu doğrultuda platformun sürekli olarak güncellendiğine tanık oluyoruz. Son olarak, Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek ve çıkacak yeni oyunlar açıklandı.

    Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar

    Paylaşılan listeye göre, 31 Ekim kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 16 yeni oyun bulunuyor. Bunlar arasında Cities: Skylines - Remastered, Disney Dreamlight Valley, Hades, Warhammer 40,000: Darktide, Hogwarts Legacy, Ninja Gaiden 4, Moonlighter 2 ve The Outer Worlds 2 gibi yapımlar olacak olacak. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    • Cities: Skylines - Remastered - (Xbox Game Pass Essential)
    • Disney Dreamlight Valley - (Xbox Game Pass Essential)
    • Hades - (Xbox Game Pass Essential)
    • Warhammer 40,000: Darktide - (Xbox Game Pass Essential)
    • Hogwarts Legacy - (Konsol, PC ve Bulut)
    • Little Rocket Lab - (Konsol ve PC 7 Ekim)
    • Ubisoft+ Classics - (Xbox Game Pass Ultimate)
    • Sopa - (Konsol, PC ve Bulut)
    • Ball x Pit - (Konsol 15 Ekim)
    • Pax Dei 1.0 - (PC 16 Ekim)
    • Keeper - (Series X/S 17 Ekim)
    • Ninja Gaiden 4 - (Series X/S 21 Ekim)
    • Bounty Star - (Konsol, PC ve Bulut 23 Ekim)
    • Moonlighter 2 - (PC 23 Ekim)
    • The Outer Worlds 2 - (Series X/S, PC ve Bulut 29 Ekim)
    • Terminull Brigade - Series (X/S 31 Ekim)

    Ayrıca Ekim ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, 15 Ekim tarihinde platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla CocoonCore Keeper, Donut County ve TMNT: Mutants Unleashed olacak.

