Ekim ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu

- Xbox Game Pass'e 5 yeni oyun ekleniyor
- Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- Xbox Game Pass Ultimate Perks
- Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Yorumlar
Xbox Game Pass'e 5 yeni oyun ekleniyor
Paylaşılan listeye göre, 10 Ekim'e kadar Xbox Game Pass'e eklenecek 5 yeni oyun ve oyun içi hediyeler bulunuyor. Bunlar sırasıyla MLB The Show 24, Open Roads, Sifu, Mad Streets ve Inscryption olacak. Ayrıca bu listenin Ekim ayının ikinci yarısında tekrar güncelleneceğini hatırlatalım. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Eylül ayında Xbox Game Pass’e eklenecek oyunların yanı sıra, platformdan kaldırılacak oyunlar da olacak. Bunlar ise sırasıyla Dyson Sphere, Everspace 2, From Space F1 Manager 2023 ve Scorn. Bu oyunlar için son tarih ise 15 Ekim. Tüm oyunlar ve tarihlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar
- MLB The Show 24 (Konsol) – 2 Ekim
- Open Roads (Bulut) – 2 Ekim
- Sifu (Bulut, Konsol ve PC) – 2 Ekim
- Mad Streets (Bulut, Konsol ve PC) – 7 Ekim
- Inscryption (Bulut, Konsol ve PC) – 10 Ekim
Xbox Game Pass Ultimate Perks
- MultiVersus: MVP Pack 3
- EA Sports FC 25: Welcome Pack
- XDefiant: Combat Pack
Xbox Game Pass'ten ayrılacak oyunlar
- Dyson Sphere Program (PC)
- Everspace 2 (Bulut, Konsol ve PC)
- From Space (Bulut, Konsol ve PC)
- F1 Manager 2023 (Bulut, Konsol ve PC)
- Scorn (Bulut, Konsol ve PC)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.