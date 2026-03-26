Uçaklarda ekonomi sınıfına yatak geliyor: Uzun uçuşlarda yeni konfor dönemi

Tam Boyutta Gör Havacılık sektöründe yolcu konforunu artırmaya yönelik rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. ABD merkezli United Airlines, uzun menzilli uçuşlarda ekonomi sınıfını yeniden tanımlayacak dikkat çekici bir yeniliği duyurdu. Şirket, 2027 yılından itibaren belirli uluslararası uçuşlarda “Relax Row” adı verilen yeni koltuk konseptini devreye alacak.

Bu yeni sistem, klasik ekonomi sınıfı koltuk düzenini dönüştürerek yolculara yatak benzeri bir deneyim sunmayı hedefliyor. Özellikle uzun uçuşlarda konfor arayan ancak business sınıfı ücretleri ödemek istemeyen yolcular için önemli bir alternatif oluşturulması planlanıyor.

Üç koltuk, tek yatak

“Relax Row” konsepti, yan yana üç ekonomi koltuğunun birlikte kullanılmasına dayanıyor. Sistemin en dikkat çekici özelliği ise koltuklardaki ayarlanabilir bacak desteklerinin 90 derece yukarı kalkarak düz bir yüzey oluşturması. Bu sayede ortaya çıkan alan, iki yetişkin ve bir küçük çocuğun rahatça uzanabileceği genişlikte bir yatağa dönüşüyor.

Yeni oturma düzeni sadece ailelere değil, tek başına seyahat eden yolculara veya çiftlere de sunulacak. Böylece farklı yolcu profilleri için esnek kullanım imkanı sağlanacak.

United Airlines’ın planına göre 2030 yılına kadar 200’den fazla geniş gövdeli uçakta bu sistem yer alacak. Bu kapsamda özellikle Boeing 777 ve Boeing 787 modelleri öne çıkıyor. Her uçakta ekonomi ile premium ekonomi kabinleri arasına konumlandırılmış en fazla 12 adet Relax Row bulunacak.

Sadece koltuk sunulmayacak

Tam Boyutta Gör Relax Row yalnızca koltuk düzeniyle sınırlı kalmayacak. United, bu deneyimi tamamlayacak çeşitli konfor unsurlarını da pakete dahil ediyor. Yolculara özel ölçülerde yatak pedi, yumuşak battaniye ve ekstra yastıklar sunulacak. Aileler için ise oyuncak ve çocuklara özel seyahat kitleri hazırlanacak.

Henüz fiyatlandırma ve hangi rotalarda sunulacağı netleşmiş değil. Ancak şirketin bu ürünü, premium ekonomi ile standart ekonomi arasında konumlandırması bekleniyor.

İlk değil ama standart olma yolunda

United Airlines, ABD’de ekonomi sınıfında yatak konseptini sunan ilk havayolu olacak olsa da bu fikir küresel ölçekte yeni değil. Özellikle Air New Zealand, 2011 yılında geliştirdiği “Skycouch” sistemiyle bu alanda öncü olmuştu. Japonya merkezli All Nippon Airways ise “COUCHii” adını verdiği çözümle dört koltuğa kadar uzanabilen yatak benzeri bir yapı sunuyor. Bu sistem, Airbus A380 uçaklarında kullanılıyor.

Diğer bazı havayolları ise teknik değişiklik yerine daha basit bir yöntem tercih ediyor. Örneğin Lufthansa, uzun uçuşlarda “Sleeper Row” adıyla boş koltuk sıralarını ücretli olarak yolculara tahsis ediyor. Benzer şekilde Vietnam Airlines ve Air Astana da ekonomi sınıfında uzanma imkanı sunan alternatifler geliştiriyor.

United Airlines görüldüğü üzere ilk olmasa da küresel olarak standartlaşmaya adım atmış oluyor. Öte yandan bu konfor trendinin sınırlarını zorlamayı hedefleyen havayolu şirketleri de var. Örneğin Air New Zealand, “Skynest” adını verdiği projeyle ekonomi kabinine üst üste üç katlı ranzalar yerleştirmeyi planlıyor. Yolcular bu alanları belirli süreler için rezerve edebilecek. Projenin, yeni uçak teslimatlarının ardından 2026 itibarıyla hizmete girmesi bekleniyor.

