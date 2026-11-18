Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Küresel ekonomide petrodolar devri kapanırken, yerini yapay zekâ odaklı çip-dolar sistemi alıyor. Deutsche Bank verilerine göre yarı iletken ticareti ilk kez petrolü geride bıraktı. Asya'nın çip ihracatından kazandığı para, ABD Hazine tahvilleri yerine Amerikan borsalarına ve teknoloji devlerine akıyor. Bu durum doların geleceğini yapay zekâya bağlıyor. Ancak hisse senetlerine dayalı bu yeni düzen, doları borsa dalgalanmalarına karşı daha kırılgan hale getiriyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör ABD dolarının bugün küresel rezerv para birimi olarak kabul görmesinin başlıca sebebi, petrol ticaretinin ABD dolarına bağlanmış olması. 1970'li yıllardan itibaren şekillenen bu petrodolar sistemi, petrol ihracatçısı ülkeleri dolarla iş yapmaya iterken, ABD doları için de altının yerini alan yeni bir dayanak oluşturdu. Ancak küresel ekonomide yaşanan dönüşüm, bu düzenin yavaş yavaş değişmeye başladığına işaret ediyor. Deutsche Bank tarafından yayımlanan yeni bir analiz, petrolün yerini artık yarı iletkenlerin almaya başladığını savunuyor ve doların gelecekteki gücünün giderek teknoloji sektörüne bağlı hâle geleceğini öne sürüyor. Banka, bu yeni dönemi tanımlamak için "çip-dolar" (chip dollar) kavramını kullanıyor.

Çip ticareti ilk kez petrol ve doğal gaz ticaretini geride bıraktı

Deutsche Bank'ın analizinde öne çıkan en dikkat çekici gelişmelerden biri, küresel yarı iletken ticaretinin ilk kez petrol ve doğal gaz ticaretinin toplam değerini aşmış olması. 2026'nın ikinci çeyreğine kadar uzanan dört çeyreklik dönemin verilerine göre yarı iletkenlerin uluslararası ticaret hacmi, enerji kaynaklarının önüne geçmiş durumda. Üstelik bu değişim yalnızca ticaretin büyüklüğüyle sınırlı değil. Asıl önemli dönüşüm, bu ticaretten elde edilen gelirlerin hangi ülkelere ve hangi finansal varlıklara yöneldiğinde yaşanıyor.

Tam Boyutta Gör Petrodolar sisteminde Körfez ülkeleri petrol satışlarından elde ettikleri dolar gelirlerini büyük ölçüde ABD Hazine tahvillerine yatırıyordu. Böylece petrol ihracatından elde edilen gelirler yeniden ABD ekonomisine dönüyor ve Washington yönetiminin borçlanmasını destekliyordu. Deutsche Bank'a göre bugün Asya'nın yarı iletken ihracatından elde ettiği ticaret fazlası da benzer bir döngü yaratıyor. Ancak bu kez para ABD tahvillerine değil, büyük ölçüde ABD borsalarına ve teknoloji şirketlerine akıyor.

Asya'dan ABD borsalarına 1 trilyon dolardan fazla para akıyor

Tam Boyutta Gör Bu dönüşümde Güney Kore, Japonya, Tayvan gibi ülkeler önemli rol oynuyor. Asya ülkelerinin yarı iletken ihracatından sağladığı ekonomik kazanç, Körfez ülkelerinin petrol ihracatından elde ettiği kazançla yarışır hâle gelmiş durumda. Üstelik aynı petrodolar düzeninde olduğu gibi bu yeni düzende de elde edilen gelir ABD'ye akıyor.Örneğin Güney Kore'nin yurt dışındaki hisse senedi varlıklarının yüzde 70'i ABD piyasalarında bulunuyor. Deutsche Bank stratejisti Mallika Sachdeva, tam da bu sebeple, çip ihracatından elde edilen gelirlerin doların küresel konumunu destekleyen yeni bir kaynak hâline geldiğini savunuyor.

Deutsche Bank, Asya'dan ABD finans piyasalarına yönelen sermayenin büyüklüğüne dikkat çekiyor. Son bir yılda yabancı yatırımcıların ABD hisse senetlerine yaptığı yatırımlar 1 trilyon doları aşmış durumda. Bu tutar, yabancı yatırımcıların ABD Hazine tahvillerine yönlendirdiği paranın iki katından fazla. Üstelik hisse senedi yatırımlarındaki son artışın önemli bir bölümü Asya ülkelerinden geliyor.

Yarı iletken üretimi büyük ölçüde Asya'da yapılsa da bu işin kaymağını ABD yiyiyor. Çünkü sektörün en yüksek katma değerli alanlarından biri olan çip tasarımı büyük ölçüde ABD şirketlerinin kontrolünde. Deutsche Bank'ın aktardığı araştırmalara göre yarı iletken sektöründeki kârların yaklaşık yüzde 70'i ABD merkezli şirketlere gidiyor. Benzer şekilde, çip tasarımından elde edilen gelirlerin yüzde 87'si de ABD şirketlerinin kontrolünde bulunuyor. Bu tablo, Asya'da üretilen çiplerden elde edilen gelirlerin bir bölümünün yeniden ABD teknoloji şirketlerine yatırım olarak dönmesini sağlıyor. Asya ülkeleri, ABD'deki yapay zekâ ve teknoloji şirketlerine çip satarken bu şirketlerin hisselerini de satın alıyor. Böylece yarı iletken ticareti, ABD'nin teknoloji sektörüne yönelik yatırımları ve dolar talebi birbirini besleyen bir döngü oluşturuyor.

Bu döngünün önümüzdeki yıllarda daha da büyümesi bekleniyor. Deutsche Bank, büyük bulut bilişim şirketlerinin 2031'e kadar yapmayı planladığı altyapı yatırımlarının yaklaşık 8 trilyon dolara ulaşabileceğini tahmin ediyor. Yapay zekâ veri merkezlerinin maliyetinde çiplerin yüzde 50'den fazla paya sahip olduğu düşünüldüğünde, yalnızca yapay zekâ altyapısından kaynaklanacak yarı iletken talebinin önümüzdeki yıllarda 4 trilyon doları aşabileceği hesaplanıyor.

Deutsche Bank, çip-doların beraberinde getirdiği risk konusunda uyarıyor

Deutsche Bank'ın analizinde bu yeni sistemin önemli bir zayıflığına da dikkat çekiliyor. Petrodolar sisteminde petrol gelirlerinin ABD Hazine tahvillerine yönlendirilmesi, dolar için görece istikrarlı bir destek sağlıyordu. Ancak yeni dönemde para akışının büyük ölçüde hisse senetlerine ve teknoloji şirketlerine yönelmesi, doların küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşı daha hassas hâle gelmesine neden olabilir.

Bunun temel sebebi, hisse senetlerinin tahvillere kıyasla çok daha oynak varlıklar olması. Deutsche Bank'ın verilerine göre S&P 500 endeksindeki gerçekleşen fiyat oynaklığı, 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinin yaklaşık üç katı seviyesinde. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksindeki oynaklık S&P 500'ün yaklaşık iki katına çıkarken, yarı iletken şirketlerini takip eden Philadelphia Semiconductor Endeksi'nde bu oran S&P 500'ün üç katını aşıyor. Dolayısıyla ABD dolarını destekleyen sermaye akışlarının giderek daha fazla hisse senetlerine bağımlı hâle gelmesi, doların da borsa hareketlerinden daha fazla etkilenmesi anlamına geliyor.

Analizde öne çıkarılan bir diğer risk ise yapay zekâ yatırımları ile çip ticareti arasında oluşan döngünün sürdürülebilirliği. Asyalı çip üreticileri ile ABD'li teknoloji şirketleri arasında oluşan bu çip-dolar döngünün kırılması durumunda birbirini tetikleyen bir dizi sorun ortaya çıkabilir. Yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımların beklenen getiriyi sağlamaması veya hesaplama gücüne yönelik talebin yavaşlaması, teknoloji şirketlerinin gelir beklentilerini aşağı çekebilir. Bu da çip talebini ve Asya ülkelerinin ihracat fazlasını azaltabilir. Sonuç olarak ABD borsalarına yönelen yabancı sermaye akışı da zayıflayabilir. Deutsche Bank'a göre doların giderek bu tür özel sektör yatırımlarına bağımlı hâle gelmesi, böyle bir senaryoda para biriminin çok daha sert dalgalanmasına yol açabilir.

Netice olarak Deutsche Bank'ın bu analizi, doların küresel hâkimiyetinin dayandığı temellerin değişmeye başladığını ortaya koyuyor. Geçmişte doların konumunu ABD'nin jeopolitik gücü, petrol ticaretindeki ağırlığı ve Hazine tahvillerinin uluslararası finans sistemindeki yeri destekliyordu. Bugün ise bu denklemde teknoloji liderliği, yapay zekâ yatırımları ve özel sektör sermaye akışları giderek daha önemli hâle geliyor. Bu yüzden petrdoların yerini yavaş yavaş çip-dolar alıyor.

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Ekonomide yeni dönem: Petrodoların yerini çip doları alabilir

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