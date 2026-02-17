Ekran kartı fiyatları tırmanışta: Çift haneli rakamlara ulaştı

Ekran kartı fiyatları tırmanışta
14 farklı güncel ekran kartının 10 bölgede en düşük stoklu fiyatlarını karşılaştıran analizlere göre RTX 5070 Ti, kasım ayına kıyasla ortalama yüzde 25 zamlandı. Bazı pazarlarda artış oranı yüzde 40'a yaklaşırken, arzın daraldığı bölgelerde fiyatların daha da yukarı çıktığı görülüyor. RTX 5080'de de belirgin artışlar yaşanırken iki model arasındaki fiyat makasının bazı ülkelerde daraldı.
En büyük sıçrama ise RTX 5090 tarafında. Modelin küresel ortalamada yüzde 32 zamlandığı, Hindistan'da yüzde 54, Polonya'da yüzde 50 ve ABD'de yaklaşık yüzde 40 artış gördüğü paylaşıldı. Zaten yüksek lansman fiyatına sahip olan kartın, bu artışlarla birlikte üst segmentte daha da erişilmez hale geldiği söylenebilir.
Arz sıkıntısı ve yüksek talep dinamikleri sürdükçe fiyatların kısa vadede normalleşmesi zor. Özellikle üst segment Nvidia kartlarında yaşanan artış, GPU pazarındaki kırılgan dengenin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.