    Ekran kartı fiyatları tırmanışta: Çift haneli rakamlara ulaştı

    Küresel GPU fiyatları kasımdan bu yana ortalama yüzde 15 yükseldi. RTX 5090 ve RTX 5070 Ti en sert artışları görürken bazı ülkelerde zam oranı yüzde 50'yi aştı. 

    Ekran kartı fiyatları tırmanışta: Çift haneli rakamlara ulaştı Tam Boyutta Gör
    Küresel ekran kartı pazarında fiyat artışı DRAM tedarik sorunları nedeniyle hız kazandı. Son veriler, Kasım 2025'ten Şubat 2026'ya kadar geçen sürede mevcut nesil GPU fiyatlarının ortalama yüzde 15 yükseldiğini gösteriyor. En dikkat çekici artış ise tahmin edebileceğiniz gibi Nvidia cephesinde yaşandı.

    Ekran kartı fiyatları tırmanışta

    14 farklı güncel ekran kartının 10 bölgede en düşük stoklu fiyatlarını karşılaştıran analizlere göre RTX 5070 Ti, kasım ayına kıyasla ortalama yüzde 25 zamlandı. Bazı pazarlarda artış oranı yüzde 40'a yaklaşırken, arzın daraldığı bölgelerde fiyatların daha da yukarı çıktığı görülüyor. RTX 5080'de de belirgin artışlar yaşanırken iki model arasındaki fiyat makasının bazı ülkelerde daraldı.

    En büyük sıçrama ise RTX 5090 tarafında. Modelin küresel ortalamada yüzde 32 zamlandığı, Hindistan'da yüzde 54, Polonya'da yüzde 50 ve ABD'de yaklaşık yüzde 40 artış gördüğü paylaşıldı. Zaten yüksek lansman fiyatına sahip olan kartın, bu artışlarla birlikte üst segmentte daha da erişilmez hale geldiği söylenebilir.

    Ekran kartı fiyatları tırmanışta: Çift haneli rakamlara ulaştı Tam Boyutta Gör
    AMD ve Intel tarafında artışlar daha sınırlı. Radeon RX 9070 serisinde ortalama yüzde 7 civarında yükseliş görülürken, Intel Arc modellerinde fiyat hareketi daha düşük seviyede kaldı. Buna rağmen genel tablo, pazarın tamamında yukarı yönlü bir baskı olduğunu gösteriyor.

    Arz sıkıntısı ve yüksek talep dinamikleri sürdükçe fiyatların kısa vadede normalleşmesi zor. Özellikle üst segment Nvidia kartlarında yaşanan artış, GPU pazarındaki kırılgan dengenin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.

