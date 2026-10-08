Ekran kartı fiyatları uçtu: RTX 5090 bir yılda iki katına çıktı

RTX 5090 bir yılda iki katına çıktı
3D Center tarafından hazırlanan rapor, Almanya'daki çeşitli perakendecilerden toplanan veriler üzerinden mevcut nesil ekran kartlarının son bir yıldaki fiyat değişimini ortaya koyuyor. Verilere göre Nvidia, AMD ve Intel'in güncel ekran kartı ailelerinin tamamında ciddi fiyat artışları yaşandı. Ancak en büyük artış Nvidia RTX 50 serisinde görüldü.
Nvidia'nın ekran kartları son 12 ayda ortalama yüzde 66 pahalanırken AMD'nin RDNA 4 tabanlı RX 9000 serisinde bu oran yüzde 48 seviyesinde kaldı. Intel Arc Battlemage modellerindeki ortalama artış ise yüzde 38 oldu. RTX 50 serisindeki fiyat artışının en dikkat çekici örneği şüphesiz RTX 5090 oldu. Amiral gemisi ekran kartının fiyatı Almanya'da son 12 ay içerisinde tam yüzde 132 arttı.
AMD tarafında en fazla fiyat artışı yaşayan modellerden biri ise Radeon RX 9060 XT 8GB oldu. Buna rağmen RX 9000 serisi, RTX 50 serisine denk modellerle karşılaştırıldığında Almanya'da daha düşük fiyatlarla satılmaya devam ediyor.
Ekran kartlarında zamların nedeni ne?
Ekran kartı fiyatlarındaki yükselişin arkasındaki önemli etkenlerden biri, 2025'in sonlarında başlayan DRAM ve VRAM fiyatlarındaki artış olarak gösteriliyor. Ancak GPU fiyatlarında asıl sert yükselişlerin 2026'nın ikinci yarısında gerçekleştiği belirtiliyor. Özellikle yüksek VRAM kapasitesine sahip ekran kartlarına yönelik talebin artması, fiyatların yükselmesinde etkili oldu. RTX 50 serisindeki 16 GB modellerin daha yüksek artış yaşaması da bu eğilimi destekliyor.
Intel'in Arc B580 ve B570 modelleri ise diğer üreticilere kıyasla daha sınırlı bir fiyat artışı gördü. İki modelin ortalama fiyatı son 12 ayda yüzde 38 yükseldi. Bunun arkasındaki nedenlerden biri ise Battlemage ekran kartlarına yönelik talebin rakiplerine kıyasla daha düşük olması.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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Nvidia RTX 50, Teknoloji Haberleri ve Donanım Bileşenleri